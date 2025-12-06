  1. Privatkunden
Laut Medienbericht Bund will UBS bei Kapitalvorschriften entgegenkommen

Noemi Hüsser

6.12.2025

Die UBS könnte von geplanten Anpassungen bei den Kapitalvorschriften profitieren.
Die UBS könnte von geplanten Anpassungen bei den Kapitalvorschriften profitieren.
Keystone

Der Bund zeigt sich kompromissbereit: Laut einem Medienbericht sollen die geplanten Kapitalregeln für die UBS abgeschwächt werden.

Noemi Hüsser

06.12.2025, 12:14

06.12.2025, 12:24

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Bund plant laut der Nachrichtenagentur Reuters, Teile der neuen Kapitalvorschriften für die UBS zu lockern.
  • Hintergrund ist Kritik von der UBS, Branchenverbänden und Politiker*innen, die Wettbewerbsnachteile für den Finanzplatz Schweiz befürchten.
  • Eine zentrale Regelung – die vollständige Kapitalisierung ausländischer Tochtergesellschaften – soll jedoch beibehalten werden.
Mehr anzeigen

Der Bund dürfte Teile der neuen Kapitalvorschriften für die UBS abschwächen. Das berichten mehrere mit dem Prozess vertraute Personen gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Konkret soll es um die Bewertung von immateriellen Vermögenswerten wie Software oder latenten Steuern gehen, die nach aktuellem Entwurf nicht mehr als Kapital angerechnet würden. Hier wolle der Bund der UBS laut Reuters entgegenkommen und die Vorgabe entschärfen. Wie stark, ist noch offen.

Der Bund reagiert damit auf scharfe Kritik der Grossbank sowie von Branchenverbänden und Parlamentarier*innen, die vor einem Wettbewerbsnachteil für den Finanzplatz Schweiz warnten.

UBS-Aktie legte nach Bericht zu

An einer zentralen Forderung will der Bund laut Reuters jedoch festhalten: Ausländische Tochtergesellschaften sollen in der Schweiz vollständig kapitalisiert werden.

Das Finanzdepartement betont gegenüber Reuters, der Entscheidungsprozess sei noch nicht abgeschlossen. Die UBS nimmt keine Stellung.

An der Börse kam die Nachricht gut an: Die UBS-Aktie legte nach dem Bericht deutlich zu.

