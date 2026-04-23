Mit neuer VorgabeBund will Regionalverkehr wirtschaftlicher machen
SDA
23.4.2026 - 11:27
Der regionale öffentliche Verkehr soll wirtschaftlicher werden. Fahren Busse oder Züge öfter als im Halbstundentakt, sollen die Unternehmen mindestens 30 Prozent der Kosten mit eigenen Einnahmen decken müssen, damit sie Bundesgelder erhalten.
Keystone-SDA
23.04.2026, 11:27
23.04.2026, 11:48
SDA
Mit dem vorgeschlagenen neuen Schwellenwert will der Bund die Transportunternehmen und die Kantone auffordern, ihre Wirtschaftlichkeit zu steigern. Das teilte das Bundesamt für Verkehr (BAV) am Donnerstag mit. Werde die Mindestvorgabe nicht erreicht, könne das Angebot auf einen Halbstundentakt beschränkt werden.
Tun sie dies, müssen die Unternehmen mindestens 20 Prozent der Kosten erwirtschaften, um Subventionen zu erhalten. Dieser Schwellenwert gilt heute schon. Zehn Prozent der Kosten erwirtschaften müssen heute Buslinien in dünn besiedelten Gebieten.
Die zur Einführung des neuen Schwellenwerts nötige Anpassung der Richtlinie «Minimale Wirtschaftlichkeit im regionalen Personenverkehr» ist bis 29. Mai in einer Anhörung. In Kraft treten soll sie mit der Bestellperiode 2029/2030.
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Keine weitere Zinssenkung in den USA: Die Notenbank Federal Reserve lässt den Leitzins unverändert. Wegen hoher Arbeitslosenquote und Inflation belassen die Währungshüter den Zins in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent. Zehn der zwölf Mitglieder stimmen für diesen Schritt.
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und spricht am Donnerstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos von einer neuen Epoche der Machtpolitik.
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