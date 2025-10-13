  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Erbschaftssteuer Bundesrat: Juso-Initiative könnte Vermögende zu Wegzug veranlassen

SDA

13.10.2025 - 19:31

Bundespräsidentin und Finanzministerin Karin Keller-Sutter legt vor den Medien dar, weshalb Bundesrat und Parlament die Juso-Volksinitiative für eine Zukunft ablehnen.
Bundespräsidentin und Finanzministerin Karin Keller-Sutter legt vor den Medien dar, weshalb Bundesrat und Parlament die Juso-Volksinitiative für eine Zukunft ablehnen.
Keystone

Der Bundesrat empfiehlt ein Nein zu der von den Juso geforderten nationalen Erbschaftssteuer auf Nachlässen von über 50 Millionen Franken. Eine solche Steuer könnte die Steuereinnahmen insgesamt drücken, weil viele Vermögende die Schweiz verlassen dürften.

Keystone-SDA

13.10.2025, 19:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Bundesrat lehnt die Juso-Initiative für eine nationale Erbschaftssteuer auf Vermögen über 50 Millionen Franken ab.
  • Es wird befürchtet, dass Reiche die Schweiz verlassen könnten.
  • Dadurch würden nicht nur Erbschafts-, sondern auch Einkommens- und Vermögenssteuern sowie Arbeitsplätze verloren gehen.
Mehr anzeigen

Die Juso fordern mit ihrer Volksinitiative «Für eine soziale Klimapolitik - steuerlich gerecht finanziert (Initiative für eine Zukunft)» eine Besteuerung von 50 Prozent auf Nachlässen und Schenkungen von Einzelpersonen von mehr als 50 Millionen Franken. Die ersten 50 Millionen wären dabei steuerfrei.

Bund und Kantone müssten diese Einnahmen für die Bekämpfung der Klimaerwärmung verwenden. Die Kantone dürften dabei die heute erhobenen Erbschaftssteuern beibehalten. Über die Initiative für eine Zukunft abgestimmt wird am 30. November. Bundesrat und Parlament empfehlen, ein Nein einzulegen.

Die Attraktivität der Schweiz würde mit der Steuer stark reduziert für Vermögende, sagte Finanzministerin Karin Keller-Sutter am Montag in Bern vor den Medien. Die Eidgenössische Steuerverwaltung schätze, dass rund 2500 Steuerpflichtige betroffen wären und das Potenzial der neuen Steuer bei über 4 Milliarden Franken läge.

Erbschaftssteuerinitiative der Juso. Reiche Ausländer meiden offenbar die Schweiz

Erbschaftssteuerinitiative der JusoReiche Ausländer meiden offenbar die Schweiz

Mit der neuen Steuer wäre die Schweiz für Menschen mit Vermögen weniger attraktiv, argumentiert der Bundesrat. Zögen die Reichsten weg, gebe es nicht nur weniger Erbschaftssteuern, sondern auch weniger Einkommens- und Vermögenssteuern. Ebenso gefährde die Steuer Arbeitsplätze, weil Unternehmen ins Ausland abwandern könnten.

Der Bundesrat verweist zudem auf die heutige Klimapolitik. Der Bund stelle pro Jahr zwei Milliarden Franken an Fördergeldern zur Verfügung. Auch schaffe die von den Juso verlangte Steuer keine Anreize für klimafreundliches Verhalten.

Erbschaftssteuer würde Firmen gefährden und Steuerzahler vertreiben

Erbschaftssteuer würde Firmen gefährden und Steuerzahler vertreiben

Die Juso-Initiative für eine nationale Steuer auf Nachlässen in Höhe von über 50 Millionen Franken würde starke Steuerzahler vertreiben und Familienunternehmen gefährden. Mit diesen Argumenten tritt ein bürgerliches Komitee dagegen an.

07.10.2025

Mehr zum Thema

Nachlass regeln. Diese 8 Irrtümer können dein Testament ungültig machen

Nachlass regelnDiese 8 Irrtümer können dein Testament ungültig machen

Digitaler Nachlass. Was passiert mit meinen Daten, wenn ich sterbe?

Digitaler NachlassWas passiert mit meinen Daten, wenn ich sterbe?

Es geht um 800'000 Pfund. Seniorin (92) zerreisst Testament auf Sterbebett – riesiger Erbstreit

Es geht um 800'000 PfundSeniorin (92) zerreisst Testament auf Sterbebett – riesiger Erbstreit

Meistgelesen

Mutter und Tochter quälen Rivalin zwei Stunden lang
Anpfiff in Ljubljana: Löst die Schweizer Nati gegen Slowenien das WM-Ticket?
Model und Unternehmerin Nadine Strittmatter hat geheiratet
68 Minuten sprach Trump – und liess einen entscheidenden Punkt aus
Frau stürzt von Brücke auf A6 in den Tod – Polizei sucht Zeugen