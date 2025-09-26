  1. Privatkunden
Massive Verschärfung geplant Trotz Drohungen – Bundesrat macht Ernst bei UBS-Kapitalregeln

SDA

26.9.2025 - 11:16

Die UBS gerät unter Druck. 
Die UBS gerät unter Druck. 
sda

Der Bundesrat will die Kapitalanforderungen für die UBS massiv verschärfen. Für ihre Auslandstöchter soll künftig vollständiges Eigenkapital hinterlegt werden. Die Grossbank spricht von Milliardenbelastungen und droht mit einem Wegzug.

,

Keystone-SDA, Sven Ziegler

26.09.2025, 11:16

26.09.2025, 11:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Bundesrat eröffnet die Vernehmlassung zur Verschärfung der Eigenmittelvorschriften.
  • Die Massnahme betrifft vor allem die UBS und würde über 20 Milliarden Dollar Kapital binden.
  • Die Bank lehnt das Paket ab und bringt sogar einen Wegzug aus der Schweiz ins Spiel.
Mehr anzeigen

Der Bundesrat macht Ernst mit strengeren Regeln für die Grossbank UBS. Am Freitag eröffnete er die Vernehmlassung zur Änderung des Bankengesetzes und der Eigenmittelverordnung. Damit sollen Auslandstöchter systemrelevanter Banken künftig vollständig mit Eigenkapital unterlegt werden.

Nach Ansicht von Bundesrat, Nationalbank (SNB) und Finanzmarktaufsicht (FINMA) ist dieser Schritt notwendig, um die Too-Big-To-Fail-Ziele zu erreichen und die Finanzstabilität der Schweiz langfristig zu stärken. Besonders die Bedeutung des Auslandsmarkts mache die Schweiz zu einem Sonderfall im Vergleich zu anderen Ländern mit global systemrelevanten Banken, erklärte die Regierung.

Faktisch nur die UBS betroffen

Die geplante Verschärfung betrifft faktisch nur die UBS – und stösst dort auf massiven Widerstand. Das Finanzdepartement schätzt den zusätzlichen Kapitalbedarf auf rund 23 Milliarden US-Dollar, die UBS selbst rechnet mit 24 Milliarden. In den vergangenen Wochen wurde im Umfeld der Bank sogar ein möglicher Wegzug aus der Schweiz ins Gespräch gebracht.

Im Zuge des Streits meldete sich Colm Kelleher, Präsident des Verwaltungsrats von UBS und reagierte klar auf Spekulationen. Er wies Verhandlungen über einen Auslandsumzug als Gerüchte zurück: «Wir haben keine Verhandlungen aufgenommen», betonte er. Stattdessen bekräftigte er: «Wir werden alles in unserer Macht stehende tun, um in der Schweiz zu bleiben – wir wollen eine Schweizer Ikone sein.»

Gleichzeitig bezeichnete er die geforderten zusätzlichen Eigenkapitalreserven als «nicht machbar», insbesondere in Anbetracht des globalen Wettbewerbsdrucks. Er forderte einen tragfähigen Mittelweg zwischen Stabilität, Wettbewerbsfähigkeit und Verlässlichkeit für Gesellschaft und Staat.

Grossbank unter Druck. UBS-Abwanderung ins Ausland – jetzt bricht der Präsident sein Schweigen

Grossbank unter DruckUBS-Abwanderung ins Ausland – jetzt bricht der Präsident sein Schweigen

Er kritisierte auch die Kommunikationsstörungen zwischen der Bank und dem Bundesfinanzdepartement, die insbesondere nach den PUK-Untersuchungen zur Credit-Suisse-Übernahme eskaliert seien. «Der Dialog sei ins Stocken geraten», sagte Kelleher.

Das Paket war bereits im Juni angekündigt worden. Mit der jetzt gestarteten Vernehmlassung können Kantone, Parteien und Verbände Stellung nehmen. Ein Entscheid dürfte im Laufe des kommenden Jahres fallen.

