Die Wohnungsnot ist und bleibt bestehen. sda

Angesichts der angespannten Wohnungslage plant der Bundesrat strengere Regeln für ausländische Käufer. Mit einer Verschärfung der Lex Koller sollen Immobilienkäufe deutlich eingeschränkt werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Bundesrat will die Lex Koller verschärfen, um den Immobilienkauf durch ausländische Personen stärker einzuschränken.

Geplant sind strengere Regeln für Hauptwohnungen, Geschäftsimmobilien und Ferienwohnungen, inklusive Bewilligungspflichten und Verkaufsauflagen.

Ziel ist es, den Zugang zum Schweizer Immobilienmarkt zu begrenzen und der zunehmenden Wohnungsnot entgegenzuwirken. Mehr anzeigen

Die Wohnungsnot in der Schweiz spitzt sich zu – nun greift der Bundesrat durch. Mit einer Reihe von Massnahmen soll der Zugang zu Immobilien für ausländische Käufer deutlich eingeschränkt werden. Im Fokus steht dabei eine Verschärfung der sogenannten Lex Koller.

An seiner Sitzung am Mittwoch hat der Bundesrat den nächsten Schritt eingeleitet und das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) beauftragt, eine entsprechende Vorlage auszuarbeiten. Gleichzeitig wurde die Vernehmlassung dazu eröffnet.

Strengere Regeln für Personen aus Drittstaaten

Konkret plant die Regierung strengere Regeln für Personen aus sogenannten Drittstaaten: Sie sollen künftig eine Bewilligung benötigen, wenn sie in der Schweiz eine Hauptwohnung kaufen wollen. Zudem sollen sie verpflichtet werden, ihre Immobilie innerhalb von zwei Jahren wieder zu veräussern, falls sie das Land verlassen.

Auch bei Geschäftsimmobilien zieht der Bundesrat die Schraube an. Zwar soll der Erwerb weiterhin ohne Bewilligung möglich bleiben, wenn die Liegenschaft für den eigenen Betrieb genutzt wird. Reine Investitionen hingegen will die Regierung unterbinden: Wer im Ausland lebt, soll keine Geschäftsimmobilien mehr kaufen dürfen, um diese zu vermieten oder zu verpachten.

Auch zweitwohnungen liegen im Fokus

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Ferienwohnungen. Hier sollen sowohl die Kontingente der Kantone reduziert als auch zusätzliche Bewilligungspflichten eingeführt werden. Künftig soll jeder Kauf durch Personen im Ausland das kantonale Kontingent belasten – auch dann, wenn eine Immobilie zwischen zwei ausländischen Käufern den Besitzer wechselt.

Darüber hinaus plant der Bundesrat Einschränkungen beim Erwerb von Immobilien über den Finanzmarkt. Personen im Ausland sollen grundsätzlich keine börsenkotierten Anteile an Wohnimmobiliengesellschaften oder regelmässig gehandelte Anteile an Immobilienfonds mehr erwerben dürfen.

Mit den geplanten Änderungen will der Bundesrat den ursprünglichen Zweck der Lex Koller wieder stärker in den Vordergrund rücken. Gleichzeitig sind die Massnahmen Teil eines grösseren politischen Pakets, das im Zusammenhang mit der Ablehnung der Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz (Nachhaltigkeitsinitiative)» beschlossen wurde.