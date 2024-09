Bundesrat will Krankenkassen-Franchise erhöhen

Mugu Das kann ja nur von der SVP kommen. Danke vielmals.

Werner13 Das Passt die 10% Initiative ist abgelehnt worden nun kann man locker die Kosten auf die Versicherten abschieben. Tüppisch SVP!!! Sparen ist keine Option sonst würden die Chemie Konzerne ein paar Miliarden weniger verdienen und somit die Aktionäre auch. Also weiter so!

arthj49 Eine Erhöhung der Mindestfranchise auf z.B. 500.- wäre für mich ok. Dafür müssten allerdings unbedingt sämtliche selbst bezahlten Krankheitskosten bei den Steuern abgezogen werden können. Ich finde die jetzige Lösung mit einem begrenzten Prozentsatz für die Abzüge ungerecht!

Colorless-Ratificati arthj49 Eigentlich überlegenswert - allerdings würden die Politiker wieder mit einem Federstrich zurückschlagen und einfach die Steuern erhöhen. System-Veränderungen sind arbeitsbedingt ja eher unerwünscht.

Wustoviet44 Man schreit immer die Krankenkassenprämien, steigen und steigen, wälz aber immer die Kosten auf dem "Versichterten" ab! Und jetzt haut mam noch einen drauf, Franchise werden erhöt, nur das Problem ist noch sehr lange nicht gelöst, im gegenteil, dann können immer noch mehr die Krankenkassen-Prämien nicht mehr bezahlen... und wer muss dann wieder "Aushelfen?" In "Bern" kann man schon "gscheit" reden, mit einem ganz anderen "Lohngehalt!" Oder???

PD_Speudi Endlich - eine höhere Franchise trägt enorm zu Kostensenkungen bei, da die Leute dann hoffentlich nicht mehr wegen jedem Wehwehchen und Bobochen zum Onkel Doktor rennen. Übrigens der Hauptgrund, warum die Krankheitskosten jedes Jahr so enorm steigen...

Colorless-Ratificati PD_Speudi Erhöhung der Franchise reduziert das kostenintensive System um keinen Rappen. Reine Augenwischerei und Symptom-Therapie mit erneut reiner Kostenverschiebung.

Friekauppau29 PD_Speudi Der Bundesrat will die Frischeisen erhöhen

Verst Anstatt ihre Aufgabe als Politiker wahr zuhnehmen und die Krankenkassen betreffend Prämien Erhöhungen und deren Verwaltungen überprüfen zu lassen greifen Sie einfach wieder ins Portemone der Versicherten und wollen die Franchise erhöhen und dann daran als Verwaltungs Räte der Krankenkassen auch noch auf unsere Kosten bereichern

Colorless-Ratificati Wieder soll mit einem einfachen Federstrich am Gesunheitssystem gewurstelt werden. Ernsthafte Überprüfung mit Ab- und Rückbau ungerechtfertiger Ausgaben ist für Politik, Verwaltung und Krankenkassen offenbar zu arbeitsintensiv - und könnte natürlich deren Geldbeutel schmälern.

Pesches Ist ne Demo geplant dagegen? Oder sonst irgendwas was den BR in dieser Sache entmündigt? Prämienanstieg dann nächstes Jahr um 15%? Oder was?

Sultan Mich würde mal grundsätzlich interessieren, warum sich die SVP "Volkspartei" nennt, wo sie eigentlich nie was für's Volk tut......

Friekauppau29 Sultan Der Bundesrat will die Franchise erhöhen!

Schattenwolf Friekauppau29 Ja, aber der Vorstoss kam von der SVP und der Bundesrat hat kommentarlos durchgewunken.

Querdenker Da an dieser Franchise seit 20 Jahren nichts angepasst wurde wäre es sicher mal einen Schritt in die richtige Richtung. Ein nächster wäre dass die unnötigen Besuche bei den Notfallabteilung in den Spitälern von Privat bezahlt werden müssten. Nicht jeder Schnuppen oder Kratzer ist für den Notfall. So die Eigenverantwortung etwas stärken.

Colorless-Ratificati Querdenker Kann mir schlicht nicht vorstellen, dass die arbeitstätig steuerzahlende Bevölkerung Zeit hat ständig wegen jedem Wehwechen einen Notfall aufzusuchen. Etwas Transparenz könnte hier sicher nicht schaden - und ein Augenöffner sein.

arthj49 Jetzt ist es höchste Zeit für eine Einheitskrankenkasse. Zudem sollte den Krankenkassen verboten werden Kostenpflichtige Werbung (z.B. TV) zu machen. Dazu sind die Prämien nicht da!

Oenzi58 Franchise erhöhen aber die Abzüge bei der Steuererklärung nicht anpassen, wunderbar, was bleibt uns Rentnern eigentlich noch zum leben?

Colorless-Ratificati Oenzi58 Immer weniger, weil Pensionskassen mehrheitlich wegen "Eigenbedarf" auch keinen Teuerungsausgleich leisten

booster24 Ja, wenn ich 120'000 oder mehr verdienen würde könnte ich mir auch eine höhere Franchise leisten. Die dumme Idee muss ja vom "Stöckli" kommen!

Bitte die horrenden Headhunter-Honorare für Zusatzversicherungen und die millionenschwere Werbung verbieten! Ich wär auch für einen Bar-Zuschlag für Personen die wegen Kleinigkeiten den Notfall belasten! Zudem sollte man die Medikamente im Ausland beziehen können! So würden Milliarden pro Jahr gespart!

Sevele booster24 Es gäbe viele Möglichkeiten zum Sparen. Aber eben !!! Elende Schweinerei. Es geht nicht mehr lange und ich campiere vor dem Bundeshaus. Zudem habe ich die Nase so voll von dieser Regierung.

mirisan Dieses Argument von, ja dann werden endlich mal die Kosten gesenkt und die Menschen gehen nicht mehr wegen jedem Schnupfen in den Notfall, lass ich nicht gelten! Ich bin auch dafür Selbstverantwortung zu übernehmen aber was zuviel ist, ist zuviel. Wieviel sollen wir denn noch bezahlen? Wir gehen so gut wie nie zum Arzt und trotzdem zahlen wir als Familie jedes Jahr immer mehr und mehr an KK Beiträge und bezahlen doch dann alles mögliche selber. Wir haben ein Kind und habe schon Schwierigkeiten was sollen denn andere sagen?! Kein Wunder wenn wir nach Alternativen suchen um uns nicht mehr übers Ohr hauen zu lassen. Es reicht!

Colorless-Ratificati Langsam entsteht der Verdacht, dass Politik, Verwaltung und Kassen gar nichts grundsätzlich und fundamental ändern wollen - würde vermutlich eigenen Geldbeutel zu stark treffen

Schattenwolf Colorless-Ratificati Du sagst langsam … das ist kein Verdacht, sondern das war schon immer so.

Würde man die Verwaltungskosten bei Kassen wie eben Krankenkassen oder Pensionskassen. In den Griff bekommen, würde man viel sparen.

MONIKA Echt jetzt??

Ich habe auch die niedrigste Franchise, gehe nur 1x jährlich zum neurologen und meine medis. Und mit einem lohn von 3000fr, nehme ich natürlich die niedrigste franchise. Hackts bi dene jetzt endgültig?

Colorless-Ratificati Bei jeder neuen Wahl wünschen sich Stimmbürger eine volksorientierte Regierung - um festzustellen, dass sie wieder am falschen Griff gezogen und nur Lobyisten gewählt haben.