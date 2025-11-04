Es stellt sich heraus, dass nach der Übernahme der CS nun allenfalls AT1-Anleihen nicht mehr funktionieren. KEYSTONE

Ein Urteil aus St. Gallen entfacht eine globale Debatte: Die Abschreibung von AT1-Anleihen der Credit Suisse war rechtswidrig – mit Folgen, die das Fundament des modernen Bankenrettungssystems erschüttern.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen erklärte die Abschreibung von 16,5 Milliarden Franken an AT1-Anleihen der Credit Suisse für rechtswidrig, was zu einem Kurssprung betroffener Papiere führte.

Das Urteil wirft grundlegende Fragen zur Funktionsweise und Rechtsgültigkeit von AT1-Anleihen auf, die als Kapitalpuffer für Banken gedacht sind, aber nun regulatorisch infrage stehen.

So funktioniere AT1-Anleihen.

Banken könnten gezwungen sein, bestehende AT1-Anleihen teuer zu ersetzen, oder regulatorische Reformen wären nötig, um Rechtssicherheit und Vertrauen in dieses Finanzinstrument wiederherzustellen. Mehr anzeigen

Ein einziges Urteil – und die Finanzwelt steht kopf.

Was das Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen Mitte Oktober entschied, klingt juristisch trocken, entfaltet aber eine gewaltige Sprengkraft: Die Abschreibung von 16,5 Milliarden Franken aus AT1-Anleihen der Credit Suisse war rechtswidrig. Ein Satz mit Milliardenwirkung – und womöglich der Anfang vom Ende einer ganzen Anleiheklasse.

Die Reaktion der Märkte liess nicht lange auf sich warten: Die abgeschriebenen CS-Papiere erlebten eine regelrechte Kursrallye. Und auch andere AT1-Anleihen – etwa jene der UBS mit der ISIN CH1485827070 – zogen spürbar an, wie die «Handelszeitung» schreibt.

Kein Wunder: Das Urteil machte die riskanten Anleihen plötzlich wieder attraktiv. Denn die Chance, dass sie im Krisenfall einfach ausgebucht werden, scheint gesunken.

Doch die Euphorie hat einen Schatten.

Funktionieren AT1-Anleihen überhaupt noch?

Hinter den Kulissen wächst die Sorge: Hat das Urteil der Schweizer Justiz die Mechanik der AT1-Anleihen dauerhaft beschädigt? Diese Papiere, einst als Sicherheitsnetz für strauchelnde Banken gedacht, könnten künftig ihre Funktion verlieren – selbst dann, wenn eine Bank eigentlich noch gute Überlebenschancen hätte.

Juristen und Aufseher schlagen Alarm: Sollte das Urteil Bestand haben, dürften viele der ausgegebenen AT1-Anleihen nicht länger zum regulatorisch anerkannten Eigenkapital zählen.

Für Banken wie die UBS, die aktuell 16 Milliarden Dollar an AT1-Instrumenten hält, könnte das teuer werden. Im Ernstfall müssten sie durch hartes Eigenkapital ersetzt werden – ein kostspieliger Umbau mit Milliardenfolgen.

Das Reserverad wackelt

AT1-Anleihen – oder ausgeschrieben «Additional-Tier-1»-Anleihen – sind ein Produkt der Finanzkrise von 2008. Sie sollen helfen, eine Bank zu stabilisieren, bevor sie pleitegeht. Die Idee: Ein flexibler Puffer, ein «Reserverad», das greift, bevor der Abschleppwagen kommen muss.

In der Schweiz dürfen Banken einen Teil ihrer Kapitalanforderungen – konkret 4,3 Prozent der risikogewichteten Aktiven – mit AT1-Papieren decken. Der Rest muss mit echtem Eigenkapital gestemmt werden.

Doch nun zeigt sich: Das Reserverad funktioniert womöglich nicht, wenn es wirklich gebraucht wird.

Kleingedrucktes mit grosser Wirkung

Das Problem liegt im Detail – genauer in den Emissionsbedingungen. Die Finma akzeptierte bei der Credit Suisse vertragliche Formulierungen, die enger gefasst waren als die gesetzlichen Vorgaben. Das Gericht urteilte daher: Die Anleihen hätten nicht abgeschrieben werden dürfen, weil die CS zwar staatliche Liquiditätshilfen, aber keine Kapitalspritzen erhalten hatte.

Ein fatales Signal – denn ähnliche Formulierungen finden sich auch in den AT1-Anleihen der UBS, der ZKB und der Luzerner Kantonalbank. Bei all diesen Papieren ist unklar, ob sie im Ernstfall wirklich zur Stabilisierung herangezogen werden könnten. Die Finma und die Banken verweisen zwar auf das noch nicht rechtskräftige Urteil – doch die Unsicherheit bleibt.

Ein riskantes Spiel mit Liquidität und Vertrauen

Kapital und Liquidität sind nicht dasselbe – aber sie hängen eng zusammen. Gerät eine Bank in eine Liquiditätskrise, kann das schnell auch die Solvenz bedrohen. Vermögenswerte müssen dann zu Schleuderpreisen verkauft werden, was die Eigenmittel drückt – ein Teufelskreis.

Wirtschaftsprofessor Yvan Lengwiler bringt es gegenüber der «Handelszeitung» auf den Punkt: «Bislang galt AT1 als flexibles Instrument – bei Marktverlusten, Bankensturm oder technischen Problemen. Das Urteil hebt die Schwelle nun an. Erst wenn die Solvenzvorgaben unterschritten werden, darf abgeschrieben werden.»

Reformen dringend nötig – oder Rückabwicklung aller AT1?

Die Konsequenzen sind dramatisch: Wenn das Urteil Bestand hat, müssten Banken ihre bestehenden AT1-Anleihen möglicherweise zurückkaufen und durch neue mit rechtssicheren Bedingungen ersetzen. Alternativ müsste die Finma die Bonds aus dem Kernkapital streichen – ein regulatorischer GAU.

ETH-Ökonom Hans Gersbach fordert tiefgreifende Reformen: Nicht nur müssten die Emissionsbedingungen angepasst werden, auch die Eigenmittel-Verordnung selbst brauche eine Klarstellung – insbesondere zur Frage, was genau unter «Staatshilfe» fällt. Auch Lengwiler plädiert für mehr Handlungsspielraum für die Finma – sogar auf Verfassungsebene.

Ein Blick nach Australien zeigt, wohin die Reise gehen könnte: Dort sollen AT1-Anleihen ganz abgeschafft werden. Gersbach sieht das Urteil als Bestätigung seiner Skepsis – und prophezeit eine ähnlich grundsätzliche Debatte auch in der Schweiz.

