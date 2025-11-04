  1. Privatkunden
Wegen Trump-Zöllen Winterthurer Industriekonzern streicht dutzende Stellen

SDA

4.11.2025 - 10:01

Burckardt Compression streicht dutzende Jobs.
Burckardt Compression streicht dutzende Jobs.
Burckardt Compression

Der Winterthurer Industriekonzern Burckhardt Compression kündigt einen Stellenabbau an. Wegen der starken Frankenaufwertung und der neuen US-Zölle sollen Arbeiten ins Ausland verlagert werden – unter anderem nach Indien.

Keystone-SDA

04.11.2025, 10:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Burckhardt Compression will in Winterthur mehrere Dutzend Stellen abbauen.
  • Grund sind der starke Franken und die wirtschaftlichen Folgen der US-Zölle.
  • Trotz Verlagerungen bleibe Winterthur laut Konzernleitung der zentrale Standort.
Mehr anzeigen

Der Industriekonzern Burckhardt Compression plant in Winterthur einen Stellenabbau. Die Wettbewerbssituation habe sich in den letzten Monaten wegen des starken Schweizer Frankens und den US-Zöllen weiter verschärft, hiess es zur Begründung.

Nun sollen die Kosten optimiert und gewisse Arbeiten von der Schweiz ins Ausland verschoben werden. Es sei daher nebst anderen Massnahmen angedacht, einige Dutzend Stellen in Winterthur zu streichen, sagte Finanzchef Rolf Brändli am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP.

Diesbezüglich laufe derzeit ein Konsultationsverfahren mit der Arbeitnehmervertretung und den Sozialpartnern. «Winterthur bleibt aber der zentrale Standort des Unternehmens, und wir werden hier auch weiter produzieren.»

Verlagert werden sollen die Jobs unter anderem nach Indien. Der Hauptgrund dafür sei der starke Franken. Und auch die US-Zölle spielten eine Rolle.

Deutlich weniger Bestellungen

So hatte das Unternehmen am Morgen für den Zeitraum April bis September einen Einbruch bei den Bestellungen von knapp 35 Prozent vermelden müssen. «Die Unsicherheit nach dem Liberation Day hatte Folgen», sagte CEO Fabrice Billard an einer Telefonkonferenz.

Die US-Zölle wirken sich laut Finanzchef Brändli allerdings vor allem indirekt auf die Geschäfte aus, weil Kunden Projekte wegen der gestiegenen Unsicherheiten verschieben würden. Die direkten Folgen hielten sich in Grenzen.

So machten die USA nur rund 10 Prozent des Umsatzes aus, wobei die Kunden im Ersatzteilgeschäft die höheren Preise infolge der Zölle schluckten. Und im Neumaschinengeschäft werde darauf geachtet, einen möglichst hohen Anteil der Projekte mit Zubehör von ausserhalb der Schweiz zu bestücken.

Schweiz wartet noch immer auf Abkommen

Am heutigen Mittwoch befasst sich der Oberste Gerichtshof der USA mit der Rechtmässigkeit von Donald Trumps Zöllen. Der Präsident spricht von einer historischen Entscheidung – und warnt vor katastrophalen Folgen, sollte das Gericht gegen ihn urteilen

Zölle müssen in der Regel vom US-Parlament genehmigt werden – aber in der Praxis kann der Präsident unter bestimmten Voraussetzungen eigenständig Zölle verhängen. Trump hatte im Frühjahr gegen nahezu alle Länder Zölle verhängt. In einigen Fällen wurden sie nach Verhandlungen reduziert oder abgeändert. So hatte sich Trump vor fast 100 Tagen mit der EU auf ein Abkommen geeinigt.

Die Schweiz hingegen wartet nach wie vor auf ein Abkommen, sie wurde mit einem Zolltarif von 39 Prozent belegt. Anfang August flogen Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Wirttschaftsminister Guy Parmelin noch nach Washington, um über bessere Konditionen zu verhandeln. Doch daraus ist nichts geworden.

