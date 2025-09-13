Keiner will 135 Jahre altes Schwyzer Traditionscafé kaufen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Preis um 1,5 Millionen reduziert Keiner will 135 Jahre altes Schwyzer Traditionscafé kaufen

Sven Ziegler

13.9.2025

Das Café in Schwyz steht seit längerem zum Verkauf. (Symbolbild)
Das Café in Schwyz steht seit längerem zum Verkauf. (Symbolbild)
IMAGO/CHROMORANGE

Das traditionsreiche Café Haug in Schwyz ist weiterhin nicht verkauft. Nun wurde der Preis von 6,9 auf 5,4 Millionen Franken reduziert. Zwei Parteien verhandeln aktuell über eine mögliche Übernahme – mit der Hoffnung, dass das Haus im bisherigen Stil weitergeführt wird.

Sven Ziegler

13.09.2025, 20:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Café Haug in Schwyz steht weiterhin zum Verkauf, der Preis wurde auf 5,4 Millionen Franken gesenkt.
  • Zwei Interessenten sind im Rennen, die Gespräche sollen kurz vor dem Abschluss stehen.
  • Für die Bevölkerung besteht Hoffnung, dass das Traditionshaus nach der Schliessung im Frühling bald wieder eröffnet.
Mehr anzeigen

Das Café Haug gehört seit 135 Jahren zum Bild des Schwyzer Hauptorts – doch seit Ende April sind die Jalousien unten. Nun steht der traditionsreiche Betrieb mit Café, Restaurant, Bar, Sälen und Wohnungen weiterhin zum Verkauf. Wie die Luzerner Zeitung berichtet, wurde der Preis inzwischen von 6,9 auf 5,4 Millionen Franken gesenkt.

Vermittelt wird die Liegenschaft von der Zürcher Immobilienfirma Nobilis Estate. Geschäftsführer David Hauptmann bestätigt, dass der Preis «vernünftig» angesetzt sei, wenngleich er ein Liebhaberobjekt bleibe. Laut der Zeitung liegen bereits zwei ernsthafte Kaufinteressen vor.

Hauptmann zeigt sich zuversichtlich, dass der Verkauf bald abgeschlossen werden kann. Sein Hauptanliegen sei es, eine Lösung zu finden, bei der das Haus im bisherigen Stil weitergeführt wird.

Schliessung überraschte

Die Immobilie umfasst neben den Café- und Restauranträumen auch mehrere Küchen, Lagerräume, zwei Bars, einen grossen Saal sowie zwei Vierzimmer-Wohnungen in den oberen Stockwerken. In den letzten Jahren wurden grössere Investitionen in die Küchen getätigt, auch das Inventar ist im Verkauf enthalten.

Die Schliessung des Cafés im März hatte viele Schwyzerinnen und Schwyzer überrascht. Eigentümer André Rotzetter-Haug verwies damals auf den Strukturwandel im Bäcker- und Konditoreigewerbe und ein verändertes Konsumverhalten. Rund 30 Mitarbeitende verloren ihre Stelle.

Nun besteht Hoffnung, dass das Traditionshaus mit neuer Eigentümerschaft bald wieder zum Treffpunkt im Dorfzentrum werden kann.

Mehr aus der Wirtschaft

Neue Ergebnisse zeigen. Schweizer Konzerne trotzen Trump-Zöllen – doch die zweite Jahreshälfte wird hart

Neue Ergebnisse zeigenSchweizer Konzerne trotzen Trump-Zöllen – doch die zweite Jahreshälfte wird hart

«Die Schweiz ist schwach». Swatch-Chef kritisiert erneut Bundesrat wegen Zollhammer

«Die Schweiz ist schwach»Swatch-Chef kritisiert erneut Bundesrat wegen Zollhammer

Zahl der Woche. E-Autos machen im Kanton Zug 10,5 Prozent der Neuzulassungen aus

Zahl der WocheE-Autos machen im Kanton Zug 10,5 Prozent der Neuzulassungen aus

Meistgelesen

Ukraine greift eine der grössten russischen Ölraffinerien mit Drohne an +++ Polen schickt Kampfjets in die Luft
Die Top 5 der dümmsten Elektroautos – von inkonsequent bis komplett‬ sinnlos‬ ‭
Ajeti glänzt mit Traumtor, Shaqiri mit Doppelpack – Montolio schockt mit Faustschlag
Von Ballmoos machtlos –Boukhalfa schiesst St.Gallen in Front
Keiner will 135 Jahre altes Schwyzer Traditionscafé kaufen