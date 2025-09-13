Keiner will 135 Jahre altes Schwyzer Traditionscafé kaufen

Das Café in Schwyz steht seit längerem zum Verkauf. (Symbolbild) IMAGO/CHROMORANGE

Das traditionsreiche Café Haug in Schwyz ist weiterhin nicht verkauft. Nun wurde der Preis von 6,9 auf 5,4 Millionen Franken reduziert. Zwei Parteien verhandeln aktuell über eine mögliche Übernahme – mit der Hoffnung, dass das Haus im bisherigen Stil weitergeführt wird.

Das Café Haug in Schwyz steht weiterhin zum Verkauf, der Preis wurde auf 5,4 Millionen Franken gesenkt.

Zwei Interessenten sind im Rennen, die Gespräche sollen kurz vor dem Abschluss stehen.

Für die Bevölkerung besteht Hoffnung, dass das Traditionshaus nach der Schliessung im Frühling bald wieder eröffnet. Mehr anzeigen

Das Café Haug gehört seit 135 Jahren zum Bild des Schwyzer Hauptorts – doch seit Ende April sind die Jalousien unten. Nun steht der traditionsreiche Betrieb mit Café, Restaurant, Bar, Sälen und Wohnungen weiterhin zum Verkauf. Wie die Luzerner Zeitung berichtet, wurde der Preis inzwischen von 6,9 auf 5,4 Millionen Franken gesenkt.

Vermittelt wird die Liegenschaft von der Zürcher Immobilienfirma Nobilis Estate. Geschäftsführer David Hauptmann bestätigt, dass der Preis «vernünftig» angesetzt sei, wenngleich er ein Liebhaberobjekt bleibe. Laut der Zeitung liegen bereits zwei ernsthafte Kaufinteressen vor.

Hauptmann zeigt sich zuversichtlich, dass der Verkauf bald abgeschlossen werden kann. Sein Hauptanliegen sei es, eine Lösung zu finden, bei der das Haus im bisherigen Stil weitergeführt wird.

Schliessung überraschte

Die Immobilie umfasst neben den Café- und Restauranträumen auch mehrere Küchen, Lagerräume, zwei Bars, einen grossen Saal sowie zwei Vierzimmer-Wohnungen in den oberen Stockwerken. In den letzten Jahren wurden grössere Investitionen in die Küchen getätigt, auch das Inventar ist im Verkauf enthalten.

Die Schliessung des Cafés im März hatte viele Schwyzerinnen und Schwyzer überrascht. Eigentümer André Rotzetter-Haug verwies damals auf den Strukturwandel im Bäcker- und Konditoreigewerbe und ein verändertes Konsumverhalten. Rund 30 Mitarbeitende verloren ihre Stelle.

Nun besteht Hoffnung, dass das Traditionshaus mit neuer Eigentümerschaft bald wieder zum Treffpunkt im Dorfzentrum werden kann.