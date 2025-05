OpenAI-Chef in Berlin: Hoher Energieeinsatz für KI lohnt sich

Berlin, 08.02.24: OpenAI-Chef Sam Altman kommt nach Berlin – und rechtfertigt den wachsenden Energiebedarf für die Anwendungen Künstlicher Intelligenz. «KI verbraucht heute nur einen winzigen Teil der Weltenergie. Sie ist pro Abfrage sogar ziemlich effizient», sagt Altman in einer Podiumsdiskussion der Technischen Universität. Ein Verbot? Für ihn undenkbar: «Dann müssten wir auch Computer und Glühbirnen abschaffen.» Stattdessen solle KI gezielt genutzt werden – etwa zur Entwicklung effizienter Kernfusion. So liesse sich fossile Energie in grossem Stil ersetzen. Auch die Forschung könnte profitieren: «Bald erledigen wir 100 Jahre Wissenschaft in einem Jahr», prophezeit er.

11.02.2025