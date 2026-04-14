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Wachstum von nur 2,5 Prozent Chinas Exporte verlieren an Schwung

SDA

14.4.2026 - 06:29

Die chinesischen Ausfuhren sind im März deutlich schwächer gewachsen als erwartet. Der Krieg im Iran, höhere Energiekosten und belastete Lieferketten trüben die Aussichten. (Archivbild)
Die chinesischen Ausfuhren sind im März deutlich schwächer gewachsen als erwartet. Der Krieg im Iran, höhere Energiekosten und belastete Lieferketten trüben die Aussichten. (Archivbild)
Keystone

Vor dem Hintergrund des Iran-Kriegs und steigender Unsicherheit im Welthandel hat Chinas Exportwachstum im März deutlich an Tempo verloren. Die Ausfuhren stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat nur noch um 2,5 Prozent.

Keystone-SDA

14.04.2026, 06:29

14.04.2026, 07:54

Dies geht aus Daten der chinesischen Zollbehörde hervor. Damit fiel das Exportwachstum erheblich schwächer aus als von Analysten erwartet. In den ersten beiden Monaten des Jahres hatten Chinas Exporte noch deutlich stärker zugelegt.

Überraschend kräftig legten dagegen im März die Importe um fast 28 Prozent zu. Chinas Handelsüberschuss schrumpfte dadurch auf den niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahr.

Seit dem Beginn des Iran-Kriegs sorgen steigende Energiepreise und neue Unsicherheit über Lieferketten für Belastungen. Eine besondere Rolle spielt dabei die Strasse von Hormus, über die ein erheblicher Teil des weltweiten Öl- und Flüssiggastransports läuft.

Höhere Kosten für Energie und Transport dürften auch exportorientierte chinesische Unternehmen belasten. Zugleich könnten die Verwerfungen im Nahen Osten die Nachfrage in wichtigen Absatzmärkten dämpfen.

Stützende Faktoren für China

Marktbeobachter sehen jedoch auch stützende Faktoren für China. So könnte die zweitgrösste Volkswirtschaft mittelfristig davon profitieren, dass sie bei grünen Energietechnologien und Elektroautos stark aufgestellt ist.

Die Sorge vor steigenden Ölpreisen könnte in anderen Ländern die Nachfrage nach solchen Produkten erhöhen.

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