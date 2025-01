Das chinesische Unternehmen «DeepSeek» versetzt mit einer kostenlosen KI die weltweiten Börsen in Aufruhr. IMAGO/VCG

Aufregung an den Börsen weltweit: Ein chinesisches Start-Up setzt mit einer kostenlosen KI die Aktien von US-Techfirmen unter Druck. Es könnte zum Crash kommen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das chinesische Start-up «DeepSeek» lässt Investoren zittern.

Die Firma hat eine kostenlose KI veröffentlicht, die ChatGPT und Co. Konkurrenz macht.

Anleger von US-Techfirmen müssen sich auf herbe Kursverluste einstellen. Mehr anzeigen

Liveticker Neue Beiträge

Liveticker beendet

15.35 Uhr Tech-Aktien rauschen in die Tiefe Wie erwartet geben die Kurse von hochdotierten Tech-Unternehmen deutlich nach. Nvidia verliert in den ersten Minuten nach Handelsauftakt 11,5 Prozent, das US-Techunternehmen Broadcom gibt über 11,3 Prozent nach. Auch Microsoft (-3,7 Prozent) und die Software-Firma Palantir (-6 Prozent) geben deutlich nach. Der Tech-Index Nasdaq verliert 3,5 Prozent, der S&P 500 gibt über 2 Prozent nach.

15.30 Uhr Handel beginnt Jetzt ist der Handel an der Wall Street eröffnet. Investoren rechnen mit teilweise deutlichen Kursverlusten.

«DeepSeek»löst Panik an den US-Börsen aus: Erst 2023 gegründet, bringt das chinesische Startup die US-Techriesen ins Schwitzen. Die Kurse von hoch bewerteten Firmen wie Nvidia und Alphabet geben vorbörslich teils deutlich nach. So gaben die Futures auf den Technologieindex Nasdaq 100 und vier Prozent nach. Aktien von Nvidia waren auf dem alternativen Handelssystem Blue Ocean um mehr als 5 Prozent im Minus, berichtet die «Handelszeitung».

Grund dafür ist das KI-Modell des Unternehmens «DeepSeek». Die Firma aus Hongkong hatte in der vergangenen Woche den Chatbot R1 veröffentlicht. Das Open-Source-Modell führt derzeit die Download-Charts in vielen Appstores an.

Chinesische KI ist kostenlos verfügbar

Was die Tech-Giganten ins Schwitzen bringt: R1 ist kostenlos. Der Chatbot zeigt, dass Chinas KI-Technologie der US-amerikanischen keineswegs Jahre hinterherhinkt. Dabei hatte US-Präsident Donald Trump erst in der vergangenen Woche gerade dies behautptet und ein gigantisches 500-Milliarden-Dollar schweres Programm zum weiteren Ausbau der KI-Infrastruktur angekündigt.

Auch dass China aufgrund von Handelsbeschränkungen gar nicht auf die modernsten Chips zurückgreifen kann, ist offenbar kein Hindernis. «DeepSeek» nutzt ein Open Source-Modell, das mit weniger Rechenleistung auskommt. Trotz leichter Nachteile bei der Geschwindigkeit, soll die chinesische KI in bestimmten Bereichen, etwa Mathematik und Physik, bessere Ergebnisse erzielen, als ihre US-Pendants.

Anleger befürchten Tech-Crash an der Börse

Im vorbörslichen Handel sind an der Wall Street leichte Anzeichen von Panik zu erkennen. Dort sind etwa Nvidia-Aktien um 10 Prozent abgesackt, berichtet die Nachrichtenagentur «Reuters». Die Sorge vor einem Crash der Tech-Werte ist offenbar gross. Weltweit tauchten die Börsenwerte. Auch an der Schweizer Börse standen Technologiewerte bis zum Mittag unter Druck

Die Angst vor einer Talfahrt der Tech-Branche ist nicht unberechtigt, sagen Analysten. Die Dominanz grosser US-Player im Bereich Künstliche Intelligenz scheint nicht so uneingeschränkt zu sein, wie immer wieder behauptet. Die Kurse vieler Unternehmen seien daher überbewertet.