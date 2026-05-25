  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Ärmere nutzen sie kaum Studie offenbart überraschendes Nutzungsverhalten bei Vergleichsportalen

SDA

26.5.2026 - 00:20

Viele rufen Vergleichsportale auf, um dort das beste Ferienangebot zu finden. (Archivbild)
Viele rufen Vergleichsportale auf, um dort das beste Ferienangebot zu finden. (Archivbild)
Keystone

Vergleichsportale wie Comparis oder Booking.com werden in der Schweiz deutlich häufiger von Gutverdienenden genutzt. Das zeigt eine neue repräsentative Umfrage. Besonders Menschen mit tieferem Einkommen und geringerem Bildungsniveau greifen seltener auf die Dienste zurück – obwohl gerade sie oft stärker auf Einsparungen angewiesen wären.

,

Keystone-SDA, Sven Ziegler

26.05.2026, 00:20

26.05.2026, 11:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Gutverdienende nutzen Vergleichsportale deutlich häufiger als Haushalte mit tiefem Einkommen.
  • Laut Comparis spielen Vertrauen und digitale Kompetenz dabei eine wichtige Rolle.
  • Besonders beliebt sind Vergleichsportale bei Ferienbuchungen und Krankenkassen.
Mehr anzeigen

In der Schweiz nutzen Personen mit hohem Einkommen und hoher Bildung Vergleichsportale deutlich häufiger als Menschen mit geringerem Einkommen. Dies hat eine repräsentative Umfrage des Online-Vergleichsdienstes Comparis ergeben.

Dreiviertel der Haushalte mit einem monatlichen Bruttoeinkommen von mehr als 8000 Franken nutzen Vergleichsportale wie Comparis oder Booking.com regelmässig. Das teilte der Online-Vergleichsdienst Comparis am Dienstag mit. Bei Haushalten mit bis zu 4000 Franken Einkommen sind es noch die Hälfte.

Ein ähnliches Bild zeigte sich beim Bildungsniveau. Dreiviertel der Personen mit einem hohen Bildungsabschluss nutzten Vergleichsportale, bei Personen mit tiefem oder mittlerem Abschluss waren knapp sechzig Prozent.

«So drohen ausgerechnet die Haushalte finanziell abgehängt zu werden, die eine Entlastung am dringendsten nötig hätten», wurde Comparis-Finanzexperte Michael Kuhn in der Mitteilung zitiert.

Als einen möglichen Grund für die ungleiche Nutzung nannte die Studie das geringere Vertrauen von Personen mit tieferem Einkommen in die Portale. Zudem würde auf den Übersichtsseiten oft digitale Kompetenz und ein überdurchschnittliches Zahlenverständnis vorausgesetzt, so Kuhn.

Ferien führen viele auf Vergleichsportale

Am häufigsten wurden die Dienste in den letzten zwölf Monaten für Ferienangebote (52 Prozent) und Krankenkassen (37 Prozent) genutzt. Danach folgten die Immobiliensuche (28 Prozent), Preisvergleiche für Konsumgüter (27 Prozent) und die Fahrzeugsuche (24 Prozent).

Comparis ist mit gut sechzig Prozent das Portal, welches am meisten genutzt wird. Darauf folgen die Vergleichsdienste Booking.com (56 Prozent), Immoscout24 (42 Prozent), Homegate (36 Prozent) und Autoscout24 (36 Prozent).

Die Umfrage wurde vom Marktforschungsinstitut Innofact im Auftrag von comparis.ch April 2026 bei 1031 Personen in der Schweiz durchgeführt.

Meistgelesen

«Schlichtweg beispiellose» Hitze-Welle überrollt die Schweiz
Geheimes Papier bringt Bundesrat kurz vor Abstimmung in Bedrängnis
Endet die Ära Hüppi beim FCSG nach dem Cupsieg?

Mehr aus dem Ressort

Weniger Asiaten, teurere Flüge:. Iran-Krieg trifft Schweizer Tourismus hart

Weniger Asiaten, teurere Flüge:Iran-Krieg trifft Schweizer Tourismus hart

Nächster Kosten-Schock. Krankenkassenprämien dürften um rund fünf Prozent steigen

Nächster Kosten-SchockKrankenkassenprämien dürften um rund fünf Prozent steigen

Herausforderung für Versicherungen. Blatten-Felssturz verursachte Schäden von 255 Millionen Franken

Herausforderung für VersicherungenBlatten-Felssturz verursachte Schäden von 255 Millionen Franken