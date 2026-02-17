  1. Privatkunden
3,6 Prozent mehr Coop erzielt 2025 Reingewinn von 606 Millionen Franken

SDA

17.2.2026 - 09:33

Der Reingewinn stieg um 3,6 Prozent. (Archivbild)
Der Reingewinn stieg um 3,6 Prozent. (Archivbild)
sda

Coop hat 2025 bei einem höheren Umsatz auch mehr Gewinn gemacht. Der Reingewinn stieg um 3,6 Prozent auf 606 Millionen Franken, wie der Detailhändler am Dienstag mitteilte. Mit Blick nach vorn zeigt sich die Gruppe optimistisch für weiteres Wachstum.

Keystone-SDA

17.02.2026, 09:33

17.02.2026, 09:45

+++ In Kürze mehr bei blue News +++

