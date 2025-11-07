  1. Privatkunden
Logistikoffensive in Zürich Darum siehst du ab sofort viel weniger Coop-Lastwagen

SDA

7.11.2025 - 09:49

Coop eröffnet am Freitag ein neues Umladezentrum in Zürich. Dort sollen ab sofort Waren per Zug aus der regionalen Verteilzentrale im Aargau ankommen.
Coop eröffnet am Freitag ein neues Umladezentrum in Zürich. Dort sollen ab sofort Waren per Zug aus der regionalen Verteilzentrale im Aargau ankommen.
Archivbild: Coop

Statt über die Strasse kommen Coop-Waren nun mit dem Zug – und sparen jährlich 58'000 Lastwagenfahrten. Möglich macht's ein neues Umladezentrum im Zürcher Hardfeld.

,

Keystone-SDA, Dominik Müller

07.11.2025, 09:49

07.11.2025, 09:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Coop eröffnet in Zürich ein neues Umladezentrum, das künftig per Zug aus dem aargauischen Schafisheim beliefert wird.
  • Durch die Verlagerung auf die Schiene spart Coop jährlich rund 58'000 Lastwagenfahrten.
  • Für die Feinverteilung in Zürich setzt Coop auf biodieselbetriebene Lastwagen.
Mehr anzeigen

Coop eröffnet am Freitag ein neues Umladezentrum in Zürich. Dort sollen ab sofort Waren per Zug aus der regionalen Verteilzentrale im Aargau ankommen. Damit spart der Detailhändler 58'000 Lastwagenfahrten pro Jahr.

Bis anhin lieferte Coop Produkte für den Raum Zürich aus dem Logistikzentrum in Schafisheim AG per Lastwagen. Mit der Eröffnung des neuen Eisenbahnhubs werden die Produkte laut einer Mitteilung vom Freitag nun über die Schiene nach Zürich ins Umladezentrum im Hardfeld transportiert.

Nur «auf der letzten Meile» kommen noch Lastwagen zum Einsatz, welche die Waren in die rund 70 Läden der Stadt verteilen, wie ein Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP sagte. Durch diese neue Organisation könne Coop jährlich rund 58'000 Lastwagenfahrten einsparen. Das entspreche einer CO2-Reduktion um 80 Prozent im Vergleich zum ausschliesslichen Strassentransport.

Keine Stau-Verzögerungen mehr

Ausserdem sei der Schienentransport auch verlässlicher. Denn wenn sich der Verkehr auf der Autobahn A1 staut, kann sich auch die Lieferzeit verzögern.

Die Lastwagen, die in Zürich zum Einsatz kommen, werden laut dem Sprecher mit Biodiesel angetrieben. Damit stossen sie deutlich weniger Emissionen aus als solche mit herkömmlichem Dieselantrieb. Das Ziel sei es, den Transport in die Läden eines Tages emissionsfrei abzuwickeln. Bereits heute liefert Coop zwei Drittel der nationalen Warentransporte über die Schiene.

Erster Werbeblock der Schweiz: Yvonne machts für Motoren und Marianne bleibt lieber anonym

Erster Werbeblock der Schweiz: Yvonne machts für Motoren und Marianne bleibt lieber anonym

Vor 60 Jahren flimmerte zum ersten Mal Werbung über die Schweizer Fernsehbildschirme. In schwarzweiss machten heutige Marketinggiganten wie Ovomaltine und Coop ihre ersten Schritte.

30.01.2025

Trump fordert dänischen CEO auf, ihm Firmenanteile zu geben +++ Kündigungswelle in den USA
Verhaftete Frau beteuerte ihre Unschuld: «Habe ihn geliebt wie mein eigenes Kind»
Siemens liefert 116 Doppelstock-Züge an die SBB – Stadler geht leer aus
So erfüllt sich Beatrice Egli ihren grossen Lebenstraum
Darum siehst du ab sofort viel weniger Coop-Lastwagen

Dann lieber zu Fuss? ÖPNV-Ticketpreise steigen

Dann lieber zu Fuss? ÖPNV-Ticketpreise steigen

Mit Bus oder Bahn unterwegs zu sein wird teurer. Egal, ob Deutschlandticket, Einzel-, Mehrfahrten- oder Zeitkarten: Bei vielen Verkehrsbünden steigen die Preise ab Anfang nächsten Jahres im Schnitt um fünf bis sechs Prozent. Andern Orts wurden die Tickets schon teurer, zum Beispiel im Grossraum Leipzig-Halle. Die Gründe dafür sind überall gleich: gestiegene Kosten bei Personal, Energie und Infrastruktur. Aber auch das Deutschlandticket spielt eine Rolle in der Preiserhöhung. Seit seiner Einführung führte das Ticket bundesweit zu weniger Einnahmen – oft kostet es nämlich weniger als die regionalen Monatskarten der Verkehrsunternehmen und -bünde. Bund und Länder wollen eigentlich für diese Einnahmeausfälle aufkommen, doch die Finanzierung ist weiterhin umstritten.

06.11.2025

Gewerbeverband erwartet verschlechterte Wirtschaftslage für KMU

Gewerbeverband erwartet verschlechterte Wirtschaftslage für KMU

Der Schweizerische Gewerbeverband erwartet für die KMU in den kommenden zwölf Monaten eine wirtschaftliche Verschlechterung oder eine Stagnation. Das zeigte das KMU-Barometer des Verbands. Besonders belastend seien die Bürokratie, der Fachkräftemangel und die immer restriktivere Raumplanung, sagten Vertreter des Schweizerischen Gewerbeverbands (SGV) am Dienstag in Bern an einem Medienanlass. Eine weitere Sorge für das Gewerbe sei der fehlende Nachwuchs. Der SGV stützte seine Erkenntnisse auf eine Umfrage, an welcher seine Kantonalsektionen teilnahmen.

04.11.2025

Weniger Haselnüsse aus Italien: Wird Nutella teurer?

Weniger Haselnüsse aus Italien: Wird Nutella teurer?

Klimawandel und Wanzenbefall: Im Heimatland des Nuss-Nougat-Aufstrichs ist die Ernte so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Experten erwarten noch höhere Preise. Kommt die Rettung aus China?

01.11.2025

Dann lieber zu Fuss? ÖPNV-Ticketpreise steigen

Dann lieber zu Fuss? ÖPNV-Ticketpreise steigen

Gewerbeverband erwartet verschlechterte Wirtschaftslage für KMU

Gewerbeverband erwartet verschlechterte Wirtschaftslage für KMU

Weniger Haselnüsse aus Italien: Wird Nutella teurer?

Weniger Haselnüsse aus Italien: Wird Nutella teurer?

Milliardenauftrag. Siemens liefert 116 Doppelstock-Züge an die SBB – Stadler geht leer aus

MilliardenauftragSiemens liefert 116 Doppelstock-Züge an die SBB – Stadler geht leer aus

Detailhandel. Coop liefert Waren neu auf der Schiene nach Zürich

DetailhandelCoop liefert Waren neu auf der Schiene nach Zürich

Luftverkehr. IAG-Reingewinn geht im dritten Quartal leicht zurück

LuftverkehrIAG-Reingewinn geht im dritten Quartal leicht zurück