Coop übernimmt die Spitzenposition bei Lebensmitteln

Die beiden grössten Detailhändler der Schweiz kämpfen um Marktanteile. Keystone (Archivbild)

Der Detailhändler Coop hat Migros überholt und damit die Spitzenposition im Lebensmittel-Ranking eingenommen. Besonders stark legte Coop im Fleisch- und Frischgemüsebereich zu.

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Laut einem Medienbericht hat Coop die Spitzenposition im Lebensmittel-Ranking übernommen und damit Migros überholt.

Die «SonntagsZeitung» beruft sich auf den Nielsen-Retail-Monitor, einen internen Vergleich zwischen den grossen Schweizer Detailhändlern.

Demnach liegt Coop in Food und Near Food bei 43 Prozent Marktanteil, die Migros nur bei 37,4 Prozent. Mehr anzeigen

Die Migros feiert ihr 100-jähriges Bestehen, doch viel Grund zum Jubeln gibt es nicht. Laut «SonntagsZeitung» verliert der Genossenschaftsriese im Kerngeschäft weiter Marktanteile, während Coop wächst.

Die «SonntagsZeitung» bezog sich in dem am Sonntag publizierten Artikel auf den Nielsen-Retail-Monitor. Dabei handle es sich um einen internen Vergleich zwischen den grossen Schweizer Detailhändlern. Demnach liegt Coop in Food und Near Food bei 43 Prozent Marktanteil, die Migros nur bei 37,4 Prozent.

Besonders stark holt Coop im Fleisch- und Frischgemüsebereich auf, obwohl Migros gerade beim Gemüse immer mehr Schildchen mit ihrem Tiefstpreis-Versprechen anbringt. Pressechefin Prisca Huguenin-dit-Lenoir verwies auf kurzfristige Einbussen durch Preissenkungen: «Unsere Kundinnen und Kunden sparen bereits in diesem Jahr 500 Millionen Franken.» Das wirke sich kurzfristig auf den Marktanteil aus. Langfristig will die Migros bis 2030 350 Filialen erneuern und 140 neue eröffnen.

16 Prozent mehr Umsatz in einem Jahr

Coop punktet laut dem Bericht mit stetigen Investitionen in günstige Preise und mit dem Pronto-Konzept: Allein 2024 wuchs der Umsatz um 16 Prozent. Coop-Chef Philipp Wyss betont, dass die Umstrukturierung der Migros zusätzliche Kunden brachte.

Bei den kleinen Formaten hole Migros mit Migrolino auf und umgehe dabei indirekt das historische Alkoholverbot: An Partnerstandorten wie Tankstellen werden alkoholische Getränke verkauft.

Auch deutsche Discounter sind auf Expansionskurs: Lidl plant 300 neue Filialen, Aldi sieht den Schweizer Markt als ausreichend erschlossen. Früher klare Nummer eins in der Schweiz, habe die Migros ihre Spitzenposition verloren. Im Lebensmittel-Ranking liege Coop vorn, insgesamt mache der Konzern 34,91 Milliarden Franken Gesamtumsatz – vor der Migros mit 32,5 Milliarden.

