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Wegen Trump? Pharmafirma beerdigt plötzlich neue Fabrik in Muttenz

Sven Ziegler

28.4.2026

Die Firma Corden verzichtet auf den Bau der Fabrik in Muttenz. (Symbolbild)
Die Firma Corden verzichtet auf den Bau der Fabrik in Muttenz. (Symbolbild)
Silas Stein/dpa

Ein grosses Industrieprojekt in Baselland ist vom Tisch: Corden Pharma stoppt den Bau einer neuen Chemiefabrik in Muttenz. Hinter den Kulissen deutet vieles darauf hin, dass die US-Handelspolitik unter Donald Trump eine entscheidende Rolle gespielt hat.

Sven Ziegler

28.04.2026, 09:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Corden Pharma hat den geplanten Bau einer neuen Chemiefabrik in Muttenz gestoppt.
  • Als möglicher Grund gilt die unsichere US-Zollpolitik unter Präsident Donald Trump.
  • Das Projekt hätte Investitionen in Höhe von mehreren hundert Millionen Euro umfasst.
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Die Ankündigung kam einst mit viel Gewicht – nun folgt der stille Rückzug. Der Pharmakonzern Corden Pharma hat seine Pläne für eine neue Produktionsanlage im basellandschaftlichen Muttenz gestoppt. Das Unternehmen bestätigte gegenüber CH Media, dass das Projekt nach einer internen Überprüfung «zurückgestellt» worden sei.

Offiziell bleibt die Begründung vage. Man prüfe alternative Optionen, heisst es aus dem Unternehmen. Konkrete Gründe für den Entscheid nennt Corden Pharma nicht. Auch lokale Behörden wurden lange nicht detailliert informiert. Die Gemeinde Muttenz erfuhr laut Gemeindepräsidentin Franziska Stadelmann bereits im Herbst, dass die Investition auf der Kippe steht – inzwischen ist klar: Das Projekt wird nicht umgesetzt.

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Im Hintergrund spielt offenbar die internationale Handelspolitik eine zentrale Rolle. Branchenkenner gehen davon aus, dass insbesondere die Zollmassnahmen der USA die Wirtschaftlichkeit der geplanten Anlage unter Druck gesetzt haben. Präsident Donald Trump hatte 2025 hohe Importzölle auf ausländische Produkte verhängt – darunter auch auf pharmazeutische Erzeugnisse.

Einst grosse Ambitionen angekündigt

Zwar wurden die ursprünglich sehr hohen Zollsätze später reduziert, doch die Unsicherheit blieb. Hinzu kommen neue Drohungen aus Washington, die Abgaben auf Medikamente weiter zu erhöhen. Für global tätige Unternehmen wie Corden Pharma erschwert das die Planung langfristiger Investitionen erheblich.

Dabei hatte das Unternehmen grosse Ambitionen. Noch 2024 kündigte CEO Michael Quirmbach an, mehr als eine Milliarde Euro in den Ausbau der Peptid-Produktion zu investieren – etwa zur Hälfte in den USA und zur Hälfte in Europa. Die Anlage in Muttenz hätte dabei eine zentrale Rolle gespielt.

Dass das Projekt nun gestoppt wird, bedeutet jedoch keinen generellen Rückzug aus der Region. Corden betont, die Schweiz und Europa blieben wichtige Standorte. Auch die langfristigen Wachstumsziele – insbesondere im boomenden Markt für Wirkstoffe von Abnehmmedikamenten – gelten weiterhin.

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