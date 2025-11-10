Droht ein globaler Börsencrash? Schweizer Experte ordnet ein

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Steigende Risiken Droht ein globaler Börsencrash? Schweizer Experte ordnet ein

Von Samuel Walder

10.11.2025

US-Experten warnen vor einem möglichen Crash. Der Anlagechef der Raiffeisen kritisiert die Prognose eines Crashes. 
US-Experten warnen vor einem möglichen Crash. Der Anlagechef der Raiffeisen kritisiert die Prognose eines Crashes. 
Bild: Keystone

Crash-Warnungen seien wenig hilfreich, sagt Raiffeisen-Anlagechef Geissbühler – dennoch sieht er klare Überhitzungstendenzen bei Tech-Aktien und sieht durchaus Gefahren bei den Folgen der US-Zölle für die Schweizer Wirtschaft.

Von Samuel Walder

10.11.2025, 04:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Börsencrashs sind laut Matthias Geissbühler, Anlagechef der Raiffeisen, kaum vorhersehbar, doch er warnt vor Überbewertungen im Technologiesektor und einer abnehmenden Euphorie bei Kryptowährungen.
  • Die hohen US-Zölle von 39 % treffen vor allem exportorientierte Schweizer KMUs und die Uhrenindustrie – viele Firmen reagierten mit vorgezogenen Lieferungen.
  • Grosskonzerne wie Rolex oder Richemont sind weniger anfällig dank globaler Produktion, doch Geissbühler fordert dringend Zollsenkung-Verhandlungen zur Stärkung der Schweizer Wirtschaft.
Mehr anzeigen

Keine Panik auf der Titanik – obwohl dies an der Börse in den USA vor kurzem noch anders klang. Denn das einzige, was die US-Wirtschaft noch zusammenhält, sei die Künstliche Intelligenz, hiess es in mehreren Medienberichten. Wie hoch ist die Gefahr wirklich und welche Auswirkungen hat dies auf die Schweiz?

blue News fragt bei Matthias Geissbühler, Anlagechef der Raiffeisen, nach. Trotz geopolitischer Spannungen, Zollstreit und Unsicherheiten in den USA zeigt sich die Börse erstaunlich robust. «Die Lage ist grundsätzlich sehr positiv», sagt der Anlagechef.

«Selbst Themen wie das Zoll-Chaos, der Krieg in der Ukraine oder der US-Shutdown haben die Märkte kaum beeindruckt.» Besonders die europäischen und die Schweizer Börsen hätten sich stark entwickelt – mit Renditen von rund zehn Prozent.

Crash-Prognosen sind mit Vorsicht zu geniessen

Von Crash-Warnungen hält Geissbühler wenig: «Einen Börsencrash vorherzusagen, ist praktisch unmöglich. Solche Ereignisse werden meist durch unvorhersehbare Faktoren ausgelöst – wie etwa eine Pandemie oder 9/11.» Dennoch beobachtet er gewisse Überhitzungstendenzen: «Im Technologiesektor sehen wir viel Euphorie, besonders rund um das Thema Künstliche Intelligenz. In einzelnen Segmenten sind die Bewertungen sehr hoch.»

Auch die Kryptowährungen zeigen Parallelen zur Tech-Welt: «Der Kryptomarkt hängt stark mit dem Technologiesektor zusammen. Wenn die Euphorie dort nachlässt, spiegelt sich das auch bei den digitalen Währungen wider – das aktuelle spekulative Momentum nimmt ab, und man sieht gewisse Korrekturen», sagt Geissbühler. 

Die US-Zölle machen sich auch an der Börse bemerkbar. Am Dienstag sollen Daniel Jaeggi, Co-Gründer des Energiehändlers Mercuria, Alfred Gantner, Mitgründer von Partners Group, Johann Rupert, Präsident des Luxuskonzerns Richemont und Jean-Frédéric Dufour, CEO von Rolex sich mit Donald Trump getroffen haben. Was auffällt: In der Schweiz haben sich zwar der SMI und diverse Schweizer Firmen nach dem Mini-Crash im April erholt, doch die oben genannten kämpfen mit dem Kurs an der Börse. 

Schweizer Wirtschaft: Zölle als Bremsklotz

Auch Geissbühler bereiten die hohen US-Zölle von 39 Prozent auf Schweizer Produkte Sorgen. «Das ist für die Schweizer Wirtschaft sicher nicht hilfreich, vor allem für KMUs, die hierzulande produzieren und nicht einfach ausweichen können.» Besonders betroffen sei die Uhrenindustrie, welche aber eine Lösung gefunden hat: «Während der kurzen Übergangsphase nach dem Liberation Day konnten viele Uhrenunternehmen ihre Lieferungen in die USA kurzfristig deutlich erhöhen – die Lager sind bis nächstes Jahr gefüllt.»

Trotzdem sieht er keine Panik an der Schweizer Börse: «Die börsenkotierten Konzerne sind oft global aufgestellt und produzieren teils bereits in den USA – sie sind daher weniger stark betroffen, als man denkt.» Dennoch sieht er Handlungsbedarf: «Es wäre dringend nötig, die Zölle runterzuhandeln – das wäre ein klarer Gewinn für die Schweizer Volkswirtschaft.»

Geissbühler hofft auch im Hinblick auf das Jahr 2026, dass sich in dieser Thematik etwas ändert. Er sagt: «Die Auswirkungen auf die Schweizer Wirtschaftwerdenwird erst mit der Zeit sichtbar. Im Moment sieht man erst vereinzelte Auswirkungen der US-Zölle. Je nach Verhandlungsergebnis kann sich die Situation ins Positive, aber auch ins Negative verändern.»

Dieser Beitrag dient ausschliesslich der Information und stellt keine Finanzberatung dar. Die enthaltenen Analysen und Einschätzungen basieren auf gründlicher Recherche, ersetzen jedoch nicht die individuelle Beurteilung durch Fachleute. Die Entwicklung der Finanzmärkte wird von zahlreichen, teils unvorhersehbaren Faktoren beeinflusst. Investitionen in Aktien, Kryptowährungen und andere Finanzprodukte sind mit Risiken verbunden, einschliesslich eines möglichen Kapitalverlusts.

Meistgelesen

Zu woke: US-Familie «flieht» aus Texas nach Russland – und der Vater landet prompt an der Front
Droht ein globaler Börsencrash? Schweizer Experte ordnet ein
«Volksverräter»-Video holt Youtuber vor Luzerner Gericht – Jurist fordert Grenzen
Shutdown-Ende in Sicht? Bewegung im Haushaltsstreit +++ Trump-Regierung ordnet Kürzung von Lebensmittelhilfen an
Familiendrama um Niki Laudas Erbe – Vorwürfe gegen Witwe

Mehr aus dem Ressort

Wissen. Die Politik hinkt bei der Energiespeicherung der Technik hinterher

WissenDie Politik hinkt bei der Energiespeicherung der Technik hinterher

«Trumpsche Methoden». Migros legt im Preiskampf mit den Produzenten offenbar die Samthandschuhe ab

«Trumpsche Methoden»Migros legt im Preiskampf mit den Produzenten offenbar die Samthandschuhe ab

Rösti warnt vor Stromlücke. «Wir müssen die Option für den Bau eines neuen Kernkraftwerks mindestens offenhalten»

Rösti warnt vor Stromlücke«Wir müssen die Option für den Bau eines neuen Kernkraftwerks mindestens offenhalten»