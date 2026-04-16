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«Ein Ende mit Schrecken» Dachbaufirma in Lenzburg muss schliessen – so geht es jetzt weiter

Julian Weinberger

16.4.2026

Die Geschäfte der Rethan AG mit Produktion in Lenzburg sind Geschichte.
Die Geschäfte der Rethan AG mit Produktion in Lenzburg sind Geschichte.
Screenshot Google Maps

Die Schotten bei der Rethan AG sind dicht: Das Unternehmen befindet sich in Liquidation. Nun steht das Betriebsgebäude in Lenzburg zum Verkauf. Der Besitzer hofft, dass die Arbeitsplätze nicht dauerhaft verloren gehen.

Redaktion blue News

16.04.2026, 20:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach über 50 Jahren ist die Rethan AG Konkurs.
  • Das 6000 Quadratmeter grosse Grundstück der Produktionsstätte in Lenzburg soll verkauft werden.
  • Erich Renfer, Inhaber der zuständigen Immobilienfirma, hofft auf «Gewerbe, die Arbeitsplätze schaffen».
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Schluss bei der Rethan AG: Die Dachbaufirma mit Sitz in Zürich ist Konkurs. Der Entscheid des Bezirktsgerichts Zürich vom 5. März steht fest. Schon jetzt zeugen eine automatisierte Mail und eine tote Telefonleitung der Firmenzentrale vom Ende des Unternehmens.

Nun soll die Liquidition des Unternehmens in Gang kommen. Unter anderem steht im Fokus des Konkursamts des Kantons Aargau die Produktionsstätte an der Ringstrasse Nord in Lenzberg AG. Es ist Aufgabe der Liegenschaft, der Renfer Immo AG, das Geschäftshaus zu veräussern.

«Ich hätte nicht gedacht, dass es dieses Ende nimmt», bedauerte Erich Renfer, Inhaber des Immobilienunternehmens, die Pleite der Rethan AG gegenüber der «Aargauer Zeitung». Er will das 6000 Quadratmeter grosse Grundstück verkaufen. An Interesse scheitere es nicht, gab Renfer gegenüber der Zeitung Auskunft. 

Nachfolge bei Rethan AG ging schief

«Wir wollen keine leeren Lagerhallen, sondern Gewerbe, die Arbeitsplätze schaffen», umschrieb der 72-Jährige sein Ziel. Vermieten will er das Gebäude hingegen nicht länger, wie Renfer verdeutlichte: «Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende.»

Emotional teilt Erich Renfer eine lange gemeinsame Geschichte mit der Rethan AG. 1972 rief er das Unternehmen ins Leben. 1999 folgte der Ausbau mit dem Betriebsgebäude in Lenzberg. «In den besten Zeiten hatten wir dort 50 Leute beschäftigt», blickte Renfer zurück. Vor der Schliessung arbeiteten noch 30 Menschen für die Firma.

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2012 zog sich Renfer aus der Firma zurück und verkaufte den damaligen «Vorzeigebetrieb». Die Suche nach einer Nachfolge innerhalb der Familie oder des Unternehmens war zuvor erfolglos gewesen.

Nach dem Verkauf geriet die Rethan AG jedoch zunehmend in unruhiges Fahrwasser. Trotz engem Austausch mit dem Geschäftsführer war die Suche nach einer Lösung vergeblich, so Renfer.

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