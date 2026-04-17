Ex-Skistar baut Ferienresort im Wallis

Herzstück ist sein eigenes HausEx-Skistar baut Ferienresort im Wallis
Sven Ziegler
17.4.2026
Ex-Skistar Daniel Albrecht plant im Walliser Fiesch ein ambitioniertes Ferienresort – mit fünf Einfamilienhäusern, vier Mehrfamilienhäusern und seinem eigenen Mondhaus als Herzstück. Das Baubewilligungsverfahren ist bereits abgeschlossen, der Verkaufsstart ist für Mai geplant.
Nach seiner Skikarriere und dem Verkauf seiner Modemarke an Ochsner Sport schlägt Daniel Albrecht ein neues Kapitel auf: Der Walliser Ex-Skirennfahrer plant im Fiescher Ortsgebiet «Granacher» ein Ferienresort im grossen Stil. Das berichtet das Regionalportal «pomona.ch».
Das Projekt umfasst fünf Einfamilienhäuser, ein sogenanntes «SwissBijou»-Einfamilienhaus sowie vier Mehrfamilienhäuser mit insgesamt zwölf 3,5-Zimmer-Wohnungen – eine Gesamtwohnfläche von über 1700 Quadratmetern. Herzstück des Konzepts ist Albrechts eigenes Mondhaus, das 2016 erbaut wurde und nun als «Mondhaus Villa» vermarktet wird. Das bestehende Haus steht ebenfalls zum Verkauf.
Die Parzellen, auf denen das Resort entstehen soll, befinden sich in Albrechts Besitz. Gemeinsam mit zwei Architekten bildet er das Initiantentrio – er tritt als Landinvestor auf und ist Inhaber der Mondhaus GmbH. Das Baubewilligungsverfahren ist mit positivem Ausgang abgeschlossen, ausstehend ist lediglich die rechtskräftige Bewilligung. Der offizielle Verkaufsstart ist für Mai geplant.
Die neuen Gebäude sollen nach der Mondhaus-Philosophie gebaut werden – nachhaltig, mit einheimischen Materialien, mit Fokus auf Wohngesundheit und Energieeffizienz. Ein Kinderspielplatz soll das neue Quartier zusätzlich aufwerten.
Es ist nicht Albrechts erstes Immobilienprojekt in Fiesch: Bereits im vergangenen Jahr entstand dort ein Mehrfamilienhaus nach seiner Mondhaus-Philosophie. Sein langfristiger Traum ist ein Lebens- und Bildungscampus namens «Campus B» – ein Ort, «in dem es von der Kita bis zum Altersheim alles hat», wie er gegenüber dem «Walliser Boten» erklärte. Ob und wo dieser realisiert wird, ist noch offen.