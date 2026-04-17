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Herzstück ist sein eigenes Haus Ex-Skistar baut Ferienresort im Wallis

Sven Ziegler

17.4.2026

Ex-Skistar Daniel Albrecht baut ein Immobilienprojekt in Fiesch VS
Ex-Skistar Daniel Albrecht baut ein Immobilienprojekt in Fiesch VS
Keystone / Mondhaus / Bildmontage blue News

Ex-Skistar Daniel Albrecht plant im Walliser Fiesch ein ambitioniertes Ferienresort – mit fünf Einfamilienhäusern, vier Mehrfamilienhäusern und seinem eigenen Mondhaus als Herzstück. Das Baubewilligungsverfahren ist bereits abgeschlossen, der Verkaufsstart ist für Mai geplant.

Sven Ziegler

17.04.2026, 10:22

17.04.2026, 10:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ex-Skistar Daniel Albrecht plant im Walliser Fiesch ein Ferienresort mit über 1700 Quadratmetern Wohnfläche – sein eigenes Mondhaus ist als Herzstück des Projekts vorgesehen und steht zum Verkauf.
  • Die Einheiten werden als bewirtschaftete touristische Objekte verkauft, Eigentümer dürfen maximal sechs Wochen pro Jahr selbst einziehen.
  • Der Verkaufsstart ist für Mai geplant, das Baubewilligungsverfahren ist bereits positiv abgeschlossen.
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Nach seiner Skikarriere und dem Verkauf seiner Modemarke an Ochsner Sport schlägt Daniel Albrecht ein neues Kapitel auf: Der Walliser Ex-Skirennfahrer plant im Fiescher Ortsgebiet «Granacher» ein Ferienresort im grossen Stil. Das berichtet das Regionalportal «pomona.ch».

Das Projekt umfasst fünf Einfamilienhäuser, ein sogenanntes «SwissBijou»-Einfamilienhaus sowie vier Mehrfamilienhäuser mit insgesamt zwölf 3,5-Zimmer-Wohnungen – eine Gesamtwohnfläche von über 1700 Quadratmetern. Herzstück des Konzepts ist Albrechts eigenes Mondhaus, das 2016 erbaut wurde und nun als «Mondhaus Villa» vermarktet wird. Das bestehende Haus steht ebenfalls zum Verkauf.

Die Parzellen, auf denen das Resort entstehen soll, befinden sich in Albrechts Besitz. Gemeinsam mit zwei Architekten bildet er das Initiantentrio – er tritt als Landinvestor auf und ist Inhaber der Mondhaus GmbH. Das Baubewilligungsverfahren ist mit positivem Ausgang abgeschlossen, ausstehend ist lediglich die rechtskräftige Bewilligung. Der offizielle Verkaufsstart ist für Mai geplant.

Die neuen Gebäude sollen nach der Mondhaus-Philosophie gebaut werden – nachhaltig, mit einheimischen Materialien, mit Fokus auf Wohngesundheit und Energieeffizienz. Ein Kinderspielplatz soll das neue Quartier zusätzlich aufwerten.

Klare Regeln für Käufer

Da in Fiesch aufgrund der Zweitwohnungsinitiative keine klassischen Zweitwohnungen mehr gebaut werden dürfen, werden die Einheiten als bewirtschaftete touristische Objekte verkauft. Käufer dürfen die Wohnung oder das Haus maximal sechs Wochen pro Jahr selbst nutzen – die restlichen 46 Wochen muss die Einheit professionell bewirtschaftet und auf Buchungsportalen verfügbar sein.

Es ist nicht Albrechts erstes Immobilienprojekt in Fiesch: Bereits im vergangenen Jahr entstand dort ein Mehrfamilienhaus nach seiner Mondhaus-Philosophie. Sein langfristiger Traum ist ein Lebens- und Bildungscampus namens «Campus B» – ein Ort, «in dem es von der Kita bis zum Altersheim alles hat», wie er gegenüber dem «Walliser Boten» erklärte. Ob und wo dieser realisiert wird, ist noch offen.

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