Fünf Antworten Das musst du zum Milliarden-Börsengang von Klarna wissen

Von Samuel Walder

10.9.2025

Der in Stockholm gegründete Bezahldienst Klarna wagt nun doch den Gang an die US-Börse. Dabei wollen die bestehenden Investoren Kasse machen.(Symbolbild)
Der in Stockholm gegründete Bezahldienst Klarna wagt nun doch den Gang an die US-Börse. Dabei wollen die bestehenden Investoren Kasse machen.(Symbolbild)
sda

Das schwedische Fintech Klarna wagt den Sprung an die New Yorker Börse. Mit frischem Kapital will der «Buy now, pay later»-Pionier seine Expansion vorantreiben. Diese fünf Antworten musst du dazu kennen.

Von Samuel Walder

10.09.2025, 07:02

10.09.2025, 08:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Klarna strebt in New York einen Börsengang mit einer Bewertung von 13 bis 14 Milliarden Dollar an, um rund 1,27 Milliarden Dollar Kapital für Expansion und Neobank-Pläne zu gewinnen.
  • Der IPO soll die Marktposition stärken, insbesondere in den USA, bringt aber auch höheren Investoren-Druck und Abhängigkeit von Marktschwankungen mit sich.
  • Für Kunden bleibt das Angebot zunächst unverändert, langfristig könnten neue Services, Gebührenmodelle oder Partnerschaften hinzukommen.
Mehr anzeigen

Am Mittwoch schaut die Wirtschaftswelt auf ein Grossereignis. Der schwedische Zahlungsdienst Klarna plant seinen Börsengang in New York.

Das Fintech, bekannt für «Buy now, pay later» (Kaufe jetzt, zahle später), will so frisches Kapital aufnehmen und seine Position im internationalen Wettbewerb um Marktanteile stärken. Doch was bedeutet das für das Unternehmen – und für die Kundschaft?

blue News beantwortet die fünf wichtigsten Fragen:

Was ist Klarna?

Klarna ist ein schwedisches Fintech-Unternehmen, das 2005 gegründet wurde. Bekannt wurde es durch das «Buy now, pay later»-Modell (BNPL), das Online-Shopping mit späterer Zahlung ermöglicht. Klarna verdient Geld mit Ratenzahlungen und profitiert vor allem von Mahngebühren, die Kundinnen und Kunden zahlen müssen, wenn sie nicht rechtzeitig begleichen.

Mit über 111 Millionen aktiven Nutzern und rund 790'000 Händlern in 26 Ländern – etwa Ikea, H&M, Nike und Walmart – zählt Klarna zu den global führenden Zahlungsdienstleistern, laut «Investors». Klarna bietet ausserdem Karten, Shopping-Apps und Finanztools an und betreibt seit 2017 eine Banklizenz.

Warum geht Klarna an die Börse?

Mit dem Börsengang (auf Englisch: initial public offering, kurz IPO) will Klarna rund 1,27 Milliarden US-Dollar beschaffen. Die angestrebte Bewertung liegt bei rund 13 bis 14 Milliarden Dollar – deutlich unter dem früheren Rekordwert des Unternehmens von über 45 Milliarden Dollar.

Klarna nutzt den IPO, um den Übergang zu einer Neobank zu finanzieren, seine internationale Expansion zu unterstützen – besonders in den USA – und seine Eigenkapitalbasis zu stärken.

Wie funktioniert der Börsengang (IPO)?

Beim Börsengang werden erstmals Aktien öffentlich angeboten und an der New Yorker Börse (unter dem Ticker «KLAR») gehandelt. Klarna peilt einen Kurs von 35 bis 37 US-Dollar pro Aktie an und will über 34,3 Millionen Anteile verkaufen. Investoren stellen über die Begleitbanken ihr Interesse im sogenannten Bookbuilding-Verfahren dar.

Der Börsengang hat eine wichtige Konsequenz: Sobald Klarna-Aktien öffentlich gehandelt werden, muss das Unternehmen regelmässig Finanzberichte veröffentlichen.

Auch Optionen für Mehrzuweisungen («Over-Allotment») sind vorgesehen: Verkäufer-Aktionäre haben Verkaufsschutzoptionen über weitere Aktien eingeräumt, wie «Euronews» berichtet.

Welche Vor- und Nachteile bringt das?

Wenn ein Unternehmen an die Börse geht, birgt dies auch Risiken. Beim Börsengang von Klarna gibt es folgende Vor- und Nachteile.

Ein Vorteil für Klarna ist der Zugang zu frischem Kapital für Wachstum, Technologie und Expansion. Zudem könnte Klarna höhere Markenbekanntheit, Glaubwürdigkeit und Attraktivität als Arbeitgeber, inklusive Aktienbeteiligungen für Mitarbeitende erhalten.

Nachteile gibt es auch. Durch den Börsengang steigt der Druck durch Anleger. Kurzfristige Erwartungen können langfristige Strategien beeinträchtigen. Ein weiterer Nachteil könnte auch potentielle Marktschwankungen das Unternehmen belasten.

Welche Auswirkungen hat der IPO auf Klarna und die Kundschaft?

Mit dem IPO erhält das Unternehmen nicht nur zusätzliches Kapital, sondern auch eine stärkere Marktpräsenz – insbesondere auf dem für Klarna zentralen US-Markt. Gleichzeitig gehen damit klarere regulatorische Strukturen einher, wie das «Wall Street Journal» und «Investors» berichten. Das heisst die 

Darüber hinaus eröffnet der Gang aufs Börsenparkett neue Spielräume: Geplant ist der Ausbau weiterer Geschäftsfelder, etwa im Bereich Banking-Tools oder Marketingservices. Auch strategische Übernahmen sind denkbar, um die eigene Marktstellung zu festigen und Innovationen schneller voranzutreiben.

Für die Kundschaft ändert sich kurzfristig zunächst wenig. Die bekannten «Buy now, pay later»-Services sowie die Shopping-App bleiben bestehen. Langfristig könnten sich jedoch Anpassungen ergeben – sei es durch neue Dienstleistungen, veränderte Gebührenmodelle oder überarbeitete Zahlungsfristen. Gleichzeitig eröffnet der Börsengang die Chance auf attraktivere Angebote, etwa durch zusätzliche Händlerpartnerschaften oder erweiterte Funktionen. Auch hier sieht das «Wall Street Journal» mögliche Impulse für die Kunden.

Rechtlicher Hinweis
Dieser Beitrag dient ausschliesslich der Information und stellt keine Finanzberatung dar. Die enthaltenen Analysen und Einschätzungen basieren auf gründlicher Recherche, ersetzen jedoch nicht die individuelle Beurteilung durch Fachleute. Die Entwicklung der Finanzmärkte wird von zahlreichen, teils unvorhersehbaren Faktoren beeinflusst. Investitionen in Aktien, Kryptowährungen und andere Finanzprodukte sind mit Risiken verbunden, einschliesslich eines möglichen Kapitalverlusts.

Mehr Videos