Das sagen blue News Leser zum US-Zollhammer

Donald Trumps neue Strafzölle treffen Schweizer Präzisionsgüter und Pharma – offiziell wegen «unfairer Handelspraktiken», inoffiziell wohl aus wahltaktischem Kalkül. Die Reaktionen der blue News Leser*innen reichen von Frust bis Forderungen nach Konsequenzen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die von Donald Trump verhängten Strafzölle gegen die Schweiz wegen angeblich unfairer Handelspraktiken im Pharmabereich sind ab Donnerstag in Kraft und sorgen für diplomatische Verstimmung.

Der Bundesrat zeigt sich irritiert und kündigt Gespräche an, während Leserreaktionen zwischen Wut, Kritik an der Schweizer Politik und Forderungen nach Selbstbehauptung schwanken.

Trotz politischer Forderungen nach Kurswechsel bleibt ein Zollkonflikt mit den USA wirtschaftlich riskant, da die Schweiz stark exportabhängig ist.

Ab Donnerstag sind die Strafzölle von Donald Trump gegen die Schweiz in Kraft getreten. Die Begründung: angebliche Wettbewerbsverzerrungen durch «unfaire Handelspraktiken» im Pharmabereich und bei Präzisionsgütern. Beobachter vermuten jedoch politische Motive – nicht zuletzt im Hinblick auf die bevorstehenden US-Wahlen. Donald Trump sucht offenbar Sündenböcke für wirtschaftliche Schieflagen und Defizite im eigenen Land.

Offiziell gibt sich der Bundesrat «befremdet» über die Massnahme. In einer ersten Stellungnahme betont das Aussendepartement die langjährige partnerschaftliche Beziehung zu den USA und kündigt Gespräche an. Am Donnerstag kehren Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Guy Parmelin aus Washington zurück. Erreicht wurde wenig. Das sagen blue News Leser*innen zum Zoll-Fiasko.

Leserreaktionen: Frust, Kritik – und Trotz

Die Kommentare auf blue News zeigen ein vielschichtiges Bild – zwischen Wut auf die USA, Kritik an der Schweizer Politik und einem Ruf nach Selbstbestimmung. User «mazzo58» bringt den Frust vieler auf den Punkt: «Ja, leider leben wir in einer Welt, wo die Mächtigen die Kleinen unterdrücken müssen, damit sie zeigen können, dass sie es können.» Der User fordert Konsequenzen: den Stopp von US-Rüstungskäufen und mehr Schweizer Eigenproduktion: «Das Schweizer Volk sollte sich wieder auf seine Werte besinnen.»

Der oder die Leser*in «String» spricht von einer «fadenscheinigen Aktion» Trumps zur Ablenkung von eigenen Fehlern: «Sind wir schuld an dem, was Amerika selbst importiert?» Der User «Simsalabim175» zieht daraus eine klare Forderung: «Stornieren der F-35-Bestellung.»

Ein weiterer User mit dem Namen «Colorless-Ratificati» versucht es mit Zuversicht: «Rückschläge haben immer zwei Seiten […] Jetzt im Selbstmitleid versinken oder Tiefschlag sportlich und clever als Herausforderung betrachten.» Der User «Verstehen» hingegen kritisiert die diplomatischen Bemühungen als naiv: «Schönes Reisli zum Händeschütteln – ausser Spesen nix gewesen.»

Was nun? Zwischen Selbstbehauptung und Realpolitik

Die Rufe nach einem radikalen Kurswechsel – etwa durch Rückzug aus Militärgeschäften mit den USA oder neue Industrieinitiativen – treffen auf eine wirtschaftliche Realität, in der die Schweiz stark von Exporten abhängig ist. Ein Zollkrieg mit den USA wäre kaum zu gewinnen.

Gleichzeitig aber zeigt sich: Die Debatte geht über wirtschaftliche Zahlen hinaus. Sie wird vor allem im Bundesrat, aber auch bei allen Unternehmen und ihren Beschäftigten, die betroffen sind, geführt.