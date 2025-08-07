  1. Privatkunden
«Schönes Reisli zum Händeschütteln» Das sagen blue News Leser zum US-Zollhammer

Samuel Walder

7.8.2025

Donald Trump verhängt 39 Prozent Strafzölle gegen die Schweiz. 
Donald Trump verhängt 39 Prozent Strafzölle gegen die Schweiz. 
KEYSTONE

Donald Trumps neue Strafzölle treffen Schweizer Präzisionsgüter und Pharma – offiziell wegen «unfairer Handelspraktiken», inoffiziell wohl aus wahltaktischem Kalkül. Die Reaktionen der blue News Leser*innen reichen von Frust bis Forderungen nach Konsequenzen.

Samuel Walder

07.08.2025, 16:57

07.08.2025, 17:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die von Donald Trump verhängten Strafzölle gegen die Schweiz wegen angeblich unfairer Handelspraktiken im Pharmabereich sind ab Donnerstag in Kraft und sorgen für diplomatische Verstimmung.
  • Der Bundesrat zeigt sich irritiert und kündigt Gespräche an, während Leserreaktionen zwischen Wut, Kritik an der Schweizer Politik und Forderungen nach Selbstbehauptung schwanken.
  • Trotz politischer Forderungen nach Kurswechsel bleibt ein Zollkonflikt mit den USA wirtschaftlich riskant, da die Schweiz stark exportabhängig ist.
Mehr anzeigen

Ab Donnerstag sind die Strafzölle von Donald Trump gegen die Schweiz in Kraft getreten. Die Begründung: angebliche Wettbewerbsverzerrungen durch «unfaire Handelspraktiken» im Pharmabereich und bei Präzisionsgütern. Beobachter vermuten jedoch politische Motive – nicht zuletzt im Hinblick auf die bevorstehenden US-Wahlen. Donald Trump sucht offenbar Sündenböcke für wirtschaftliche Schieflagen und Defizite im eigenen Land.

Offiziell gibt sich der Bundesrat «befremdet» über die Massnahme. In einer ersten Stellungnahme betont das Aussendepartement die langjährige partnerschaftliche Beziehung zu den USA und kündigt Gespräche an. Am Donnerstag kehren Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Guy Parmelin aus Washington zurück. Erreicht wurde wenig. Das sagen blue News Leser*innen zum Zoll-Fiasko. 

Ticker zum Zoll-Schock. Bundesrat hält an Strategie im US-Zollstreit fest +++ Keller-Sutter kontert Trump: «Ich habe sehr wohl zugehört»

Ticker zum Zoll-SchockBundesrat hält an Strategie im US-Zollstreit fest +++ Keller-Sutter kontert Trump: «Ich habe sehr wohl zugehört»

Leserreaktionen: Frust, Kritik – und Trotz

Die Kommentare auf blue News zeigen ein vielschichtiges Bild – zwischen Wut auf die USA, Kritik an der Schweizer Politik und einem Ruf nach Selbstbestimmung. User «mazzo58» bringt den Frust vieler auf den Punkt: «Ja, leider leben wir in einer Welt, wo die Mächtigen die Kleinen unterdrücken müssen, damit sie zeigen können, dass sie es können.» Der User fordert Konsequenzen: den Stopp von US-Rüstungskäufen und mehr Schweizer Eigenproduktion: «Das Schweizer Volk sollte sich wieder auf seine Werte besinnen.»

Der oder die Leser*in «String» spricht von einer «fadenscheinigen Aktion» Trumps zur Ablenkung von eigenen Fehlern: «Sind wir schuld an dem, was Amerika selbst importiert?» Der User «Simsalabim175» zieht daraus eine klare Forderung: «Stornieren der F-35-Bestellung.»

Ein weiterer User mit dem Namen «Colorless-Ratificati» versucht es mit Zuversicht: «Rückschläge haben immer zwei Seiten […] Jetzt im Selbstmitleid versinken oder Tiefschlag sportlich und clever als Herausforderung betrachten.» Der User «Verstehen» hingegen kritisiert die diplomatischen Bemühungen als naiv: «Schönes Reisli zum Händeschütteln – ausser Spesen nix gewesen.»

Was nun? Zwischen Selbstbehauptung und Realpolitik

Die Rufe nach einem radikalen Kurswechsel – etwa durch Rückzug aus Militärgeschäften mit den USA oder neue Industrieinitiativen – treffen auf eine wirtschaftliche Realität, in der die Schweiz stark von Exporten abhängig ist. Ein Zollkrieg mit den USA wäre kaum zu gewinnen.

blue News entschlüsselt Notizen. Das steht auf Parmelins Zoll-Spickzettel wirklich drauf

blue News entschlüsselt NotizenDas steht auf Parmelins Zoll-Spickzettel wirklich drauf

Gleichzeitig aber zeigt sich: Die Debatte geht über wirtschaftliche Zahlen hinaus. Sie wird vor allem im Bundesrat, aber auch bei allen Unternehmen und ihren Beschäftigten, die betroffen sind, geführt.

Keller-Sutter: «Bundesrat wird sich um eine Verbesserung bemühen»

Keller-Sutter: «Bundesrat wird sich um eine Verbesserung bemühen»

Laut Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter kann der Bundesrat nicht sagen, wie lange die Situation mit den US-Zöllen anhalten wird. Die Regierung werde sich bemühen, in vernünftiger Zeit eine Verbesserung zu erzielen.

07.08.2025

Trumps höhere Zölle in Kraft – Deutsche Wirtschaft fürchtet Belastungen

Trumps höhere Zölle in Kraft – Deutsche Wirtschaft fürchtet Belastungen

STORY: In den USA sind die von Präsident Donald Trump angeordneten höheren Zölle auf Importe aus Dutzenden Ländern in Kraft getreten.  Für die meisten Waren aus der Europäischen Union gilt nun ein Basiszollsatz von 15 Prozent, damit auch für deutsche. Die Wirtschaft befürchtet erhebliche Auswirkungen durch die höheren Handelshürden bei dem wichtigsten ausländischen Abnehmer von Waren «Made in Germany. Auch der Der deutsche Maschinenbauer Grenzebach sieht das jüngst vereinbarte Handelsabkommen zwischen den USA und der EU kritisch. Zwar bleibe die Wettbewerbssituation für das Unternehmen einigermassen entspannt, da Grenzebach keine direkten Konkurrenten in den USA habe. Die Unsicherheit in Zollfragen spiegele sich jedoch auch in rückläufigen Aufträgen im Maschinenbau wider.  O-Ton Egbert Wenninger, Standortleiter Grenzebach: «Am Ende ist es natürlich eine Verteuerung für die Produkte unserer amerikanischen Kunden. Das heisst, der gesamte Business-Case, wenn die Maschinen und die Produktionsanlagen, die sie für ihre Produkte brauchen, wenn sie sich verteuern, dann werden natürlich am Ende auch die Produkte, die sie dann vermarkten, teurer. Und das ist natürlich so ein Stück, das führt dazu, dass die Investitionen nicht mehr ganz so locker von der Hand gehen, wie es vielleicht in den Jahren zuvor war.» Die Anleger an der deutschen Börse zeigten sich vom Inkrafttreten der US-Zölle zunächst unbeeindruckt. Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung am Donnerstag zwar knapp im Minus, drehte aber bis zum Mittag deutlich ins Plus. Die Unsicherheit bleibe aber gross, hiess es auf dem Parkett. O-Ton David Kohl, Chefvolkswirt Julius Bär: «Die Konjunktur kommt unter Druck aufgrund dieser Zölle. Aber, und das muss man vielleicht dazu sagen, nicht so sehr gerade in Europa und in den betroffenen Ländern, sondern gerade dort, wo die Zölle erhoben werden, nämlich in den USA. Dort sind letztendlich die Zölle eine Steuer für den Konsumenten. Also, der Konsument muss mehr zahlen, die Unternehmen haben vielleicht geringere Margen, insbesondere im kleinen Segment, und dort wird die Konjunktur wahrscheinlich sehr viel mehr unter Druck kommen.» Als besonders problematisch wird angesehen, dass die neue Zollregelung Teil eines Deals ist, dessen Details nach wie vor nicht ausverhandelt sind. Die sei Gift für Planungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit, heisst es von Wirtschaftsvertretern.  Einer DIHK-Blitzumfrage zufolge zählt für fast drei Viertel der deutschen Unternehmen mit US-Geschäft der erhöhte Basiszoll zu den grössten Belastungen. Nur die handelspolitische Unsicherheit wird noch häufiger genannt.

07.08.2025

Optisch erklärt: So läuft der Hase mit den US-Zöllen

Optisch erklärt: So läuft der Hase mit den US-Zöllen

Wie funktionieren eigentlich diese US-Zölle? Wie stark tangieren sie die Schweizer Wirtschaft – und wie will diese darauf reagieren? blue News erklärt dir im Video anschaulich und appetitlich, was Sache ist.

31.07.2025

