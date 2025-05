Die Schweiz verhandelt mit Hochdruck über eine Ausnahmeregelung bei den US-Strafzöllen. In Genf haben sich Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Guy Parmelin zuversichtlich gezeigt.

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Guy Parmelin haben sich am Freitag mit US-Finanzminister Scott Bessent in Genf getroffen. Hintergrund sind die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Strafzölle von 31 Prozent.

Laut Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter will die Schweiz schnellstmöglich eine grundsätzliche Zollvereinbarung mit den USA abschliessen. «Wir hoffen, dass wir das zweite Land sind, mit denen sich die USA verständigen können», sagt sie am Freitag in Genf vor Medien.

In den nächsten ein bis zwei Wochen werde die Schweiz diese Absichtserklärung finalisieren, diese den US-Amerikanern zustellen, und dann werde eine Schweizer Delegation mit den Staatssekretärinnen Daniela Stoffel und Helene Budliger Artieda in die USA reisen, um die Gespräche weiterzuführen.

Während der Verständigungsphase sei die von US-Präsident Donald Trump zugesicherte 90-Tage-Frist für die Erleichterung der Zusatzzölle von 31 auf 10 Prozent unterbrochen. Beide Seite seien entschlossen, eine schnelle Lösung zu finden.

Bereits Gespräche in Washington geführt

Diese Gespräche folgten auf jene, die sie vor zwei Wochen in Washington am Rande der Versammlungen der internationalen Finanzinstitutionen geführt hatten. Die Bundesräte bemühen sich, die angekündigten Zölle von 31 Prozent auf Schweizer Exportprodukten abzuwenden. Keller-Sutter hatte zuvor bereits mit dem US-Präsidenten Donald Trump telefoniert und sah diesen kurz bei der Beerdigung von Papst Franziskus in Rom.

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Guy Parmelin verhandeln mit den USA über eine Senkung der angekündigten Strafzölle. sda

Die Schweiz will Washington davon überzeugen, auf die Anwendung der Zölle zu verzichten, die der Chef im Weissen Haus angekündigt hatte, bevor er sie wieder aussetzte. Laut der Finanzministerin gehört die Schweiz zu einer Gruppe von 15 Ländern, mit denen die USA eine schnelle Lösung finden wollen. Es soll eine gemeinsame Absichtserklärung geben.