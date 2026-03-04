  1. Privatkunden
«Die Schweiz und ihre Höhenlagen» Das sind die neuen Schweizer Banknötli

Samuel Walder

4.3.2026

So sieht der Siegerentwurf für die neue Banknotenserie aus. Die neuen Noten sollen in den 2030er-Jahren eingeführt werden. Das Design kann sich aber noch ändern.
sda

Die Schweizerische Nationalbank hat entschieden: Das Lausanner Designbüro Emphase soll die zehnte Banknotenserie gestalten. Ihr Konzept «Die Schweiz und ihre Höhenlagen» überzeugte Jury und Öffentlichkeit – bis zur definitiven Gestaltung dauert es jedoch noch Jahre.

Samuel Walder

04.03.2026, 10:00

04.03.2026, 10:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Lausanner Designbüro Emphase gewann den Wettbewerb der SNB für die Gestaltung der zehnten Banknotenserie mit dem Thema «Die Schweiz und ihre Höhenlagen».
  • Der Entwurf kombiniert Pflanzenmotive mit Sujets aus Architektur, Kultur, Verkehr und Landschaft, wobei das finale Design noch vom Bankrat festgelegt wird und die Ausgabe erst Anfang der 2030er-Jahre geplant ist.
  • Über 300 Gestalter nahmen am Wettbewerb teil, zwölf Konzepte wurden vertieft geprüft und zusätzlich von mehr als 100'000 Personen öffentlich beurteilt.
Mehr anzeigen

Das Lausanner Designbüro Emphase hat den Gestaltungswettbewerb der Nationalbank für die neue Banknotenserie gewonnen. Ihr Entwurf zum Thema «Die Schweiz und ihre Höhenlagen» setzte sich zuletzt gegen fünf weitere Konzepte durch, wie die SNB am Mittwoch mitteilte.

Die Nationalbank beauftragte nun das Westschweizer Emphase-Team mit der grafischen Entwicklung der zehnten Schweizer Banknotenserie. In ihrem Entwurf zieren auf der einen Seite verschiedene Pflanzen die Banknoten, auf der anderen Seite sind es Sujets aus Architektur, Kultur, Verkehr und Landschaft.

Das endgültige Aussehen der Scheine kann sich jedoch noch deutlich vom Wettbewerbsentwurf unterscheiden. Über das finale Design entscheidet der Bankrat der SNB. Die Ausgabe der neuen Banknoten wird frühestens Anfang der 2030er-Jahre erwartet.

Am Wettbewerb beteiligten sich ursprünglich mehr als 300 in der Schweiz tätige Gestalterinnen und Gestalter. Die SNB wählte daraus zwölf Konzepte aus, die in mehreren Phasen beurteilt wurden. Neben einem Expertenbeirat beteiligten sich auch über 100'000 Personen an einer öffentlichen Abstimmung im Sommer 2025. Die zwölf eingereichten Entwürfe werden vom 5. bis 15. März im Forum der SNB an der Fraumünsterstrasse in Zürich ausgestellt.

