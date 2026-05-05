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Geschäfte mit US-Sicherheitsbehörden Daten-Firma Palantir erzielt 85 Prozent Umsatzplus

SDA

5.5.2026 - 03:26

Palantir baute sich über Jahre den Ruf einer Firma auf, die Muster in grossen Datenmengen finden kann. (Archivbild)
Palantir baute sich über Jahre den Ruf einer Firma auf, die Muster in grossen Datenmengen finden kann. (Archivbild)
Keystone

Das Geschäft der für ihre Zusammenarbeit mit US-Sicherheitsbehörden bekannten Datenanalyse-Firma Palantir ist im vergangenen Quartal erneut rasant gewachsen. Das KI-Unternehmen steigerte den Umsatz im Jahresvergleich um 85 Prozent auf 1,6 Milliarden US-Dollar.

Keystone-SDA

05.05.2026, 03:26

05.05.2026, 07:44

Palantir ist auf die Auswertung grosser Datenmengen spezialisiert und liefert unter anderem Software, mit der Geheimdienst- und Militär-Informationen analysiert werden. Das Unternehmen hob seine Prognose für das gesamte Jahr an.

Das aktuelle Wachstum kommt vor allem aus dem US-Geschäft. Die Erlöse im Heimatmarkt waren im vergangenen Vierteljahr mit 1,28 Milliarden Dollar gut doppelt so hoch wie ein Jahr zuvor. Das Geschäft mit Regierungsbehörden wuchs um 84 Prozent auf 687 Millionen Dollar. Software von Palantir wird unter anderem vom Heimatschutzministerium und vom Pentagon eingesetzt. Das Geschäft mit Unternehmen in den USA stieg um 133 Prozent auf 595 Millionen Dollar.

Palantir-Chef Alex Karp sagte in einer Telefonkonferenz mit Analysten, die Nachfrage in den USA sei aktuell so gross, dass die Firma nicht hinterherkomme.

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