WEF Crystal Award David Beckham nahm am Montagabend den Crystal Award des WEF in Davos entgegen. Der Ex-Fussballstar und Unicef-Botschafter wurde wegen seines Einsatzes für die Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern geehrt. Bild: Keystone/Michael Buholzer Hilde Schwab, Vorsitzende und Mitgründerin der Schwab Foundation for Social Entrepreneurship (l.), übergibt den Crystal Award an Riken Yamamoto. Der japanische Architekt erhielt die Auszeichnung für seine Arbeit in Bezug auf Nachhaltigkeit und seine Designphilosophie. Bild: KEYSTONE/Michael Buholzer Diane von Fürstenberg, belgisch-US-amerikanische Modedesignerin und Schöpferin des Wickelkleides, erhielt einen Award für ihr Engagement für Frauenrechte. Sie sei eine führende Stimme in der Bewegung für die Gleichstellung der Geschlechter, befanden die Juroren des WEF. Bild: KEYSTONE/Michael Buholzer

Das WEF hat am Montagabend den Ex-Fussballstar und Unicef-Botschafter David Beckham, den Architekten Riken Yamamoto und Modedesignerin Diane von Fürstenberg mit dem Crystal Award ausgezeichnet. Sie würden die Gesellschaft zum Besseren verändern, teilte das Forum mit.

Keystone-SDA, sda/tgab SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das WEF hat den Crystal Award 2025 an David Beckham, Riken Yamamoto und Diane von Fürstenberg verliehen.

Beckham wurde für seine humanitäre Arbeit und den Einsatz für Kinderrechte ausgezeichnet, Yamamoto für nachhaltige Architektur und von Fürstenberg für ihr Engagement für Frauenrechte.

Die Preisträger wurden für ihren positiven Einfluss auf die Gesellschaft geehrt. Mehr anzeigen

Beckham werde mit dem Crystal Award 2025 wegen seiner humanitären Arbeit und seines Einsatzes für die Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern geehrt, hiess es am Montagabend am Weltwirtschaftsforum (WEF).

Als Botschafter des Kinderhilfswerks Unicef habe er in den letzten zwanzig Jahren zahlreiche Reisen in Krisengebiete unternommen und dort auf die Bedürfnisse von Kindern aufmerksam gemacht. Dies habe ihm gezeigt, wie wichtig es sei, Kindern zuzuhören und für ihre Zukunft zu kämpfen, sagte der 49-jährige Beckham bei der Preisverleihung in Davos.

Die Preisverleiherin Hilde Schwab hob auch sein Engagement gegen Malaria hervor. Als Gründungsmitglied einer Wohltätigkeitsorganisation leitete Beckham 2018 die preisgekrönte Kampagne «Malaria must die». Diese habe eine Milliarde Menschen erreicht und zum Handeln aufgerufen.

Circle-Architekt ausgezeichnet

Der japanische Architekt Riken Yamamoto erhielt den Award für seine Arbeit in Bezug auf Nachhaltigkeit und seine Designphilosophie. Dies habe einen bedeutenden Einfluss bei der Verbesserung des Lebens und beim Erhalt der Umwelt, so das WEF weiter.

Yamamoto wurde bereits 2024 mit dem prestigeträchtigen Pritzker-Architekturpreis geehrt. Im deutschsprachigen Raum ist der 79-Jährige vor allem für das Bauwerk «The Circle» am Flughafen Zürich bekannt, hinter dessen geneigter Fassade sich Geschäfte und eine Parkanlage befinden. Andere Bauwerke stehen vor allem in China, Korea und Japan. Mit seinem Heimatland wolle er denn auch den Crystal Award teilen, sagte der Japaner Yamamoto in Davos. Diese Gemeinschaft dort habe seine Familie immer unterstützt.

Award für Frauenrechte

Für ihr Engagement für Frauenrechte erhielt auch die belgisch-US-amerikanische Modedesignerin Diane von Fürstenberg einen Award. Als Schöpferin des kultigen Wickelkleides habe sie sich stets für die Unabhängigkeit und Stärke von Frauen eingesetzt und sei eine führende Stimme in der Bewegung für die Gleichstellung der Geschlechter, so das WEF.

Auch ihre Arbeit abseits der Modewelt wurde gewürdigt. Mit der jährlichen Vergabe der DVF Awards fördere sie starke Frauen, die sich für andere einsetzen. Sie appellierte an die Anwesenden im Davoser Kongress, jeden Tag Gutes zu tun.