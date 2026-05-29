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Schon in zwei Wochen ist Schluss 5-Sterne-Hotel in Davos GR stellt überraschend Betrieb ein

Sven Ziegler

29.5.2026

Das Hotel Seehof in Davos schliesst in zwei Wochen überraschend.
Das Hotel Seehof in Davos schliesst in zwei Wochen überraschend.
Booking

Das traditionsreiche Hotel Seehof in Davos bleibt diesen Sommer geschlossen. Die deutsche Betreiberin Revo Hospitality Group stellt den Betrieb bereits Mitte Juni ein. Offiziell ist von Synergien die Rede – Branchenkenner verweisen jedoch auch auf die finanziellen Probleme des Hotelkonzerns.

Sven Ziegler

29.05.2026, 09:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Davoser Fünf-Sterne-Hotel Seehof stellt den Sommerbetrieb per 14. Juni überraschend ein.
  • Die Betreiberin Revo Hospitality Group will Gäste ins ebenfalls von ihr geführte Grandhotel Belvédère umquartieren.
  • Der Hotelkonzern befindet sich seit Anfang Jahr in einem Insolvenzverfahren in Deutschland.
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Für Davos ist es eine überraschende Nachricht: Das traditionsreiche Fünf-Sterne-Hotel Seehof wird diesen Sommer keine Gäste empfangen. Bereits ab dem 14. Juni bleiben die Türen des Hauses an der Talstation der Parsennbahn geschlossen. Darüber berichtete zunächst die «Südostschweiz».

Verantwortlich für den Entscheid ist die deutsche Revo Hospitality Group. Der Hotelkonzern hat den Seehof Anfang 2025 übernommen und führt bereits ein weiteres bekanntes Hotel in Davos: das Grandhotel Belvédère.

Gäste werden ins Schwesterhotel umquartiert

Offiziell begründet die Betreiberin die Schliessung mit einer Optimierung der Abläufe zwischen den beiden Häusern. Bestehende Buchungen würden ins Grandhotel Belvédère übertragen, das rechtzeitig zur Sommersaison wieder öffne, erklärte ein Unternehmenssprecher.

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Nach Angaben der Betreiberin soll der Seehof in der Wintersaison 2026/27 wieder öffnen. Ein Teil der Mitarbeitenden soll im Belvédère weiterbeschäftigt werden. Für andere Angestellte sucht das Unternehmen nach eigenen Angaben Lösungen innerhalb der Region.

Insolvenzverfahren sorgt für Unsicherheit

Die Schliessung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Betreiberin Revo Hospitality Group wirtschaftlich unter Druck steht. Das Unternehmen befindet sich seit Januar in einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Rund 140 Tochtergesellschaften hatten damals bei einem Berliner Gericht entsprechende Anträge eingereicht. Die Gruppe betonte allerdings, dass die Verfahren vor allem Standorte in Deutschland und Österreich betreffen.

Ob die Sommerschliessung direkt mit der finanziellen Situation zusammenhängt, bleibt offen. Offiziell verweist die Betreiberin auf betriebliche Synergien zwischen dem Seehof und dem ebenfalls von ihr geführten Grandhotel Belvédère. Der Seehof soll gemäss den aktuellen Plänen zur Wintersaison 2026/27 wieder öffnen.

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