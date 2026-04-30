Denner-Chef Friedrich geht. sda

Beim Migros-Discounter Denner kommt es zum überraschenden Chefwechsel. Torsten Friedrich tritt per sofort zurück – Grund sind Differenzen über die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Die Leitung übernimmt vorerst der Verwaltungsratspräsident.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Denner-Chef Torsten Friedrich tritt nach gut einem Jahr im Amt wegen strategischer Differenzen zurück.

erwaltungsratspräsident Michel Gruber übernimmt die Leitung des Discounters interimistisch.

Unter Friedrich hatte Denner seine Strategie geschärft und neue Filialkonzepte eingeführt. Mehr anzeigen

Beim grössten Discounter der Schweiz kommt es zu einem abrupten Führungswechsel. Wie die Migros in einer Mitteilung schreibt, tritt Denner-Chef Torsten Friedrich per Ende April von seinem Posten zurück.

Der Schritt erfolgt auf eigenen Wunsch, steht jedoch im Zusammenhang mit unterschiedlichen Vorstellungen über die künftige Ausrichtung des Unternehmens. Beide Seiten seien zum Schluss gekommen, dass ein Wechsel an der Spitze die beste Grundlage für die weitere Entwicklung von Denner bilde.

Strategische Differenzen als Auslöser

Hinter den Kulissen hatte sich offenbar ein Richtungsstreit entwickelt. In der Mitteilung ist von «unterschiedlichen Vorstellungen über die Strategie» die Rede. Details dazu werden nicht genannt.

Friedrich war erst Anfang 2025 angetreten und hatte seither mehrere Anpassungen angestossen. Dazu gehörten eine Neuorganisation der Geschäftsleitung sowie die Weiterentwicklung des Filialkonzepts mit stärkerem Fokus auf Frischeprodukte.

«Zeit für einen neuen Weg»

Bis auf Weiteres übernimmt Verwaltungsratspräsident Michel Gruber die operative Führung des Unternehmens. Er steht innerhalb der Migros-Gruppe dem Departement Handel vor und kennt den Discounter entsprechend gut.

Gruber würdigt in der Mitteilung die Arbeit seines bisherigen Chefs. Friedrich habe wichtige Impulse gesetzt und die Position von Denner im anspruchsvollen Marktumfeld gestärkt.

Friedrich selbst verabschiedet sich mit versöhnlichen Worten. Er bedankt sich bei den Mitarbeitenden und bezeichnet Denner als «starkes Unternehmen mit klarem Discountprofil und loyaler Kundschaft».

Gleichzeitig erklärt er, für ihn sei nun der richtige Moment gekommen, beruflich einen neuen Weg einzuschlagen.

Wie es bei Denner langfristig weitergeht und wer die Nachfolge übernimmt, ist derzeit offen.