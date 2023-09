Sowohl die Produktion wie auch die Administration sind vom Stellenabbau betroffen. (Archivbild) Keystone

Der Elektrovelo-Hersteller Flyer AG wird am Standort Huttwil 80 von total 302 Stellen abbauen. Betroffen sind sowohl die Produktion als auch die Administration. Es besteht ein Sozialplan.

Die aktuell «schwierige Marktsituation» in der gesamten Fahrradbranche trifft auch das Unternehmen, wie die Flyer AG am Donnerstag mitteilte. Das Restrukturierungsprogramm soll die langfristige Zukunft des Unternehmens sichern.

Mitte September hat das Unternehmen seine Mitarbeitenden informiert, dass es wohl nicht ohne den Abbau von 80 der gut 300 Stellen möglich sein werde, Flyer zu retten. Das gesetzlich vorgeschriebene Konsultationsverfahren ist nun abgeschlossen und hat keine andere Lösung hervorgebracht. Der harte Schnitt wird damit Realität.

Die Corona-Pandemie hat die Nachfrage nach Velos in die Höhe schiessen lassen. Gleichzeitig sind aber die Kosten und Lieferfristen gestiegen. Mit Verspätung kam die bestellte Waren an, inzwischen sind bei den meisten Herstellern die Lager übervoll und die Nachfrage ist eingebrochen.

«Halbierung der Umsätze»

«Wir sprechen von einer Halbierung der Umsätze und Bestellungen innert zwei Jahren», gab Flyer vor zwei Wochen bekannt. Der E-Bike-Pionier ist damit kein Einzelfall. Die ganze Fahrradbranche ist von dieser Situation betroffen.

Flyer mit seinem Werk in Huttwil BE ist in der Region Oberaargau einer der grossen Arbeitgeber. Umso schwerer wiegt der Abbau von mehr als einem Viertel der Stellen. Bereits von Januar bis Juli hat Flyer rund 30 Jobs gestrichen.

Geplant sei unter anderem, den ganzen Bereich Tourismus zu schliessen, zitiert die «Berner Zeitung» Sprecherin Anja Knaus. Flyer betreibt Miet-Stationen mit seinen E-Bikes und führt selber Touren mit Gästen durch.

Seit 2017 ist Flyer im Besitz des deutschen Fahrrad-Unternehmens ZEG. Diese als Zusammenschluss von Fachhändlern entstandene Firma besitzt mehrere Fahrrad- sowie Zubehör- und Ersatzteilmarken und hat ein grosses Vertriebsnetz in Mitteleuropa.

SDA, smi