Die hochkomplexen weltweiten Lieferketten sind durch den Krieg im Iran empfindlich gestört. Sina Schuldt/dpa

Die Raketenangriffe rings um den Persischen Golf behindern mehr als nur die Öltransporte. Auch Containerschiffe und Frachtflugzeuge sind betroffen. Experten erwarten deswegen schon bald in sehr vielen Bereichen Engpässe auf den globalen Märkten.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Iran-Krieg treibt nicht nur die Ölpreise in Höhe.

Weil viele Waren im Nahen Osten umgeschlagen werden und die Strasse von Hormus blockiert ist, könnten die Preise für viele andere Produkte ebenso ansteigen.

Unter anderem schlagen höhere Kosten für Treibstoff und Risikoversicherungen auf die Preise durch.

Hinzu kommt, dass auch der Luftverkehr durch die andauernden Luftangriffe beeinträchtigt ist. Mehr anzeigen

Die weltweiten Lieferketten sind so komplex, dass schon kleinere Störungen in einzelnen Regionen einen Dominoeffekt auslösen können. Durch den Iran-Krieg ist jetzt jedoch eines der wichtigsten Drehkreuze überhaupt lahmgelegt. Ob Medikamente aus Indien oder Elektrogeräte aus Fernost – unzählige Waren werden im Nahen Osten umgeschlagen. Die Länder der Region selbst exportieren nicht nur Öl und Gas, sondern auch etwa Düngemittel und chemische Produkte.

Tausende Frachtschiffe stecken wegen der weitgehenden Sperrung der Strasse von Hormus derzeit im Persischen Golf fest. Viele weitere fahren einen grossen Umweg über die Südspitze Afrikas, um die Region zu meiden. Auch die Luftfracht ist massiv beeinträchtigt, etliche Maschinen müssen am Boden bleiben. Je länger die Kämpfe dauern werden, desto wahrscheinlicher wird es, dass es weltweit bei den verschiedensten Gütern zu Lieferproblemen und steigenden Preisen kommt.

«Dies hat wirklich einige grössere Auswirkungen innerhalb der globalen Lieferketten», sagt Patrick Penfield, ein Logistik-Experte von der Syracuse University im US-Bundesstaat New York. «Im weiteren Verlauf dieses Konflikts wird man mit einigen Engpässen sowie mit einigen erheblichen Anstiegen bei den Kosten rechnen müssen.»

Vier Prozent der globalen Flotte

Laut Angaben des Analyseunternehmens Clarksons Research befinden sich aktuell etwa 3200 Schiffe und damit etwa vier Prozent der globalen Flotte im Persischen Golf – auch wenn gut 1000 von diesen normalerweise ohnehin nur innerhalb des Randmeeres verkehren. Etwa 500 weitere Schiffe warten den Angaben zufolge unmittelbar ausserhalb des Golfs in Häfen der Vereinigten Arabischen Emirate oder des Omans.

Michael Goldman, der das Nordamerika-Geschäft des Containerhändlers Caru Containers leitet, betont, dass auch der vergleichsweise klein wirkende prozentuale Anteil folgenreich sein könne, weil Ausfälle bestimmter Häfen schnell auch Störungen an anderen Orten zur Folge hätten. Lieferketten seien wie lange Züge mit vielen Waggons – wenn ein Waggon entgleise, führe dies meist zu einem Dominoeffekt, sagt er.

Risikoversicherungen und Geleitschutz

Um vor allem die Transporte von Erdöl durch die Strasse von Hormus wieder in Gang zu bringen, kündigte US-Präsident Donald Trump am Dienstag für Tanker spezielle Risikoversicherungen von amerikanischen Behörden an. Viele kommerzielle Schiffsversicherer hatten nach Beginn des Kriegs Policen für die Region gekündigt oder die Prämien stark erhöht. Bei Bedarf könnte die US-Marine für Transporte durch die Meerenge künftig auch Geleitschutz anbieten, sagte Trump.

Etwa 20 Prozent des weltweit geförderten Erdöls wird normalerweise durch die Strasse von Hormus transportiert. Auch Containerschiffe, die etwa auf Routen zwischen Asien und Europa oft Häfen am Persischen Golf anlaufen, durchqueren normalerweise in grosser Zahl die Meerenge. Bereits in den vergangenen Jahren hatten viele Reeder wegen Angriffen der Huthi-Miliz auch die Route durch das Rote Meer und den Suez-Kanal gemieden.

Das Unternehmen Maersk, das gerade erst wieder Passagen durch das Rote Meer aufgenommen hatte, teilte kurz nach Kriegsbeginn mit, dass die eigenen Schiffe erneut doch um Afrika herumfahren würden, um die instabile Region zu meiden. Durch diesen Umweg dauert die Reise 10 bis 14 Tage länger. Der Experte Penfield schätzt, dass damit zusätzliche Treibstoffkosten im Bereich von etwa einer Million Dollar pro Schiff anfallen. Diese und andere Zusatzkosten wie etwa Risiko-Aufschläge bekämen am Ende auch die privaten Verbraucher in aller Welt zu spüren.

Containerschiffe müssen teils um Afrika herum fahren. sda (Archivbild)

Luftfracht und Passagiere bleiben am Boden

Wegen der anhaltenden Raketenangriffe ist in Ländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar, Bahrain, Kuweit, Irak und Iran auch der Betrieb an etlichen wichtigen Flughäfen seit Tagen eingestellt oder stark beeinträchtigt. Deswegen sind nicht nur Zehntausende Passagiere gestrandet. Die drei grossen Fluggesellschaften aus der Region – Emirates, Qatar Airways und Etihad Airways – haben alle auch grössere Flotten von Frachtflugzeugen.

Flugzeuge transportieren zwar deutlich geringere Frachtmengen als Schiffe – insgesamt weniger als ein Prozent der global beförderten Güter. Neben verderblichen Waren, bei denen Zeit ein wichtiger Faktor ist, handelt es sich bei der Luftfracht aber tendenziell um besonders wertvolle Produkte wie Medikamente oder Elektronik. Bezogen auf den Wert würden etwa 35 Prozent des Welthandels über Flugzeuge abgewickelt, schätzt das Unternehmen Boeing in seinem World Air Cargo Forecast.

Schon vor Beginn des Iran-Kriegs mussten Fluggesellschaften wegen Sperrungen des Luftraums über Russland und der Ukraine teilweise enorme Umwege einkalkulieren. Dieses Problem hat sich jetzt noch einmal verschärft. Hinzu kommt, dass die grossen Flughäfen in den Golfstaaten wichtige Drehkreuze sind, etwa für Passagiere auf Reisen zwischen Südasien und Europa oder Nordamerika. Auf manchen Routen gebe es kaum Alternativen zu Verbindungen mit einem Umstieg im Nahen Osten, sagt der Luftfahrtexperte Henry Harteveldt von der Atmosphere Research Group.

Störungen sind Teil des Geschäfts

Trotz der massiven Beeinträchtigungen der globalen Lieferketten geht der Experte Goldman davon aus, dass es der Branche gelingen wird, sich an die veränderten Rahmenbedingungen anzupassen. In den zurückliegenden Jahren sei die Branche nicht zuletzt wegen besonderer Herausforderungen wie der Corona-Pandemie oder anderen Konflikten im Nahen Osten flexibler geworden, betont er.

«Die konkrete Situation, die sich gerade abspielt, hat es so noch nicht gegeben. So gesehen ist sie also schon sehr speziell», sagt Goldman. In den vergangenen paar Jahren seien Disruptionen allerdings fast schon zum Normalzustand geworden, fügt er hinzu. «Dass unsere Branche Umbrüche erlebt, ist nichts Neues.»

