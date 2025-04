Der niederländische Discounter Action mischt das Geschäft mit Non-Food in der Schweiz auf. Fabian Strauch/dpa

Der niederländische Non-Food-Discounter Action feiert am 5. April Premiere in der Schweiz. Mit Tiefpreisen und wöchentlich wechselndem Sortiment startet das Unternehmen im Zürcher Unterland – weitere Filialen sind bereits in Planung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der niederländische Non-Food-Discounter Action eröffnet am 5. April 2025 seine erste Schweizer Filiale in Bachenbülach ZH.

Action bietet rund 6'000 Produkte in 14 Kategorien an, mit wöchentlich wechselndem Sortiment und 1'500 Artikeln unter 2 Franken.

Die Expansion dürfte den Wettbewerb im Schweizer Detailhandel verschärfen und bestehende Anbieter unter Preisdruck setzen.

Der niederländische Discounter Action expandiert in die Schweiz und eröffnet am 5. April 2025 seine erste Filiale im Einkaufszentrum Parkallee in Bachenbülach ZH. Eine zweite Filiale in Martigny VS ist ebenfalls in Planung.

Das Verlockende: «Preisgekrönte Produkte», «Immer 1500 Produkte für unter 2 CHF», «Jede Woche 150 neue Produkte», «mehr Verantwortung und Nachhaltigkeit.» So wirbt «Action» für sich selbst.

Was ist Action?

Action wurde 1993 im niederländischen Enkhuizen gegründet und hat sich seither zur am schnellsten wachsenden Einzelhandelskette Europas entwickelt. Das Unternehmen betreibt über 2'600 Filialen in 13 europäischen Ländern und beschäftigt rund 85'000 Mitarbeiter.

«Action» ist ein Discounter, der keine Nahrungsmittel verkauft – also ein Non-Food-Discounter.

Sortiment und Preise – Was kann man kaufen?

Das Sortiment von Action umfasst etwa 6'000 Produkte in 14 Kategorien, darunter Dekoration, Heimwerken, Spielzeug, Bürobedarf, Multimedia, Haushaltswaren und Körperpflege.

Es fällt auf: zwei Drittel des Angebots wechseln regelmässig und jede Woche kommen 150 neue Produkte hinzu. Das Unternehmen wirbt damit, stets 1'500 Produkte für unter 2 Franken anzubieten.

Standorte in der Schweiz

Nach der Eröffnung der ersten Filiale in Bachenbülach ZH sind weitere Standorte in der Schweiz geplant. Wenige Wochen später, am 24. April, folgt die zweite Eröffnung im Walliser Martigny. Doch das ist erst der Anfang: Action plant einen kontinuierlichen Ausbau des Filialnetzes in der ganzen Schweiz.

Auf Stellenportalen wie Jobscout24 werden bereits Jobs für Filialen in Olten, Delémont und Basel ausgeschrieben. Eröffnungsdaten für diese Städte stehen aktuell noch nicht fest, doch die Expansionspläne sind offensichtlich ambitioniert.

Auswirkungen auf den Schweizer Detailhandel

Die Ankunft von Action könnte den Wettbewerb im Schweizer Detailhandel intensivieren. Kunden profitieren von einem erweiterten Angebot und potenziell günstigeren Preisen, während etablierte Detailhändler ihre Strategien anpassen müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.