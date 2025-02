Rosen, so viel die Hände tragen: Am Valentinstag schreiben Schweizer Blumengeschäfte Rekordumsätze – aber auch der Einsatz ist hoch (Archivbild). KEYSTONE

Am Valentinstag verkaufen die Schweizer Blumenläden so viele Rosen wie sonst an zehn Tagen. Das setzt die Arbeitskräfte und die Ressourcen der Geschäfte unter Druck. Und auch die Umwelt bezahlt einen Preis.

Stefan Michel Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Valentinstag machen Schweizer Blumenläden so viel Umsatz, wie sonst an zehn Tagen. Geschätzte vier Millionen Rosen wechseln an dem Tag die Hand.

Blumengeschäfte müssen ihr Personal aufstocken und höhere Einkaufspreise für Rosen hinnehmen.

Der Transport der Rosen, die meist aus Kenia oder Ecuador stammen, bringt beträchtliche Emissionen mit sich. Mehr anzeigen

Die Behauptung sei gewagt: Ein grosser Teil der Menschen kauft einmal im Jahr Blumen, um sie jemanden zu schenken. Es handelt sich um Rosen und der Tag ist der 14. Februar. Manche begnügen sich auch mit den Schnittblumen, die sie zu diesem Zweck im Supermarkt in die Hand gedrückt bekommen.

Auf festeren Füssen steht diese Zahl, die SRF ermittelt hat: Der Jahresumsatz der Schweizer Blumen-Branche beträgt rund 800 Millionen Franken. 25 bis 40 Millionen erwirtschaftet sie am Valentinstag. Anders gesagt: Am Tag der Liebe setzen sie so viel um, wie sonst an zehn Tagen oder sogar mehr.

Die enorme Menge an Blumen – in erster Linie Rosen – an einem einzigen Tag im Laden bereitzuhaben und zu verkaufen, ist eine Belastungsprobe für die ganze Lieferkette, vom Importeur über den Grosshändler bis zum einzelnen Blumengeschäft.

Rosen im Winter

Das Blumenhaus Mötteli in Turbenthal ZH wäre als Rosenproduzent an der Quelle, um am Valentinstag gross aufzutrumpfen. Doch die Geschäftsführerin hat das gleiche Problem, wie die Blumenbranche in weiten Teilen Europas: «Im Winter wachsen keine Rosen», hält Helen Mötteli fest.

Sie würden ihren Kunden besonders auch Tulpen anbieten, sagt sie zu blue News. «Aber die meisten wollen rote Rosen, und wenn sie die nicht bei uns erhalten, gehen sie woanders hin.»

Die Tage vor dem Valentinstag widmet das Blumenhaus Mötteli der Vorbereitung. Bestellungen aufgeben, den Laden in Turbenthal und jenen in Bauma ZH dekorieren, die nicht verderblichen Zutaten von Sträussen zurechtlegen.

Schnittblumen verderben schnell. Deshalb holt Helen Mötteli die Rosen für den 14. Februar erst am 13. Februar beim Grosshändler, der Blumenbörse in Zürich ab. 9 Angestellte arbeiten an den beiden Tagen in den Läden, normal sind es vier. «Wir haben viele Teilzeitangestellte, die müssen an diesen Tagen alle arbeiten», beschreibt Mötteli, wie sie den grossen Tag personell bewältigt.

In der Gärtnerei sei im Winter nicht so viel Betrieb, weshalb die Floristinnen dort zusätzliche Arbeitsflächen nutzen könnten, führt die Geschäftsführerin aus.

Valentinsrosen aus Ecuador und Kenia

Rund vier Millionen Rosen wechseln am Valentinstag in der Schweiz die Hand, schätzt die «NZZ». Von wenigen Ausnahmen abgesehen stammen sie aus Kenia und Ecuador. In der Nähe des Äquators auf 2000 Metern über Meer (Kenia) oder sogar 3000 Meter (Ecuador) finden sie das ganze Jahr über ideale Bedingungen vor, um grosse Blütenköpfe zu entwickeln.

Die Flugreise nach Europa bringt beträchtliche Co 2 -Emissionen mit sich – aus Kenia sind es knapp 6000 Kilometer, aus Ecuador fast 10'000. In der Schweiz Gewächshäuser zu heizen und zu beleuchten, damit die Rosen hier wachsen könnten, würde die Umwelt ebenso belasten, schätzt der Floristenverband in einem Papier zu den Auswirkungen des Valentinstages.

Eine vom Migros Genossenschaftsbund in Auftrag gegebene Studie veranschlagt sowohl den Energieverbrauch, wie die Treibhausgas-Emissionen holländischer Rosen auf ein Mehrfaches derjenigen ihrer Artgenossen in Ecuador und Kenia, selbst wenn diese auf dem Luftweg in die Schweiz gelangen – was für die überwiegende Mehrheit der Rosen der Fall ist.

Mit erneuerbarer Energie beheizte Gewächshäuser in den Niederlanden hätten in den letzten Jahren Fortschritte gemacht, gibt der Schweizer Floristenverband bekannt. Die europäische Nachfrage – gemäss Skynews 9000 Tonnen Rosen – so zu decken, bleibt aber ein sehr hoch gestecktes Ziel.

In Ecuador und Kenia brauchen die Rosenkulturen zudem beträchtliche Wassermengen – in Gegenden, in denen Wasser knapp ist, wie die Migros-Studie festhält. Noch grösser sei aber der Wasser-Fussabdruck der Rosen aus den Niederlanden. Diese brauchen sehr viel Strom für die Gewächshausheizung und -beleuchtung, der unter anderem in Wasserkraftwerken gewonnen wird.

Viel Umsatz bei tiefer Marge

Für die Schweizer Blumenläden ist der Valentinstag ein Geschäft, das sie nicht auslassen können. Dass sie am 14. Februar einen wesentlichen Teil ihres Jahresumsatzes erzielen, widerlegen aber die oben angegebenen Zahlen.

Thomas Meier vom Schweizer Floristenverband ordnet ein: «Klar sind die Verkaufsvolumen hoch, die Einkaufspreise pro Schnittblume sind aber viel höher. Die Marge an einem Valentins- oder Muttertag ist dann viel tiefer. Heisst: sicher viel Arbeit, aber in der Kasse bleibt nicht so viel.»

Helen Mötteli schätzt, dass eine Rose für das Valentinsgeschäft bis zu 80 Prozent teurer sei. Dafür verkauften sie in ihren Läden am 14. Februar vier bis fünf Mal so viel wie an anderen Tagen.

Für die Geschäftsführerin ist auch die Werbewirkung wichtig: «An dem Tag haben wir viele Leute im Laden, die sonst nicht zu uns kommen. Denen versuchen wir zu zeigen, was wir ausser Rosen sonst noch im Sortiment haben.»

Dabei kann sie ihnen Alternativen zu den roten Rosen zeigen – besonders solche, die in ihrer Blumengärtnerei auch im Winter wachsen. Neben Tulpen seien das Gerbera, Ranunkeln, Nelken, Anemonen, Margeriten, Mohn und mehr. Würde sich die Kundschaft in der Schweiz auf andere Sorten einlassen, würde der Valentinstag sehr viel weniger Emissionen verursachen – und Produzenten wie dem Blumenhaus in Turbenthal deutlich mehr Gewinn einbringen.

Die andere noch weniger realistische Option wäre, den Tag der Liebe und der Rosensträusse auf ein anderes Datum zu setzen. Helen Mötteli wüsste wann: «Ende Juni wäre perfekt. Da könnten wir die ganze Nachfrage mit unseren eigenen Rosen decken.»

Mehr zum Thema Valentinstag