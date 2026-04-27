Bald wirst auch du den unsichtbaren Domino-Effekt des Kriegs zu spüren bekommen

Benzinpreis steigt wegen Iran-Konflikt: «Ich hoffe, es kommt nicht noch schlimmer» Der Krieg im Nahen Osten wirkt sich auch auf die Schweizer Wirtschaft aus. Steigende Ölpreise verteuern Diesel und Benzin – was sich direkt bei den Konsumentinnen und Konsumenten spürbar macht. 11.03.2026

Bislang stöhnen vor allem Autofahrer wegen der wirtschaftlichen Folgen des Iran-Krieges. Doch auch Alltagsprodukte wie Schuhe oder Plüschtiere sind gegen höhere Preise nicht immun.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Krieg im Nahen Osten treibt die Ölpreise nach oben und verteuert nicht nur Treibstoffe, sondern auch zahlreiche Alltagsprodukte.

Weil Erdöl ein zentraler Rohstoff für Tausende Konsumgüter ist, steigen entlang der gesamten Lieferkette die Produktions- und Transportkosten.

Unternehmen reagieren mit Preiserhöhungen, Vorratskäufen oder geringeren Margen – Konsumenten müssen sich auf breiter Front auf höhere Preise einstellen. Mehr anzeigen

Der Iran-Krieg könnte demnächst auch Plüschtierchen in Mitleidenschaft ziehen. Drei Wochen nach Beginn des Krieges hätten ihm seine Lieferanten in China mitgeteilt, dass die Beschaffung von Polyester und Acryl um 10 bis 15 Prozent teurer geworden sei, sagt der Geschäftsführer des US-Spielzeugunternehmens Aleni Brands, Ricardo Venegas, gegenüber der Nachrichtenagentur dpa.

Vorerst könne er die höheren Kosten noch auffangen. Doch wenn der Krieg weitere drei bis sechs Monate anhalte, werde er die Preise bis Anfang kommenden Jahres erhöhen müssen.

Die meisten Menschen ausserhalb des Konfliktgebiets spüren die Kriegsfolgen bislang in erster Linie an der Tankstelle. Weil die für den Rohölexport wichtige Meerenge von Hormus de facto gesperrt ist, sind die Preise für Benzin und Diesel in die Höhe geschossen. Auch die Flugpreise dürften steigen.

Verbraucher rechnen zudem mit höheren Kosten für Lebensmittel, Möbel und alle Waren, die sonst noch mit dieselgetriebenen Lastkraftwagen geliefert werden.

Erdölderivate überall

Doch das Problem zieht wesentlich weitere Kreise, denn aus dem knapper gewordenen Erdöl wird nicht nur Kraftstoff gewonnen. Raffinerien wandeln den Rohstoff auch in Chemikalien, Wachse, Öle und andere Stoffe um. Aus denen werden unter anderem Polyester und Acryl hergestellt, aus denen zum Beispiel Aleni Brands seine Kuscheltiere herstellt.

«Die Situation zeigt, wie sehr das Öl unser System durchdringt. Und wir kommen nicht davon los», so der Firmengründe zur dpa. «Wer hätte gedacht, dass der Preis eines Spielzeugs in direktem Zusammenhang mit Öl steht?»

Doch es geht nicht nur um Spielzeug. Rohöl ist ein komplexes Gemisch aus Kohlenwasserstoffen. Raffinerien spalten diese in kleinere chemische Bausteine auf, die sogenannten Petrochemikalien. Daraus werden dann nach Angaben des US-Energieministeriums mehr als 6000 Konsumgüter hergestellt – von Autoteilen und Brillen über Golfbälle, Gitarrensaiten und Hörgeräte bis hin zu T-Shirts und Zahnersatz.

Erdölderivate werden auch in vielen Verpackungen verwendet. Und weil die weltweite Ölversorgung schon mehr als sieben Wochen gestört ist, könnten die höheren Produktionskosten auch die Einkäufe teurer machen, warnen Handelsgruppen und Unternehmen.

Der Klimaökonom Gernot Wagner von der Columbia University's School of Business sagt, 85 Prozent des weltweit geförderten Öls würden in Form von Kraftstoffen verbraucht. Der Rest gehe in eine breite Palette von Konsumgütern.

Der Dominoeffekt

Experten rechnen damit, dass der Kostendruck im gesamten Versorgungsnetz zunehmen wird, falls der Ölpreis in den nächsten Monaten bei mehr als 90 Dollar pro Barrel bleibt.

Die US-Schuh- und Bekleidungshersteller müssten bis Ende April Verträge mit Lieferanten für Polyesterfasern und -Garne schliessen, um das Weihnachtsgeschäft vorzubereiten, sagt Nate Herman, der Vizepräsident der American Apparel & Footwear Association der dpa. Der Preis sei von 90 Cent pro Kilogramm vor dem Krieg auf mittlerweile 1,33 Dollar gestiegen.

Bald könnten die Preise auch in Schuhgeschäften aufgrund der geopolitischen Situation steigen. Symbolbild: Andreas Arnold/dpa

Die meisten Mitglieder der Schuh-Handelsorganisation Footwear Distributors and Retailers of America (FDRA) hätten einen Vorrat an Fertigprodukten, sagt Geschäftsführer Matt Priest. Dieser Puffer gegen höhere Materialkosten reiche zwei bis drei Monate.

Hamstern zum aktuellen Preis

Andere Firmen versuchen, sich noch schnell mit günstigen Vorräten einzudecken. Das Unternehmen Rinseroo verkauft Duschkopf-, Badewannen- und Waschbeckenaufsätze. Der Hersteller ihrer Aufsteckschläuche habe angekündigt, die Preise binnen 30 Tagen um 30 Prozent anzuheben, sagt Firmengründerin Lisa Lane der dpa. Also habe sie die dreifache Menge zum aktuellen Preis geordert.

«Wir wollen [...], dass die Leute weiter bei uns einkaufen möchten», sagt Lane. Rinseroo könne nicht schon wieder mehr Geld verlangen, nachdem sie die Preise erst im vergangenen Jahr wegen der höheren US-Zölle auf Importe aus China erhöht habe.

Und das Unternehmen Gentell will die erhöhten Kosten für seine Wundversorgungsprodukte nicht vollständig an die Kunden weitergeben. Die Kosten seien um 20 Prozent gestiegen, so Geschäftsführer David Navazio. Die Preise wolle er aber nur um 15 Prozent erhöhen.

Ein Ende des Krieges werde ihm kaum Entlastung bringen, sagt Navazio der Nachrichtenagentur. «In der Vergangenheit habe ich gesehen, dass die Transportkosten gesunken sind, aber ich habe noch nie gesehen, dass die Rohstoffpreise gesunken sind.»

Mit Material der Nachrichtenagentur dpa

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