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Paketflut aus Asien EU macht Ernst bei Billigpaketen – jetzt gerät die Schweiz unter Druck

SDA

27.3.2026 - 12:09

Die EU greift beim Online-Pakete-Boom nun ein. 
Die EU greift beim Online-Pakete-Boom nun ein. 
Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Die EU will eine neue Gebühr auf Kleinpakete einführen – nun fordert der Schweizer Detailhandel ein rasches Nachziehen. Sonst droht ein unerwarteter Nebeneffekt.

Keystone-SDA

27.03.2026, 12:09

27.03.2026, 12:38

Die Europäische Union will den rasant wachsenden Onlinehandel stärker regulieren. Ab dem 1. November soll erstmals eine Bearbeitungsgebühr auf Kleinpakete erhoben werden, die aus dem Ausland in die EU gelangen.

Die Abgabe betrifft jedes online bestellte Produkt und soll helfen, die steigenden Kosten für Kontrolle, Abwicklung und Infrastruktur zu decken. Die genaue Höhe ist noch offen und wird von der EU-Kommission festgelegt.

Für die Swiss Retail Federation ist der Entscheid ein klares Signal. Der Verband fordert seit längerem eine ähnliche Lösung für die Schweiz – und sieht sich nun bestätigt.

Mit dem Schritt aus Brüssel wachse der Druck auf die Schweiz deutlich. Ohne eigene Gebühr könnten internationale Onlineplattformen ihre Logistik anpassen und Sendungen gezielt über die Schweiz abwickeln.

Warnung vor «Paket-Drehscheibe»

Der Detailhandel warnt vor konkreten Folgen: Die Schweiz dürfe nicht zur «Paket-Einfuhrdrehscheibe für ganz Europa» werden.

Hintergrund ist die massive Zunahme kleiner Paketsendungen, insbesondere aus Asien. Diese verursachen hohe Kosten bei Kontrolle, Entsorgung und Produktsicherheit.

Politik bereits am Thema dran

Im Schweizer Parlament sind bereits mehrere Vorstösse hängig. Sie befassen sich unter anderem mit der Verantwortung internationaler Onlineplattformen sowie mit der Kontrolle und Entsorgung importierter Waren.

Der Detailhandelsverband zeigt sich überzeugt, dass der politische Wille vorhanden ist, eine entsprechende Gebühr einzuführen – und fordert nun rasches Handeln.

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