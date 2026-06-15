  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball-WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball-WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Deutliches Plus erwartet Iran-Deal dürfte auch in der Schweiz für Börsen-Feuerwerk sorgen

SDA

15.6.2026 - 07:33

Aufhellung erwartet: das in der Nacht auf Montag verkündete Abkommen zwischen den USA und dem Iran dürfte die Börse antreiben. (Archivbild)
Aufhellung erwartet: das in der Nacht auf Montag verkündete Abkommen zwischen den USA und dem Iran dürfte die Börse antreiben. (Archivbild)
Keystone

Die Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs sorgt zum Wochenstart für Aufbruchstimmung an den Finanzmärkten. Nach der Einigung auf ein Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran legen Aktienmärkte weltweit zu – während die Ölpreise deutlich nachgeben.

Keystone-SDA

15.06.2026, 07:33

15.06.2026, 07:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Einigung zwischen den USA und dem Iran sorgt an den Börsen für Erleichterung.
  • Der Schweizer Leitindex SMI dürfte mit deutlichen Kursgewinnen in die Woche starten.
  • Gleichzeitig fällt der Ölpreis deutlich, weil Anleger auf eine Wiederöffnung der Strasse von Hormus setzen.
Mehr anzeigen

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag mit deutlichen Kursgewinnen in die neue Woche starten. Auslöser ist das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran, das Hoffnungen auf ein Ende des monatelangen Krieges und eine Entspannung im Nahen Osten weckt.

Viel ist über die Vereinbarung allerdings noch nicht bekannt – der genaue Wortlaut wurde zunächst nicht veröffentlicht. Ende dieser Woche soll das Abkommen in Genf unterzeichnet werden. Während die Europäer ihre Hilfe für die Sicherung der Strasse von Hormus anbieten, warnen Experten vor verfrühtem Optimismus. Die Einigung sei nur ein Zwischenschritt in einem diplomatischen Prozess, der noch erhebliche Hürden überwinden müsse.

An den Finanzmärkten sorgte die Nachricht dennoch für Erleichterung. In Asien legten die wichtigsten Aktienindizes bereits deutlich zu, und auch für Europa werden kräftige Auftaktgewinne erwartet. Der Broker IG indizierte den Schweizer Leitindex SMI und den deutschen Dax zuletzt jeweils mehr als ein Prozent höher.

Unter Druck standen dagegen die Ölpreise. Die Aussicht auf eine Wiederöffnung der für den weltweiten Öl- und Gashandel wichtigen Strasse von Hormus liess den Preis für ein Barrel (159 Liter) Brent-Rohöl um knapp fünf Prozent sinken. Der US-Dollar gab gegenüber Franken und Euro ebenfalls nach. Gold und Silber verteuerten sich hingegen leicht, während der Bitcoin knapp unter 66'000 Dollar notierte.

Meistgelesen

Die SVP verliert – und gewinnt trotzdem
So hat deine Gemeinde abgestimmt
Vier Jahre Haft für Marius Borg Høiby

Mehr aus dem Ressort

Bauindustrie. Hypothekarzinsen im zweiten Quartal leicht angestiegen

BauindustrieHypothekarzinsen im zweiten Quartal leicht angestiegen

Luftverkehr. Flughafen Zürich nimmt Noida-Flughafen bei Dehli in Betrieb

LuftverkehrFlughafen Zürich nimmt Noida-Flughafen bei Dehli in Betrieb

Börsen-Geschehen im Überblick. Kursfeuerwerk in der Schweiz erwartet – Ölpreis sackt deutlich ab

Börsen-Geschehen im ÜberblickKursfeuerwerk in der Schweiz erwartet – Ölpreis sackt deutlich ab