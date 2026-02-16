  1. Privatkunden
Bis zu 25 Prozent höhere Kosten Deutsche Bahn zockt Schweizer Kunden ab

Sven Ziegler

16.2.2026

Das Bord-Bistro der Deutschen Bahn sorgt für Ärger.
Das Bord-Bistro der Deutschen Bahn sorgt für Ärger.
Deutsche Bahn Mediathek

Wer im Bordrestaurant der Deutschen Bahn mit Franken bezahlt, zahlt deutlich mehr als nötig. Der verwendete Wechselkurs verteuert Speisen und Getränke spürbar – im Vergleich zu Euro-Zahlern und zur Praxis der SBB.

Sven Ziegler

16.02.2026, 11:43

16.02.2026, 12:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im ICE-Bordrestaurant zahlen Kundinnen und Kunden bei Bezahlung in Franken bis zu 25 Prozent mehr als beim aktuellen Wechselkurs.
  • Ein Milchkaffee kostet 6 Franken statt umgerechnet rund 4.60 Franken.
  • Die SBB rechnen im Gegensatz dazu mit einem fixen 1:1-Kurs und verzichten auf solche Aufschläge.
Mehr anzeigen

Wer im Bordrestaurant der Deutschen Bahn mit Schweizer Franken bezahlt, kommt deutlich schlechter weg als Euro-Zahler. Grund ist ein interner Umrechnungskurs, der deutlich vom aktuellen Marktwert abweicht.

Während der Franken gegenüber dem Euro seit Jahren stark ist und derzeit bei rund 0.92 Franken pro Euro liegt, rechnet die Bahn bei Zahlungen in Franken faktisch mit einem deutlich ungünstigeren Kurs.

Ein grosser Milchkaffee kostet im ICE 5 Euro, berichten die Zeitungen von CH Media. Beim aktuellen Wechselkurs entspräche das rund 4.60 Franken. Auf der Karte werden jedoch 6 Franken verlangt.

Beim Frühstücksteller zeigt sich das gleiche Bild: 7.90 Euro werden mit 9.50 Franken angeschrieben, obwohl der Gegenwert bei rund 7.20 Franken liegen würde.

Ähnliche Abweichungen gibt es bei Getränken wie Coca-Cola oder Bier sowie bei Speisen wie Currywurst oder Pommes frites. Je nach Produkt ergibt sich so ein Aufschlag von rund 20 Prozent, in einzelnen Fällen sogar bis zu 25 Prozent, insbesondere wenn man den durchschnittlichen Eurokurs der vergangenen Jahre berücksichtigt.

SBB gehen anders vor

Seit Anfang 2023 ist der Franken durchgehend stärker als der Euro. Zeitweise erhielt man für einen Franken mehr als 1.04 Euro. Wer diese Durchschnittswerte heranzieht, bezahlt im ICE-Bistro effektiv deutlich mehr als ein Fahrgast, der in Euro begleicht. Für Schweizer Reisende, die regelmässig grenzüberschreitend unterwegs sind, summiert sich dieser Unterschied spürbar.

Anders gehen die SBB vor, wie CH Media berichtet. In ihren Speisewagen wird ein fixer Kurs von 1:1 angewendet. Ein Euro entspricht dort einem Franken. Dieser Ansatz ist für das Bahnunternehmen weniger vorteilhaft, sorgt jedoch für Transparenz und eine einfache Umrechnung. 

Auch in den alten Intercity-Zügen hast du bald besseren Empfang

Auch in den alten Intercity-Zügen hast du bald besseren Empfang

Die SBB stellen am Donnerstagmorgen ihren ersten komplett modernisierten ICN vor. Im Zug warten zahlreiche Verbesserungen auf die Kunden.

24.10.2024

