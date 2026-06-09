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Trotz Iran-Krieg Deutsche Exporte im April gestiegen

SDA

9.6.2026 - 09:11

Die deutsche Wirtschaft hat ihre Ausfuhren auch im April trotz des Iran-Kriegs leicht gesteigert. Im Vergleich zum Vormonat März legten die Ausfuhren um 0,9 Prozent zu. (Archivbild)
Die deutsche Wirtschaft hat ihre Ausfuhren auch im April trotz des Iran-Kriegs leicht gesteigert. Im Vergleich zum Vormonat März legten die Ausfuhren um 0,9 Prozent zu. (Archivbild)
Keystone

Deutschland hat im April mehr Waren exportiert als noch im Vormonat. Dies trotz der grossen Auswirkungen des Iran-Kriegs. 

Keystone-SDA

09.06.2026, 09:11

09.06.2026, 09:13

Die deutsche Wirtschaft hat ihre Ausfuhren auch im April trotz des Iran-Kriegs leicht gesteigert. Im Vergleich zum Vormonat März legten die Ausfuhren um 0,9 Prozent zu.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat betrug der Zuwachs bei den Ausfuhren sogar 3,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag auf Basis vorläufiger Ergebnisse mitteilte. Die Werte sind um Kalender- und Saisoneffekte bereinigt.

Die Importe nahmen gegenüber dem Vormonat März um 1,2 Prozent zu. Im Jahresvergleich zu April 2025 betrug das Plus gar 6,2 Prozent.

Während sich der Wert der Exporte im April auf 136,6 Milliarden Euro belief, wurden Waren im Wert von 122,1 Milliarden Euro nach Deutschland eingeführt. Daraus ergab sich ein Exportüberschuss von 14,5 Milliarden Euro nach 14,7 Milliarden Euro im März.

USA-Exporte legen gegenüber März leicht zu

Auch im April blieben die USA wichtigster Aussenhandelsmarkt für Deutschland – die Exporte in die Vereinigten Staaten hatten einen Wert von 11,4 Milliarden Euro. Das waren zwar 1,8 Prozent mehr als noch im März dieses Jahres, verglichen mit April 2025 ergab sich jedoch ein Minus von 12,9 Prozent. Die Ausfuhren in die Volksrepublik China sanken im Vergleich zum März um 3,5 Prozent auf 5,8 Milliarden Euro.

Auch in das Vereinigte Königreich lieferten die deutschen Unternehmen weniger – hier fielen die Exporte seit März um 9,5 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro. Dagegen stiegen die Ausfuhren in die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) im Vergleich zu März um 1 Prozent auf 79,1 Milliarden Euro.

Die Folgen des Iran-Kriegs mit hohen Energiepreisen bremsen die Erholung der deutschen Wirtschaft. So verteuern die gestiegenen Ölpreise den Warentransport für die Unternehmen. Zuletzt hatten etwa die Wirtschaftsweisen ihre Konjunkturprognose für Deutschland gesenkt. Sie erwarten nun nur noch ein kleines Wachstum von 0,5 Prozent.

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