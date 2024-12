Deutsche wettern gegen Schweizer Einkaufstouristen

Colorless-Ratificati Was wären den die Folgen für die deutsche Wirtschaft im grenznahen Raum, wenn alle CH-Einkaufstouristen auf weitere Einkäufe in Deutschland vorübergehend oder generell verzichten würden. Aber vielleicht bewirkt ja bereits die Halbierung der Zollfreigrenze eine spürbare Dämpfung ganz im Sinne der deutschen Konsumenten.

Flieyampeupp86ue Colorless-Ratificati Ninja das konnte man in den Jahren 2020,2021,2022 exakt feststellen

Zammiolleuth71 Hat die Bild mal wieder ein Feindbild gefunden. Populistisch. Wenn man sonst keine Themen mehr hat. In deutschen Discountern ist es in den letzten Jahren ziemlich leer geworden. Auch haben sich die Preise ziemlich angeglichen. Manches Produkt kauft man in der Schweiz eh schon billiger ein. Mal abgesehen von Butter.

Liebe Landsleute, lasst euren Neid mal im Keller. In der Schweiz wohnen nicht nur die Glückseligen. Das mal zum mitschreiben.

Flieyampeupp86ue Himmelschreitend ungerecht, ist die assozialste Steuer von allen, die Märchensteuer per se ..... Und zwar in jedem Land der Erde. Wenn die blöd Leser Gerechtigkeit wollen, sollten sie bei ihrer eigenen Regierung anfangen

Hoppelauy33 Die Schweizer verdienen doppelt so viel, wie die Deutschen? Dass die Schweizer auch doppelt so viele Grundausgaben haben, sollte hier auch berücksichtigt werden.

Und alles ist auch nicht mehr günstiger in Deutschland, als in der Schweiz.