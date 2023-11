Die Lokführer*innen der Deutschen Bahn streiken ab Mittwochabend. Christian Charisius/dpa/Archivbild

Die Deutsche Bahn streikt von Mittwoch um 22 Uhr bis Donnerstagabend. Das bekommen auch Schweizer*innen zu spüren, denn grenzüberschreitende Züge zwischen der Schweiz und Deutschland fallen aus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) hat von Mittwochabend, 22 Uhr, bis Donnerstagabend, 18 Uhr, einen Streik angekündigt.

Das betrifft auch grenzüberschreitende Züge zwischen der Schweiz und Deutschland, teilten die SBB mit.

Reisende können auf frühere oder spätere Verbindungen ausweichen, Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Die SBB raten, möglichst frühzeitig zu reisen, um vor Streikbeginn am Zielort zu sein. Mehr anzeigen

Die deutschen Lokführer*innen legen ab Mittwochabend ihre Arbeit nieder: Sie streiken.

Auch grenzüberschreitende Züge zwischen der Schweiz und Deutschland sind vom angekündigten Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) für den Zeitraum betroffen. Das teilten die SBB am Dienstagabend auf der Plattform X (vormals Twitter) mit.

Bereits gekaufte Tickets behielten ihre Gültigkeit für einen späteren Zeitpunkt oder könnten ihre Reise sogar vorverlegen, heisst es in der Meldung. Passagier*innen können zudem über eine andere Strecke an ihren Zielort reisen. Die Zugbindung sei aufgehoben.

Die SBB empfehlen in diesem Zusammenhang, früh genug aufzubrechen, um vor Streikbeginn am Mittwoch um 22 Uhr sicher am Ziel zu sein. Der Streik soll am Donnerstagabend um 18 Uhr enden.

SDA, red.