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«Aggressives Vorgehen» Deutscher Staat lehnt Unicredit-Angebot für Commerzbank ab

SDA

16.6.2026 - 09:37

Die Commerzbank soll eigenständig bleiben. Der deutsche Staat lehnt eine Übernahme durch die italienische Unicredit ab.(Archvibild)
Die Commerzbank soll eigenständig bleiben. Der deutsche Staat lehnt eine Übernahme durch die italienische Unicredit ab.(Archvibild)
Keystone

Die deutsche Regierung stellt sich offen gegen die Übernahme der Commerzbank durch die italienische Grossbank Unicredit. Der Bund hält das Angebot für zu tief und pocht darauf, dass die Commerzbank eigenständig bleibt.

Keystone-SDA

16.06.2026, 09:37

16.06.2026, 09:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der deutsche Staat lehnt die Übernahmeofferte der italienischen Unicredit für die Commerzbank ab.
  • Berlin kritisiert den gebotenen Preis als ungenügend und unterstützt die Eigenständigkeit der Commerzbank.
  • Der Übernahmekampf zwischen beiden Banken hat sich zuletzt deutlich verschärft und beschäftigt inzwischen auch die Finanzaufsicht.
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Der deutsche Staat hat der laufenden Übernahmeofferte der italienischen Unicredit für die Commerzbank eine Absage erteilt. Einerseits wird der gebotene Preis als zu tief eingestuft und andererseits soll die Commerzbank eigenständig bleiben.

«Eine Annahme des Angebots kam bereits wirtschaftlich nicht infrage, da das Übernahmeangebot keine angemessene Prämie auf den aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie enthält», teilte die Finanzagentur des Bundes am Dienstag in Frankfurt mit. Zugleich wandte sich der Bund, der als zweitgrösster Aktionär der Commerzbank rund 12 Prozent der Anteile hält, erneut auch grundsätzlich gegen eine Übernahme der zweitgrössten deutschen Privatbank durch die Unicredit.

Man unterstütze die Strategie der Eigenständigkeit der Commerzbank und lehne «das aggressive Vorgehen» der Unicredit ab, hiess es. «Die Commerzbank AG spielt eine wichtige Rolle bei der Finanzierung der deutschen Wirtschaft und des deutschen Mittelstands. Sie ist als bedeutender Arbeitgeber zudem zentral für den Finanzstandort Frankfurt. Beides gilt es auch in Zukunft sicherzustellen.»

Die Unicredit hatte im Mai eine freiwillige Offerte für die Commerzbank vorgelegt und bietet eigene Aktien zum Tausch. Die Grossbank aus Mailand bekam nach jüngsten Angaben rund 11 Prozent aller Commerzbank-Aktien angedient. Damit würde der Anteil der Unicredit rechnerisch auf rund 38 Prozent steigen, zudem hat sie sich über Kaufoptionen mehr als drei Prozent der Commerzbank-Aktien gesichert und hält weitere Finanzinstrumente.

Die Übernahmefrist läuft bis zu diesem Dienstag, soll aber bis zum 3. Juli verlängert werden.

Übernahmekampf wird zur Schlammschlacht

Der Übernahmekampf zwischen Commerzbank und Unicredit war zuletzt eskaliert. So drohte die Unicredit der Commerzbank mit einem Austausch von Aufsichtsrat und Vorstand, sollte sie auf der Hauptversammlung genug Unterstützung von Aktionären erlangen.

Die Commerzbank wiederum sieht bei den Angaben der Unicredit ein falsches Spiel und hat die Finanzaufsicht Bafin eingeschaltet. Sie kritisiert, die angedienten Aktien stammten überwiegend von Banken, mit denen die Unicredit über Finanzinstrumente Geschäfte macht, und nicht von unabhängigen Aktionären.

Denn für diese wäre das Angebot der Unicredit, das unter dem Aktienkurs der Commerzbank liegt, ein Verlustgeschäft. Die Unicredit wies die Kritik wiederholt zurück.

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