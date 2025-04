Die Genossenschaft Migros Zürich (GMZ) hat im vergangenen Jahr einen Rekordverlust eingefahren. sda

Die Zürcher Migros ist das vierte Geschäftsjahr in Folge im Minus. 2024 schreibt sie sogar Rekordverluste: Schuld sind Schwierigkeiten bei der Deutschland-Expansion.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen 2024 war das schlechteste Jahr in der Geschichte der Migros Zürich.

Die Regionalgenossenschaft schrieb einen bereinigten Verlust von 116 Millionen Franken.

Der Hauptgrund: Die Expansion nach Deutschland erweist sich als finanziell desaströs. Mehr anzeigen

Ein Reinverlust von 116 Millionen Franken im Geschäftsjahr 2024 bedeutet das schlechteste Ergebnis in der Geschichte der Migros Zürich. Es ist bereits das vierte Jahr in Folge mit Verlusten, wie die Migros in einer Medienmitteilung schreibt. Zuerst berichtete der «Tages-Anzeiger» darüber.

Vor allem die Deutschland-Expansion der Migros Zürich belastet das Ergebnis und ist hauptsächlich für den Rekordverlust verantwortlich. Insgesamt 135 Millionen Euro (rund 126 Millionen Franken) mussten für die Beteiligung an der deutschen Detailhandelstochter «Tegut» abgeschrieben werden.

Nun sei eine umfassende Sanierung eingeleitet worden. Dafür hat die Migros rund 59 Millionen Franken zurückgestellt. Im vergangenen Jahr hatte «Tegut» Verluste von 55 Millionen Franken eingefahren. Das gesamthafte Unternehmensergebnis belasteten auch «ausserordentliche Abschreibungen und Aufwände im Zusammenhang mit den Fachmarktverkäufen und dem Auslaufen des Alnatura-Franchisevertrags».

Im operativen Geschäft hat die Micro Zürich hingegen ein leichtes Ergebnisplus erzielt. Der Gesamtumsatz stieg auf 4.175 Milliarden Franken. Für 2025 plane man einen Ausbau des Kerngeschäfts. Neue Filialen sollen etwa in neue Filialen in Uznach (SG) und Zürich-Leutschenbach entstehen. Bis 2030 habe man 40 neue Standorte ins Auge gefasst.