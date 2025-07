Die Sonnenterasse auf dem Stanserhorn bei schönstem Sommerwetter. Bild: Keystone

Die Preise für Freizeitangebote in der Schweiz steigen wieder – vor allem Pauschalreisen, Hotels und Dienstleistungen rund ums Reisen wurden im Juni teurer. Besonders betroffen: ältere Einpersonenhaushalte.

Trotz sinkender Flugpreise stiegen die Kosten für Pauschalreisen im Monatsvergleich um 4,4 %, im Fünfjahresvergleich sogar um 30 %, was vor allem auf teurere Unterkünfte und Personalengpässe zurückzuführen ist.

Besonders betroffen von der Teuerung sind Einpersonenhaushalte ab 65 Jahren, während kinderlose Paare unter 65 real gesehen von sinkenden Freizeitpreisen profitieren. Mehr anzeigen

Die Schweiz bietet fast das ganze Jahr über perfekte Ausflugsziele und Freizeitspass. Vor allem in den warmen Sommermonaten zeiht es Schweizerinnen und Schweizer nach draussen. Doch das ist mittlerweile teurer als zuvor.

Im Juni 2025 sind die Preise für Freizeitgüter in der Schweiz im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,9 Prozent gesunken. Das zeigt der Freizeit-Preisindex des Online-Vergleichsdienstes comparis.ch. Aus dem Index lässt sich herauslesen, wie sich die Teuerung in den Bereichen Freizeit und Kultur sowie Gastronomie und Reisen in der Schweiz entwickelt hat. Im Vergleich dazu weist der breitere Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) des Bundesamtes für Statistik (BFS) eine Jahresteuerung von 0,1 Prozent aus.

Gegenüber Mai 2025 sind die Preise im Freizeitindex-Warenkorb gestiegen, nämlich um 1,3 Prozent (LIK: plus 0,2 Prozent). Im Monat zuvor waren die Kosten für Freizeitgüter um 0,3 Prozent gesunken (LIK: plus 0,1 Prozent).

Personalknappheit als Preistreiber

Gegenüber Vormonat am deutlichsten verteuert haben sich sonstige Dienstleistungen für Individualverkehr – dazu gehören unter anderem Park- und andere Gebühren – (plus 6,3 Prozent), Fernseh- und Audio-/Videogeräte (plus 4,7 Prozent), Pauschalreisen (plus 4,4 Prozent), Parahotellerie (plus 4,3 Prozent) sowie Hotellerie (plus 3 Prozent). Im Fünfjahresvergleich zeigt sich, dass die Kosten für Pauschalreisen mit 30 Prozent und Hotellerie mit 21 Prozent massiv gestiegen sind.

«Das ist kein kurzfristiger Corona-Nachholeffekt: Eine steigende Nachfrage mit entsprechender Zahlungsbereitschaft, höhere Personalkosten, Personalengpässe sowie steigende Energiepreise führten zu deutlicher Verteuerung», sagt Consumer-Finance-Experte Michael Kuhn. «Es fehlt an Piloten, Crew-Mitgliedern, Boden- und Servicepersonal, Reinigungskräften, Köchen und Fahrern sowie Reiseleiterinnen.»

Trotz günstigerer Flüge kosten Pauschalreisen mehr

Dabei lohnt sich ein getrennter Blick: Bei der Hotellerie war ein Haupttreiber kurzfristig die hohe saisonale Nachfrage. Über die letzten fünf Jahre wirkt sich diese aufgrund der Kapazitätsknappheit auf die Preise aus. Hinzu kommen gestiegene Energie- und Personalkosten, höhere Einkaufspreise aufgrund der allgemeinen Inflation sowie Ausgaben für Unterhaltsarbeiten.

Bei den Pauschalreisen kam ebenfalls die gestiegene Nachfrage zum Tragen, aber auch logistische Engpässe, Personalmangel und teils eingeschränkte Flugzeugkapazitäten. Zwar sanken die Flugpreise im Juni im Vergleich zum Mai aufgrund eines harten Wettbewerbs auf beliebten Routen sowie zwischen Billigfliegern um knapp 3 Prozent. Doch im Fünfjahresvergleich legten die Flugpreise um 65 Prozent zu.

«Auch wenn die Flugpreise sinken, können Pauschalreisen teurer werden, da hier die Kosten für die Unterkunft, Verpflegung, Transfers und Weiteres eingerechnet werden. Ausserdem werden Flugpreise dynamisch und damit kurzfristig erstellt. Pauschalreisen hingegen werden oft Monate im Voraus kalkuliert und gebucht», erklärt der Comparis-Experte.

Preise werden wohl weiter steigen

«Der Aufwärtstrend für die Hotellerie wie auch die Pauschalreisen dürfte das nächste Jahr anhalten», so der Comparis-Experte. «Die wachsende Nachfrage, gekoppelt mit steigenden Personal- und hohen Energiekosten, wird wohl zu teureren Übernachtungskosten führen. Der Anstieg wird jedoch gedämpft durch Konkurrenzdruck und preissensible Gäste – der Margendruck bei Hotels dürfte bestehen bleiben.»

Die höheren Unterkunftskosten beeinflussen auch die Preisentwicklung bei den Pauschalreisen: «Obwohl die reinen Flugpreise künftig einen etwas kleineren Anteil bei den Pauschalreisen ausmachen könnten, sorgen steigende Preise für Hotels und eine hohe Nachfrage für teurere Ferien», prognostiziert Kuhn.

Höchste Teuerung bei Einpersonenhaushalten ab 65 Jahren

Die höchste Teuerung erlebten in den letzten 12 Monaten Einpersonenhaushalte ab 65 Jahren. Sie fühlen aktuell eine Teuerungsrate von 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch im Juni wurde für sie das Leben verglichen mit dem Vormonat noch einmal teurer, um 1,2 Prozent.

Rein rechnerisch spüren nach Haushaltstyp Paare unter 65 Jahren ohne Kinder prozentual am wenigsten. Mit einem Indexstand von 112,7 hat die gefühlte Teuerung bei ihnen in den letzten 12 Monaten minus 1,1 Prozent betragen – gemessen an ihren Möglichkeiten für Freizeitausgaben, sind sie real gerechnet, also reicher geworden.

Sportgeräte und Fotoprodukte wurden günstiger

Im Juni sind einige Produkte günstiger geworden. So bezahlten Konsumierende etwa für Luftverkehr 2,7 Prozent weniger als noch im Mai. Auch Foto-, Kino- und optische Geräte wurden günstiger, nämlich um 2,6 Prozent.

Weiter sanken die Preise für Speichermedien und Inhalte (minus 1,9 Prozent), Sportgeräte und Campingausrüstung (minus 0,9 Prozent) sowie Radio- und Fernsehempfang (minus 0,5 Prozent).

