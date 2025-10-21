Zentrale von Mixue Bingcheng im chinesischen Zhengzhou: Von hier aus steuert der Bubble-Tea-Gigant ein Franchise-Imperium mit über 53’000 Filialen weltweit. Wikimedia

Die chinesische Kette Mixue Bingcheng verkauft Bubble Tea und Glacé zu Tiefstpreisen und ist mit über 53’000 Filialen die grösste Fast-Food-Marke der Welt. Jetzt kommt der Riese aus Zhengzhou auch nach Europa und in die USA.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mixue Bingcheng ist die grösste Fast-Food-Kette der Welt.

Mit über 53'000 Filialen weltweit hat Mixue McDonald’s und Starbucks überholt. Allein 2024 eröffnete die Marke rund 10'000 neue Shops.

Mixue setzt auf günstige Preise: Ein Glacé für 1 Franken, ein Bubble Tea ab etwa 2 Franken.

Das Maskottchen «Snow King», ein lächelnder Schneemann mit Krone, ist Kult auf Socialmedia. Mehr anzeigen

Bubble Tea für einen Dollar, Glacé für noch weniger. Und ein Schneemann als virales Maskottchen. Die chinesische Kette Mixue Bingcheng hat sich fast heimlich an die Spitze der globalen Fast-Food-Welt gesetzt.

Mixue Bingcheng – auf Deutsch: Honig-Schnee-Eis-Stadt – wurde 1997 in der Provinz Henan gegründet. Der Gründer Zhang Hongchao war damals Student und eröffnete mit umgerechnet 360 US-Dollar, geliehen von seiner Grossmutter, einen kleinen Eisladen in Zhengzhou. Der erste Versuch scheiterte, doch Zhang gab nicht auf. Fünf Jahre später gelang ihm der Durchbruch, mit einem Shop in der Nähe einer Schule, der bei Jugendlichen grossen Anklang fand.

Gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Zhang Hongfu baute Zhang Hongchao das Unternehmen aus. Heute halten die beiden Gründerfamilien einen bedeutenden Anteil an der Firma und verfügen laut Bloomberg über ein gemeinsames Vermögen von mehr als 7 Milliarden Schweizer Franken.

Mixue vor McDonalds und Starbucks

Die chinesische Kette expandiert rasant und wagt nun den Sprung in internationale Grossstädte. Was als kleiner Eisladen begann, ist heute ein globales Franchise mit Präsenz in 16 Ländern, darunter Singapur, Japan, Australien, und seit Herbst 2025 auch in den USA.

Die Filiale befindet sich mitten in Manhattan, an der prestigeträchtigen Canal Street. Trotz einer Monatsmiete von rund 318'500 Franken setzt die Kette auf ihr bewährtes Tiefpreis-Prinzip. Mixue will damit beweisen, dass günstig auch an teuren Adressen funktionieren kann.

Mit über 53'000 Filialen weltweit ist Mixue längst an McDonald’s, Starbucks und Subway vorbeigezogen. Allein im vergangenen Jahr eröffnete die chinesische Kette fast 10'000 neue Shops. Das entspricht rund einem Fünftel aller bestehenden Standorte. Zum Vergleich: McDonald’s zählt weltweit rund 43'000 Filialen, Starbucks etwa 40'000 und Subway knapp 37'000.

Schneemann als Maskottchen

Am 3. März 2025 ging Mixue an die Hong Kong Stock Exchange – und legte einen Raketenstart hin. Der Börsengang brachte ca. 403 Millionen Franken ein. Die Aktie schoss am ersten Handelstag um 45 Prozent in die Höhe, ein deutliches Zeichen für das Vertrauen der Investor*innen.

Mixue-Filiale mit Kultmaskottchen "Snow King": Die chinesische Kette wirbt mit günstigen Preisen und auffälligem Branding. Wikimedia

Im ersten Halbjahr 2025 setzte die Kette 1,93 Milliarden Franken um. Das ist zwar deutlich weniger als McDonald’s mit 10,17 Milliarden, aber mit einem Wachstum von 39 Prozent im Jahresvergleich läuft Mixue dem Fast-Food-Giganten in puncto Tempo längst davon.

Zum Kultstatus beigetragen hat auch das von vielen als «sympathisch» bezeichnete Maskottchen «Snow King», ein lächelnder Schneemann mit Krone. Das Maskottchen taucht oft in viralen TikToks, Tanzvideos und Cosplays auf. Auch das Management tritt zuweilen in Kostümen auf.