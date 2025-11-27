  1. Privatkunden
Neue «Bilanz»-Liste Das sind die reichsten Schweizer – Familie Blocher fliegt aus Top 10 

SDA

27.11.2025 - 22:30

Laut der Liste des Wirtschaftsmagazins «Bilanz» hat das Vermögen der 300 Reichsten Personen der Schweiz einen neuen Rekordwert erreicht.
Symbolbild: Keystone

Die reichsten Schweizer Personen und Familien haben im laufenden Jahr noch mehr Vermögen angehäuft. Der Besitz der 300 reichsten Personen und Familien stieg 2025 um 2,2 Prozent auf einen Rekordwert von gut 850 Milliarden Franken, wie Daten der Zeitschrift «Bilanz» zeigen.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

27.11.2025, 22:30

27.11.2025, 23:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Magazin «Bilanz» hat seine jährliche Liste der Reichsten in der Schweiz veröffentlicht.
  • Demnach stieg der Besitz der 300 reichsten Personen und Familien 2025 um 2,2 Prozent auf einen Rekordwert von gut 850 Milliarden Franken.
  • An der Spitze steht wie schon im Vorjahr der Chanel-Miterbe Gérard Wertheimer mit einem geschätzten Vermögen von 33 bis 35 Milliarden Franken.
Damit sind die Vermögen nach einem leichten Rücksetzer kurz nach der Corona-Krise das dritte Jahr in Folge klar gestiegen, wie der am Freitag publizierten «Bilanz» zu entnehmen ist. Vor allem die gute Entwicklung an den Aktienmärkten hat die Vermögen anschwellen lassen.

Nicht wenige der reichsten Personen sind Gründer oder Erben von grossen globalen Konzernen, deren Wert an den Börsen teils deutlich gestiegen ist. Auch die stetig steigenden Immobilienpreise in der Schweiz kamen den Reichsten zugute. Gut die Hälfte der auf der Reichsten-Liste vertretenen Personen verfügt über ein Vermögen von mehr als einer Milliarde Franken.

Unter 40 und schon Millionär. Das sind die jungen Reichen der Schweiz

Unter 40 und schon MillionärDas sind die jungen Reichen der Schweiz

An der Spitze steht wie schon im Vorjahr der Chanel-Miterbe Gérard Wertheimer mit einem geschätzten Vermögen von 33 bis 35 Milliarden Franken. Darauf folgten die Roche-Erbenfamilien Hoffmann, Oeri und Duschmalé (30-31 Mrd.).

Auf Platz drei taucht erstmals der Italiener Andrea Pignataro auf, welcher mit seiner auf Finanzinformationen spezialisierten ION Investment Group zu einem Vermögen von 27 bis 28 Milliarden Franken gekommen ist und in St. Moritz wohnt.

Gewinner und Verlierer

Den grössten Vermögenszuwachs verzeichnete die Familie Aponte, zu der die Reederei MSC gehört. Ihr Besitz stieg um 4 Milliarden auf 24 bis 25 Milliarden Franken. Je zwei Milliarden hinzugewinnen konnten die Familien Hoffmann/Oeri/Duschmalé (Roche), Safra (Bank, 24-25 Mrd.) und Schindler/Bonnard (Schindler, 15-16 Mrd.). Auch der Besitzer des Luxuskonzerns Richemont, Johann Rupert, (12-13 Mrd.) wurde mit dem steigenden Aktienkurs um zwei Milliarden reicher.

Die Aktienkursentwicklung war auch bei den grössten Verlierern der Hauptgrund für den Rückgang. So verloren die Papiere der Logistiker Kühne+Nagel und Hapag-Lloyd deutlich an Wert, was das Vermögen von Klaus-Michael Kühne (21-22 Mrd.) um 6 Milliarden Franken schmälerte. Auch andere seiner Investments liefen zuletzt nicht gut, so hatte er etwa auch bei der Signa-Pleite mehrere hundert Millionen verloren.

Global Wealth Report 2024. In diesen sechs Ländern sind die Leute im Schnitt reicher als in der Schweiz

Global Wealth Report 2024In diesen sechs Ländern sind die Leute im Schnitt reicher als in der Schweiz

Je 5 Milliarden Franken büssten die Familie Firmenich (9-10 Mrd.), Grossaktionäre des Aromen- und Riechstoffkonzerns DSM Firmenich, und Guillaume Pousaz (9-10 Mrd.), Gründer der Zahlungsplattform Checkout.com, ein.

Familien Blocher fliegt aus den Top 10

Nicht mehr unter den zehn Reichsten landete die Familie Blocher (14-15 Mrd.), die vor allem durch eine schlechte Aktienkursentwicklung der Firma Ems-Chemie zurückgebunden wurde und eine Milliarde an Vermögen einbüsste. An den Blochers zog ein anderer Schweizer Clan vorbei, nämlich der um den Lift- und Rolltreppenbauer Schindler.

Dorf führt Schweizer Ranking an. Diese Nidwaldner Gemeinde hat den höchsten Anteil an Superreichen

Dorf führt Schweizer Ranking anDiese Nidwaldner Gemeinde hat den höchsten Anteil an Superreichen

Zu den reichsten Schweizern gehören recht viele Familien. Unter den Top 10 sind etwa noch die Familie Bertarelli (Pharma, 17-18 Mrd.) oder die Familie Jorge Lemann (Bier und Fast Food, 16-17 Mrd.) anzutreffen.

Zahl der Manager steigt

Im Ranking sind jedoch nicht nur Erben und Firmengründer aufgelistet. So schafften es auch 18 Manager in die Top 300, wenn auch eher auf hinteren Plätzen. Dennoch ist dies laut Bilanz ein Höchststand. Neu kamen mit einem geschätzten Vermögen von je 100 bis 150 Millionen der Novartis-Verwaltungsratspräsident Giovanni Caforio, Zurich-Chef Mario Greco und der ehemalige Holcim- und aktuelle Amrize-Chef Jan Jenisch hinzu.

Reiche Schweizer*innen. Haushaltsvermögen in der Schweiz steigt kräftig

Reiche Schweizer*innenHaushaltsvermögen in der Schweiz steigt kräftig

Auf der Liste finden sich mit UBS-Chef Sergio Ermotti (200-250 Mio) und UBS-VRP Colm Kelleher (200-250 Mio.) auch zwei Grössen der letzten verbleibenden Grossbank der Schweiz. Weit oben findet sich auch der ehemalige Lindt&Sprüngli-Chef Ernst Tanner (450-500 Mio.). An der Spitze steht jedoch Lindsay Owen-Jones mit 1 bis 1,5 Milliarden Franken. Der langjährige Chef von L'Oréal wohnt im Tessin.

