Die SBB wollen die Zahl der Velotransportplätze noch weiter ausbauen. sda (Archivbild)

Die Velomitnahme ist bei Zugreisenden äusserst beliebt. Die SBB wollen das Angebot an Plätzen nun deutlich erhöhen. In 16 IC-Doppelstockwagen wurde die Kapazität bereits erweitert.

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit der Corona-Pandemie reisen in SBB-Zügen immer mehr Passagiere mit ihrem Velo.

Die SBB wollen nun ihr Angebot an Velotransportplätzen ausweiten.

Aktuell werden in den Zügen der SBB zwischen 4 und 40 Veloplätze angeboten.

Dazu komme an Spitzentagen zwischen Mai und Oktober die Möglichkeit, auch im Logistikabteil der Züge Veloplätze anzubieten. Mehr anzeigen

Die SBB wollen das Angebot an Velotransportplätzen in ihren Zügen weiter vergrössern. Sie reagieren damit auf die seit Corona-Zeit stark zugenommene Anzahl an Zugreisenden, die mit dem Velo unterwegs sind.

Die SBB-Medienstelle bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen Bericht in den Tamedia-Zeitungen . Aktuell würden in den Zügen zwischen 4 und 40 Veloplätze angeboten.

16 IC-Doppelstockwagen bereits umgerüstet

Dazu komme an Spitzentagen zwischen Mai und Oktober die Möglichkeit, auch im Logistikabteil der Züge Veloplätze anzubieten. Dies bedinge allerdings die Hilfe von Mitarbeitenden von Velokurier-Firmen und von den SBB.

Konkret seien in 16 IC-Doppelstockwagen in jüngerer Vergangenheit je 5 zusätzliche Veloplätze eingebaut worden, schrieb die Medienstelle weiter.

Bis Ende 2027 sollen zudem in 75 einstöckigen Intercity-Steuerwagen 375 zusätzliche Veloplätze geschaffen werden. «Wir erweitern also das Angebot in unseren Zügen um 560 Veloplätze», das entspreche 5 bis 7 zusätzlichen Plätzen in über 100 Wagen.