Die SBB wollen das Angebot an Velotransportplätzen in ihren Zügen weiter vergrössern. Sie reagieren damit auf die seit Corona-Zeit stark zugenommene Anzahl an Zugreisenden, die mit dem Velo unterwegs sind.
Die SBB-Medienstelle bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen Bericht in den Tamedia-Zeitungen . Aktuell würden in den Zügen zwischen 4 und 40 Veloplätze angeboten.
Dazu komme an Spitzentagen zwischen Mai und Oktober die Möglichkeit, auch im Logistikabteil der Züge Veloplätze anzubieten. Dies bedinge allerdings die Hilfe von Mitarbeitenden von Velokurier-Firmen und von den SBB.
Konkret seien in 16 IC-Doppelstockwagen in jüngerer Vergangenheit je 5 zusätzliche Veloplätze eingebaut worden, schrieb die Medienstelle weiter.
Bis Ende 2027 sollen zudem in 75 einstöckigen Intercity-Steuerwagen 375 zusätzliche Veloplätze geschaffen werden. «Wir erweitern also das Angebot in unseren Zügen um 560 Veloplätze», das entspreche 5 bis 7 zusätzlichen Plätzen in über 100 Wagen.
