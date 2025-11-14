  1. Privatkunden
Was du jetzt wissen musst Die Schweiz hat einen Deal mit Trump – und muss dafür bluten

Sven Ziegler

14.11.2025

Optisch erklärt: So läuft der Hase mit den US-Zöllen

Optisch erklärt: So läuft der Hase mit den US-Zöllen

Wie funktionieren eigentlich diese US-Zölle? Wie stark tangieren sie die Schweizer Wirtschaft – und wie will diese darauf reagieren? blue News erklärt dir im Video anschaulich und appetitlich, was Sache ist.

31.07.2025

Nach monatelangen Spannungen im Handelsstreit haben sich die Schweiz und die USA auf einen neuen Zollrahmen geeinigt. Die Strafabgaben von 39 Prozent sollen fallen, stattdessen gilt künftig ein Satz von 15 Prozent – verbunden mit weitreichenden Zugeständnissen der Schweizer Wirtschaft.

Sven Ziegler

14.11.2025, 15:29

14.11.2025, 16:36

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schweiz und die USA haben sich nach langen Verhandlungen auf einen neuen Zollsatz von 15 Prozent geeinigt.
  • Der Deal umfasst eine Produktionsverlagerung Schweizer Firmen in die USA sowie ein grosses Investitionspaket.
  • Unklar bleibt, welche Branchen künftig genau betroffen sind und wie rasch Schweizer Unternehmen entlastet werden.
Mehr anzeigen

Drei Monate lang schwelte der Konflikt, drei Monate lang zahlten Schweizer Unternehmen auf bestimmte US-Importe happige Strafzölle von 39 Prozent. Nun ist klar: Der diplomatische Druck, die Gespräche hinter den Kulissen und der direkte Draht nach Washington haben Wirkung gezeigt. Die Schweiz und die USA haben sich auf einen neuen Zollrahmen geeinigt. 

blue News erklärt dir laufend, was du jetzt wissen musst.

Was ist passiert?

Die Schweiz und die USA haben sich nach mehr als drei Monaten erhöhter US-Zölle von 39 Prozent auf einen neuen Zoll-Deal geeinigt. Bestätigt wurde die Einigung vom US-Handelsdelegierten Jamieson Greer sowie vom Bundesrat über dessen offiziellen X-Account.

Wie hoch ist der neue Zollsatz?

Der neue Zollsatz liegt bei 15 Prozent. Damit fällt der von den USA verhängte Strafzoll von 39 Prozent weg.

Wer hat die Einigung offiziell bestätigt?

Jamieson Greer, der US-Handelsdelegierte, sagte live auf CNBC: «Wir haben einen Deal erreicht.» Der Schweizer Bundesrat verbreitete kurz darauf eine Bestätigung via X: «U.S. tariffs will be reduced to 15%.»

Weitere Details sollen gemäss Greer und Bundesrat am späteren Nachmittag um 16 Uhr veröffentlicht werden.

Was steckt inhaltlich im Deal?

Laut den bisher bekannten Punkten umfasst der Deal eine Reduktion der US-Zölle auf 15 Prozent. Dafür, so Greer, würden die Schweizer Firmen bestimmte Anteile ihrer Produktionskapazitäten in die USA verlagern.

US-Präsident Trump hat einen Deal mit der Schweiz geschlossen. 
US-Präsident Trump hat einen Deal mit der Schweiz geschlossen. 
Keystone/AP Photo/Rebecca Blackwell

Gemäss dem Bundesrat muss die Schweiz im Gegenzug rund 200 Milliarden Dollar in den USA investieren.  Zudem sollen laut bislang unbestätigten Berichten zusätzliche Boeing-Flugzeuge beschafft werden – das US-Unternehmen leidet derzeit unter einer Absatzkrise.

Das Zollniveau ist für die Schweiz damit künftig gleich hoch wie für die EU.

Musste die Schweiz für den Deal Zugeständnisse machen?

Ja. Laut Jamieson Greer haben Schweizer Firmen – insbesondere aus der Pharma-, Goldschmelz- und Bahnzulieferindustrie – zugesagt, Teile ihrer Produktion in die Vereinigten Staaten zu verlagern. Greer sprach von einem «wichtigen Bestandteil» des Abkommens.

Zudem muss die Schweiz 200 Milliarden Dollar in den USA investieren.

Warum wurden die Zölle ursprünglich erhöht?

Anfang August hatte US-Präsident Donald Trump zusätzliche 39 Prozent Strafzölle angekündigt. Grund waren laut US-Regierung ein als zu hoch empfundenes Handelsdefizit sowie der politische Druck, Produktion teilweise in die USA zurückzuholen.

Gab es politische Turbulenzen in der Schweiz?

Ja – und zwar wegen der SVP.

Die Partei veröffentlichte am Mittag eine Medienmitteilung, in der sie Bundesrat Guy Parmelin bereits zum «Erfolg» gratulierte und den 15-Prozent-Zollsatz als fix verkündete.

Wenig später zog die SVP die Meldung zurück. Eine Sprecherin erklärte gegenüber watson, es sei ein Fehler gewesen: Man habe verschiedene Textversionen vorbereitet, und versehentlich sei diejenige mit dem finalen Zollsatz online gegangen.

