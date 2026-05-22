Lagermengen wachsen anDie Schweizer Milch- und Butterproduktion liegt über dem Bedarf
SDA
22.5.2026 - 09:53
In der Schweiz wird zu viel Milch produziert. Zudem sorgen die hohen Milchfett-Gehalte für anwachsende Lagermengen an Butter, wie die Branchenorganisation Milch am Freitag mitteilte.
Keystone-SDA
22.05.2026, 09:53
22.05.2026, 10:33
SDA
Die Milchproduktion lag im ersten Quartal 2026 gemäss Mitteilung um 6,1 Prozent über dem Vorjahresniveau. Bereits im letzten Quartal 2025 habe die Milcheinlieferung mit einem Plus von 7,4 Prozent auf einem Rekordniveau gelegen. Die Milchmengen würden damit nach wie vor über dem Bedarf liegen, schreibt die Branchenorganisation.
Neben den übermässigen Milchmengen sorgten auch die hohen Milchfettgehalte für viel Butter. Derzeit lägen über 7000 Tonnen Butter in den Tiefkühllagern – rund 2000 Tonnen mehr als um diese Jahreszeit üblich.
Der Vorstand der Branchenorganisation habe deshalb eine Tranche gestützter Butterexporte im Umfang von 800 Tonnen beschlossen, heisst es. Allerdings liessen die Mittel im Regulierungs-Fonds keine volle Stützung mehr zu. Die Stützung müsse deshalb ab Juni gekürzt werden.
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