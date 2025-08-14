  1. Privatkunden
Evolution vor dem Fernseher SRF will jetzt Werbung im TV-Replay schalten

SDA

14.8.2025 - 11:44

Ab November will auch SRF Werbung schalten. (Symbolbild)
Ab November will auch SRF Werbung schalten. (Symbolbild)
sda

Ab November 2025 setzen alle grossen Schweizer TV-Anbieter auf ein gemeinsames Replay-Werbemodell. Werbung wird künftig gezielt beim Start, Pausieren oder Vorspulen von Sendungen eingeblendet – eine Massnahme gegen den Rückgang im klassischen Werbemarkt.

Keystone-SDA

14.08.2025, 11:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • SRG, Privat-TV, Swissstream und Suissedigital einigen sich auf einheitliche Replay-Werbung.
  • Werbung erscheint beim Start, Pausieren oder Vorspulen zeitversetzt gesehener Inhalte.
  • Ziel ist es, den sinkenden TV-Werbemarkt zu stabilisieren und den Medienstandort Schweiz zu stärken.
Mehr anzeigen

Die Schweizer TV-Branche hat sich erstmals in Zusammenarbeit mit der SRG auf ein einheitliches Modell für Replay-TV-Werbung geeinigt. Damit soll der rückläufige klassische TV-Werbemarkt durch nutzerbasierte, zeitversetzte Werbung gestärkt und damit der Medienstandort Schweiz gesichert werden.

Neu wird die Werbung gezielt beim Start, Pausieren oder Vorspulen von Inhalten eingeblendet, wie der Verband Schweizer Privat Fernsehen (VSPF), Swissstream, Suissedigital und die SRG am Donnerstag gemeinsam mitteilten. Damit soll der Rückgang im Werbemarkt «zumindest teilweise» kompensiert werden – heute werden in der Schweiz bis zu 40 Prozent der TV-Inhalte zeitversetzt konsumiert.

Das neue Replay-Modell soll ab November 2025 eingeführt werden. Es basiert auf einer bereits von privaten TV-Gruppen angewendeten Lösung. CH Media, die Seven.One Entertainment Group mit Sat.1 und ProSieben sowie RTL Deutschland setzen bereits seit 2022 auf dieses Modell.

Dass dieses nun flächendeckend mit der SRG mitgetragen wird, stärke den Medienplatz nachhaltig. «Für die SRG ist es ein Anliegen, den Schweizer Medienplatz als Ganzes zu stärken – dazu gehört auch der Werbemarkt», liess sich Walter Bachmann, Generalsekretär der SRG in der Mitteilung zitieren.

