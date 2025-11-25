In Zürich verdienst du am meisten – und in diesen Regionen am wenigsten

Der Medianlohn in der Schweiz ist auf 7024 Franken brutto pro Monat gestiegen. Symbolbild: Keystone

Die Schweizerische Lohnstrukturerhebung gibt alle zwei Jahre einen repräsentativen Überblick über die hiesige Lohnsituation. Im Folgenden die wichtigsten Resultate für das Jahr 2024.

Medianlöhne

Der Medianlohn einer 100-Prozent-Vollzeitstelle im privaten und öffentlichen Sektor belief sich auf 7024 Franken brutto pro Monat. Das ist ein Plus von 3,5 Prozent gegenüber 2022. Die zehn Prozent der Arbeitnehmenden mit den tiefsten Löhnen verdienten weniger als 4635 Franken pro Monat, während die am besten bezahlten zehn Prozent über 12'526 Franken erhielten.

Lohnschere

Die allgemeine Lohnschere hat sich zwischen 2008 und 2024 kaum verändert. In diesem Zeitraum stiegen die Löhne der am besten bezahlten zehn Prozent der Arbeitnehmenden um 16,8 Prozent. In der Mittelschicht fiel das Lohnwachstum mit 15,4 Prozent am tiefsten aus, bei den am schlechtesten bezahlten zehn Prozent der Arbeitnehmenden erhöhten sich die Löhne um 18,1 Prozent.

Lohngleichheit

Das Lohngefälle zwischen Frauen und Männern verringert sich stetig. 2024 lag es bei 8,4 Prozent, gegenüber 9,5 Prozent im Jahr 2022, 10,8 Prozent im Jahr 2020 und 11,5 Prozent im Jahr 2018. Die geschlechterspezifischen Lohndifferenzen lassen sich teilweise durch das unterschiedliche Bildungsniveau, das Verantwortungsniveau am Arbeitsplatz und die unterschiedlichen Wirtschaftszweige erklären. Diese Lohnunterschiede spiegelten die unterschiedliche berufliche Integration der Frauen und Männer auf dem Arbeitsmarkt wider. Laut dem BFS sind die Lohnunterschiede umso ausgeprägter, je höher die Hierarchiestufe ist. In Stellen mit hohem Verantwortungsniveau beträgt der Gap 14 Prozent, in Stellen ohne Kaderfunktion 5,2 Prozent.

Tieflöhne

10,8 Prozent der Arbeitnehmenden (rund eine halbe Million) arbeiteten zu einem monatlichen Tieflohn von weniger als 4683 Franken brutto. Gut drei Fünftel davon waren Frauen. Zwischen 2008 und 2024 blieb der Anteil der Tieflohnstellen nahezu unverändert.

Tieflohnbranchen

TIEFLOHNBRANCHEN: Zuunterst in der Lohnpyramide befinden sich die persönlichen Dienstleistungen (4496 Franken), das Gastgewerbe (4744 Franken), die Hotellerie (4715 Franken) und der Detailhandel (5214 Franken).

Hochlöhne

Wie bereits im Jahr 2022 waren rund drei Viertel der Stellen mit einem monatlichen Bruttolohn von über 16'000 Franken von Männern besetzt.

Hochlohnbranchen

Deutlich über dem Medianlohn lagen die Löhne in Branchen mit hoher Wertschöpfung wie in der Tabakindustrie (14'304 Franken), bei Banken (10'723 Franken), der Pharmaindustrie (10'159 Franken) und der Forschung und Entwicklung (9139 Franken).

Ausbildungsniveau

Mit einem universitären Abschluss erhielten Arbeitnehmende pro Monat für eine Vollzeitstelle 10'533 Franken, mit einem Fachhochschulabschluss 9288 Franken und mit abgeschlossener Berufslehre 6390 Franken. Bei vergleichbarer Ausbildung waren die Art der Funktion und die ausgeübte Tätigkeit im Unternehmen ausschlaggebend für die Höhe der effektiven Entlöhnung. Es gibt grosse Unterschiede zwischen Kaderfunktionen und Funktionen ohne Personalverantwortung.

Regionen

Die Schweizer Monatslöhne variieren zwischen den Regionen immer noch deutlich. Während der Bruttomedianlohn 2024 in der Region Zürich 7502 Franken betrug, belief er sich im Tessin auf 5708 Franken. Diese regionalen Lohnunterschiede sind im Laufe der Zeit relativ beständig. Sie lassen sich laut dem BFS weitgehend durch die räumliche Konzentration von Wirtschaftszweigen mit hoher Wertschöpfung und durch strukturelle Besonderheiten der regionalen Arbeitsmärkte erklären.

Boni

2024 erhielt knapp ein Drittel (32,6 Prozent gegenüber 33,6 Prozent im Jahr 2022) der Arbeitnehmenden einen Bonus, das heisst eine unregelmässige, zusätzlich zum Grundlohn ausbezahlte jährliche Sonderzahlung. Der Wert der ausbezahlten Jahresboni stieg 2024 im Durchschnitt auf 11'967 Franken (gegenüber 11'670 Franken im Jahr 2022). Die Höhe der Boni variierte je nach Wirtschaftszweig und Verantwortungsniveau im Unternehmen deutlich. Bei Banken und Versicherungen sind sie weitaus am höchsten.

