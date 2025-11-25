In Zürich verdienst du am meisten – und in diesen Regionen am wenigsten

Der Medianlohn einer 100-Prozent-Vollzeitstelle im privaten und öffentlichen Sektor belief sich auf 7024 Franken brutto pro Monat. Das ist ein Plus von 3,5 Prozent gegenüber 2022. Die zehn Prozent der Arbeitnehmenden mit den tiefsten Löhnen verdienten weniger als 4635 Franken pro Monat, während die am besten bezahlten zehn Prozent über 12'526 Franken erhielten.
Die allgemeine Lohnschere hat sich zwischen 2008 und 2024 kaum verändert. In diesem Zeitraum stiegen die Löhne der am besten bezahlten zehn Prozent der Arbeitnehmenden um 16,8 Prozent. In der Mittelschicht fiel das Lohnwachstum mit 15,4 Prozent am tiefsten aus, bei den am schlechtesten bezahlten zehn Prozent der Arbeitnehmenden erhöhten sich die Löhne um 18,1 Prozent.
Lohngleichheit
Das Lohngefälle zwischen Frauen und Männern verringert sich stetig. 2024 lag es bei 8,4 Prozent, gegenüber 9,5 Prozent im Jahr 2022, 10,8 Prozent im Jahr 2020 und 11,5 Prozent im Jahr 2018. Die geschlechterspezifischen Lohndifferenzen lassen sich teilweise durch das unterschiedliche Bildungsniveau, das Verantwortungsniveau am Arbeitsplatz und die unterschiedlichen Wirtschaftszweige erklären. Diese Lohnunterschiede spiegelten die unterschiedliche berufliche Integration der Frauen und Männer auf dem Arbeitsmarkt wider. Laut dem BFS sind die Lohnunterschiede umso ausgeprägter, je höher die Hierarchiestufe ist. In Stellen mit hohem Verantwortungsniveau beträgt der Gap 14 Prozent, in Stellen ohne Kaderfunktion 5,2 Prozent.
Tieflöhne
10,8 Prozent der Arbeitnehmenden (rund eine halbe Million) arbeiteten zu einem monatlichen Tieflohn von weniger als 4683 Franken brutto. Gut drei Fünftel davon waren Frauen. Zwischen 2008 und 2024 blieb der Anteil der Tieflohnstellen nahezu unverändert.
Tieflohnbranchen
TIEFLOHNBRANCHEN: Zuunterst in der Lohnpyramide befinden sich die persönlichen Dienstleistungen (4496 Franken), das Gastgewerbe (4744 Franken), die Hotellerie (4715 Franken) und der Detailhandel (5214 Franken).
Hochlöhne
Wie bereits im Jahr 2022 waren rund drei Viertel der Stellen mit einem monatlichen Bruttolohn von über 16'000 Franken von Männern besetzt.
Hochlohnbranchen
Deutlich über dem Medianlohn lagen die Löhne in Branchen mit hoher Wertschöpfung wie in der Tabakindustrie (14'304 Franken), bei Banken (10'723 Franken), der Pharmaindustrie (10'159 Franken) und der Forschung und Entwicklung (9139 Franken).
Ausbildungsniveau
Mit einem universitären Abschluss erhielten Arbeitnehmende pro Monat für eine Vollzeitstelle 10'533 Franken, mit einem Fachhochschulabschluss 9288 Franken und mit abgeschlossener Berufslehre 6390 Franken. Bei vergleichbarer Ausbildung waren die Art der Funktion und die ausgeübte Tätigkeit im Unternehmen ausschlaggebend für die Höhe der effektiven Entlöhnung. Es gibt grosse Unterschiede zwischen Kaderfunktionen und Funktionen ohne Personalverantwortung.
Regionen
Die Schweizer Monatslöhne variieren zwischen den Regionen immer noch deutlich. Während der Bruttomedianlohn 2024 in der Region Zürich 7502 Franken betrug, belief er sich im Tessin auf 5708 Franken. Diese regionalen Lohnunterschiede sind im Laufe der Zeit relativ beständig. Sie lassen sich laut dem BFS weitgehend durch die räumliche Konzentration von Wirtschaftszweigen mit hoher Wertschöpfung und durch strukturelle Besonderheiten der regionalen Arbeitsmärkte erklären.
Boni
2024 erhielt knapp ein Drittel (32,6 Prozent gegenüber 33,6 Prozent im Jahr 2022) der Arbeitnehmenden einen Bonus, das heisst eine unregelmässige, zusätzlich zum Grundlohn ausbezahlte jährliche Sonderzahlung. Der Wert der ausbezahlten Jahresboni stieg 2024 im Durchschnitt auf 11'967 Franken (gegenüber 11'670 Franken im Jahr 2022). Die Höhe der Boni variierte je nach Wirtschaftszweig und Verantwortungsniveau im Unternehmen deutlich. Bei Banken und Versicherungen sind sie weitaus am höchsten.
Video zum Thema
Wieviel verdienst du? «Sobald Lohn zum Thema wird, werden Leute zurückhaltender»
Ist Lohn ein Tabuthema? Soll das Einkommen offengelegt werden? blue News fragt auf der Strasse nach – und lässt sich erklären, warum dass für manche eine heikle Angelegenheit ist.
Ifo-Index sinkt – «Deutsche Wirtschaft zweifelt an baldiger Erholung»
STORY: Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich überraschend wieder verschlechtert. Der Ifo-Geschäftsklimaindex sank im November um 0,3 auf 88,1 Punkte, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag zu seiner monatlichen Umfrage unter rund 9000 Führungskräften mitteilte. Ökonomen hatten hingegen mit einem Mini-Anstieg auf 88,5 Zähler gerechnet. «Die Unternehmen haben doch länger erwartet, dass im kommenden Jahr durch das viele Geld, das die Politik sich leiht und unter die Leute bringt, dass da ein Aufschwung kommt, und man hat ausserdem erwartet, dass die neue Bundesregierung Reformen verabschiedet im Herbst über die Schulden hinaus. Und jetzt gibt es doch eine gewisse Skepsis, ob das was wird. Erstmal sieht man, dass nach den Plänen, die wir derzeit haben, das zusätzlich aufgenommene Geld teilweise gar nicht in zusätzliche Investitionen fliesst, sondern Haushaltslöcher stopft. Das ist nicht gut. Und die Reformen bleiben aus oder weisen sogar in die falsche Richtung, wenn wir etwa an die Rentenreform denken, die treibt ja die Kosten für künftige Bundeshaushalte in die Höhe. Das heisst, höhere Steuern, möglicherweise auch höhere Beitragssätze in der Rentenversicherung, und da sagt die Wirtschaft, das hilft uns nicht.» Mit Blick auf den Streit um die Rentenreform forderte Fuest die Beteiligten auf, noch mal nachzudenken. «Die Renten müssen dauerhaft langsamer steigen als die Löhne. Das gilt auch für die Pensionen, da haben wir ähnliche Probleme, und entsprechend sollte sich die Politik verhalten, aber derzeit weitet die Politik eher die Rentenleistung aus und sie steuert damit in die falsche Richtung. Deshalb haben wir eben gefordert, das gesamte Paket nochmal zurückzuziehen. Es soll ja eine Rentenkommission geben, die sollte man mal anhören und dann solide entscheiden.» Nach einem Schrumpfen im Frühjahr und einer Stagnation im Sommer dürfte die deutsche Wirtschaft im laufenden Schlussquartal 2025 nach Einschätzung der Bundesbank wieder leicht wachsen. Ein spürbares Anziehen der Konjunktur erwarten Fachleute aber erst für das kommende Jahr.
24.11.2025
Vogelgrippe: Was Haustierbesitzer jetzt beachten sollten
Laut dem deutschen Friedrich-Loeffler-Institut ist es auch möglich, dass sich Säugetiere mit dem Virus infizieren. Besonders Freigänger-Katzen sind gefährdet.
15.11.2025
Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?
Mit einer Live-Show feiert Tesla die Auslieferung der ersten Cybertrucks. Der futuristische Strom-Pick-up wird einiges teurer. Und ob die Scheiben dem Steinwurf beim zweiten Versuch standhalten, siehst du im Video.
01.12.2023
Ifo-Index sinkt – «Deutsche Wirtschaft zweifelt an baldiger Erholung»
Vogelgrippe: Was Haustierbesitzer jetzt beachten sollten
Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?