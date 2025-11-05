  1. Privatkunden
Gespräch über Zoll-Politik Diese Schweizer Firmenchefs sollen mit Trump an einem Tisch gesessen haben

Samuel Walder

5.11.2025

Am Dienstagabend soll Trump vier Unternehmenschefs zu einem Gespräch begrüsst haben.
Am Dienstagabend soll Trump vier Unternehmenschefs zu einem Gespräch begrüsst haben.
sda

Sie kamen nicht im Namen des Bundes, aber mit viel Eigeninitiative: Eine Gruppe Schweizer Unternehmer traf sich mit Donald Trump, um über Strafzölle zu sprechen. Nun soll eine Recherche zeigen, wer alles am Tisch sass. 

Samuel Walder

05.11.2025, 13:06

05.11.2025, 13:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Gruppe prominenter Schweizer Unternehmer haben sich ohne offizielles Mandat mit Donald Trump, um auf die Belastung durch US-Zusatzzölle aufmerksam zu machen, getroffen.
  • Am Treffen nahmen unter anderem Vertreter von Rolex, Richemont, Mercuria und Partners Group sowie Mitglieder der Trump-Familie teil; konkrete Ergebnisse blieben unklar.
  • Die offiziellen Bemühungen zur Abschaffung der 39 % Strafzölle blieben bislang erfolglos, das Dossier liegt nun beim Wirtschaftsdepartement unter Guy Parmelin.
Mehr anzeigen

Am Dienstagabend traf sich US-Präsident Donald Trump mit einer sogenannten «Schweizer Delegation» zu Gesprächen über Strafzölle. Doch wie sich schnell zeigte, handelte es sich dabei nicht um offizielle Vertreter der Schweiz, sondern um eine Gruppe von Top-Unternehmern, die aus eigenem Antrieb gehandelt hatten.

Die Unternehmer hätten das Treffen auf eigene Initiative angefragt, teilte ein Sprecher des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Die Beteiligten wollten den US-Präsidenten demnach auf die Folgen der hohen Zusatzzölle aufmerksam machen.

Das Staatssekretariat für Wirtschaft Seco sei an der Vorbereitung des Treffens beteiligt gewesen, hiess es beim WBF. Verantwortlich für die Zollverhandlungen sei grundsätzlich der Bundesrat, dieser begrüsse aber das entsprechende Engagement der Unternehmen. Welche Firmenvertreter am Treffen mitwirkten, gab das WBF nicht bekannt.

Rolex und Richemont sollen bei Trump gewesen sein

Nun bringt eine Recherche der Tamedia Zeitungen Licht ins Dunkle. Laut «20 Minuten» sollen am Treffen nämlich Daniel Jaeggi, Co-Gründer des Energiehändlers Mercuria und Alfred Gantner, Mitgründer von Partners Group teilgenommen haben. Auch Johann Rupert, Präsident des Luxuskonzerns Richemont und Jean-Frédéric Dufour, CEO von Rolex seien dabei gewesen. 

Obwohl das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) die Gruppe bei der Vorbereitung unterstützte, wurde die Zusammensetzung nicht durch den Bundesrat bestimmt, so das WBF. Vielmehr agierten die Unternehmer auf eigene Faust, wie es in einer Mitteilung des SECOs laut «20 Minuten» heisst: «Diese Treffen finden unabhängig vom Engagement des Bundesrates in dieser Sache statt.»

Familie Trump mit am Tisch – aber ohne offizielles Mandat

Auf amerikanischer Seite sollen neben Trump auch sein Sohn Eric Trump und dessen Ehefrau Lara Trump teilgenommen haben – beide ohne offizielle Regierungsfunktion. Ihre Rolle bei den Gesprächen blieb ebenso unklar wie ihre Einflussmöglichkeiten. Präsident Trump sprach im Nachgang von einem «offenen und konstruktiven Gespräch», in dem besonders das Handelsungleichgewicht zwischen den USA und der Schweiz thematisiert worden sei.

Man habe sich darauf geeinigt, dass Jamieson Greer, der Handelsbeauftragte der USA, die Gespräche mit der Schweizer Seite fortsetzen werde.

Schweizer Zoll-Dossier weiter offen

Die Zusatzzölle von 39 Prozent auf Schweizer Importe in die USA zählen zu den höchsten weltweit und setzen vor allem exportorientierte Unternehmen unter Druck. Offizielle Vermittlungsversuche blieben bislang erfolglos – weder ein Telefongespräch von Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter noch ein Besuch in den USA im August führten zu Ergebnissen.

Inzwischen liegt das heikle Dossier bei Wirtschaftsminister Guy Parmelin. Ob das informelle Treffen zwischen Unternehmern und Trump den offiziellen Gesprächen neue Dynamik verleiht, bleibt abzuwarten.

Videos aus dem Ressort

Gewerbeverband erwartet verschlechterte Wirtschaftslage für KMU

Gewerbeverband erwartet verschlechterte Wirtschaftslage für KMU

Der Schweizerische Gewerbeverband erwartet für die KMU in den kommenden zwölf Monaten eine wirtschaftliche Verschlechterung oder eine Stagnation. Das zeigte das KMU-Barometer des Verbands. Besonders belastend seien die Bürokratie, der Fachkräftemangel und die immer restriktivere Raumplanung, sagten Vertreter des Schweizerischen Gewerbeverbands (SGV) am Dienstag in Bern an einem Medienanlass. Eine weitere Sorge für das Gewerbe sei der fehlende Nachwuchs. Der SGV stützte seine Erkenntnisse auf eine Umfrage, an welcher seine Kantonalsektionen teilnahmen.

04.11.2025

Weniger Haselnüsse aus Italien: Wird Nutella teurer?

Weniger Haselnüsse aus Italien: Wird Nutella teurer?

Klimawandel und Wanzenbefall: Im Heimatland des Nuss-Nougat-Aufstrichs ist die Ernte so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Experten erwarten noch höhere Preise. Kommt die Rettung aus China?

01.11.2025

Alltag im Waffenstillstand: Frust über Bargeldmangel in Gaza

Alltag im Waffenstillstand: Frust über Bargeldmangel in Gaza

STORY: Seit drei Wochen ist der Waffenstillstand zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas im Gazastreifen in Kraft. Auch wenn es seitdem vereinzelt zu gegenseitigem Beschuss gekommen ist – die ständige Angst vor Luftangriffen hat nachgelassen, nun geht es für die Menschen in dem grossflächig zerstörten Palästinensergebiet darum, ihren Alltag neu zu organisieren. Zum Beispiel beim Versuch, Geld abzuheben.  «Früher dauerte ein Vorgang bei der Bank weniger als eine Stunde», sagt diese Frau, «heute kann es zehn Stunden dauern, wenn man überhaupt an die Reihe kommt. Man braucht zwei oder drei Tage, um hin und her zu laufen, verbringt sein ganzes Leben damit, dort zu stehen, und am Ende bekommt man nur 400 oder 500 Schekel. Was kann man damit bei den unglaublich hohen Preisen von heute kaufen?» Mit den umgerechnet rund 100 bis 130 Euro könne man sich kaum etwas leisten, klagt die siebenfache Mutter. Der Mangel an Bargeld in den Banken sorgt für Frust. Manche greifen auf App-Dienste zurück, allerdings zu hohen Gebühren. «Die Händler verkaufen Dir Dein Gehalt für 30, 35 oder 40 Prozent – so sieht unser Leben mittlerweile aus.» Viele Banknoten und Münzen haben den zweijährigen Krieg, der durch den Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 ausgelöst wurde, nicht ohne Schäden überstanden. Diese Frau macht Geldscheine wieder verkehrsfähig. Mit den umgerechnet rund fünf bis sechs Euro, die sie damit verdiene, könne sie Brot kaufen, sagt sie. Während des Krieges haben viele Menschen in Gaza Arbeitsplätze und Häuser verloren, ihre Ersparnisse aufgebraucht oder ihren Besitz verkauft, um Lebensmittel, Zelte und Medikamente zu kaufen. Einige mussten auf Tauschhandel zurückgreifen, um über die Runden zu kommen. Die Frage der Bargeldversorgung für Gaza ist in dem 20-Punkte-Plan von US-Präsident Donald Trump zur Beendigung des Krieges nicht enthalten. Die zuständige israelische Militärbehörde Cogat reagierte nicht unmittelbar auf eine Reuters-Anfrage, ob und wann Banknoten wieder eingeführt werden dürfen.

31.10.2025

Gewerbeverband erwartet verschlechterte Wirtschaftslage für KMU

Gewerbeverband erwartet verschlechterte Wirtschaftslage für KMU

Weniger Haselnüsse aus Italien: Wird Nutella teurer?

Weniger Haselnüsse aus Italien: Wird Nutella teurer?

Alltag im Waffenstillstand: Frust über Bargeldmangel in Gaza

Alltag im Waffenstillstand: Frust über Bargeldmangel in Gaza

Mehr Videos